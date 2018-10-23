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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تُخصص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

الحكومة تُخصص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

الحكومة تُخصص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:20

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقترح 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، من مجموع المناصب المالية التي بلغت 25.248، بالإضافة إلى 15.000 منصب بالتعاقد لفائدة قطاع التعليم.

ويرتقب أن تعلن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نهاية السنة الجارية، عن تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص في وضعية الإعاقة، في إطار نسبة 7 في المائة المخصصة لهم.

وكان عدد من المكفوفين دخلوا في اعتصام مفتوح في سطح مبنى "وزارة الحقاوي" بالرباط منذ السادس والعشرين من شتنبر الماضي، قبل أن تنجح وساطات حكومية وحقوقية في إقناعهم بتعليق شكلهم الاحتجاجي، عقب وفاة واحد منهم في السابع من أكتوبر الجاري بعد سقوطه من فوق المبنى.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية، في العرض الذي قدمه أمام البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية، إلى المبادرات المرتقب أن تقوم بها الحكومة على مستوى توفير مناصب الشغل، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، موازاة مع القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامح الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتحفيزهم على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصهم، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، قال بنشعبون إن مشروع قانون المالية المقبل يقترح إلغاء ديون المقاولين الشباب تجاه الدولة، وإلغاء الديون المسجلة للدولة والجماعات الترابية قبل فاتح يناير لسنة 2000 التي تقل عن أو تبقى منها 50.000 درهم إلى غاية ديسمبر 2018.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، في أول مشروع قانون مالية في عهده، أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية البلاد".

وتضمن مشروع قانون المالية المقبل 9 آلاف منصب شغل لفائدة إدارة الدفاع الوطني، و8100 منصب شغل لوزارة الداخلية، تلتها وزارة الصحة بـ4000 منصب شغل، ثم قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ725 منصبا، موزعة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ700 منصب، و25 منصبا لقطاع التكوين المهني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - BADER الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:31
يجب مساعدة جميع المعاقين دون استثناء سواءا قاري ولا ما قاريش حيت كاينين العديد ديال المعاقين في المغرب ظايعين ومنسيين ومحرومين من ابسط وابسط حقوق
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2 - reda الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:34
عمل ايجابي . ولكن بدون تعاقد وخاصة مع ذوي احتياجات خاصة.
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3 - ht.brahim الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:36
كل معطل فهو معاق، أكبر إعاقة هي العطالة في حد ذاتها.
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4 - مفسر الاحلام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:37
بادرة حسنة خاصة لمن لامعيل لهم وكدا وجب الزام على الحكومة ادماج بالتجنيد اي عاطل ولو منحرف او له سوابق وتربيته بالمعسكرات بالتربية الوطنية وحسن السلوك لادماجه للتدريب العسكري كاحتياط ودعم الجيش الملكي وادماج دوي الشواهد كرتباء بالجيش للدفاع عن الوطن بالواجب الوطني
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5 - حكومة المتناقضات الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:39
الحكومة تتصرف و كأنها تمن على الشعب المغربي بمناصب الشغل !!! يجب خلق مناصب شغل سنويا و ذلك لمجاراة النمو الديموغرافي من جهة و كذلك لتعويض المتقاعدين من جهة أخرى أما لكي تجاري إقتصادات الدول الغربية فهذا ما لا يطمحون من أجله !! أما الزيادة في الأجور فالحكومة و ياللعجب سخية كريمة لا تتحاسب مع قطاعات و بخيلة منانة لا يهمها مصير المواطن بصفة عامة من الناحية الأخرى
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