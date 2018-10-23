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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يلتقي رئيس الوكالة الزراعية الأمريكية

أخنوش يلتقي رئيس الوكالة الزراعية الأمريكية

أخنوش يلتقي رئيس الوكالة الزراعية الأمريكية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:03

التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كين ايسلي، رئيس الوكالة الأمريكية للخدمات الزراعية الدولية داخل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، بحضور ممثلين وزاريين وممثلين عن مختلف المصالح الفلاحية.

ويهدف هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة المغربية، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة في القطاع الفلاحي؛ وذلك على ضوء المشاورات حول تنفيذ بنود اتفاقيات التجارة الحرة بين الشريكين، والمقررة في شهر نونبر.

وتم خلال هذه المناقشات، وفقا للبلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، التعبير عن انتظارات الجانبين على وجه الخصوص من حيث تحسين التبادل التجاري ضمن إطار مربح للطرفين.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا المحددة، مثل اتفاقيات الصحة والصحة النباتية والولوج إلى الأسواق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - اعرب الحسين الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:39
بالتوفيق لوزير الفلاحة و الصيد البحري
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2 - السعدي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:40
اخنوش وزير لا مثيل له وما احوجنا لوزراء مثله
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-4
3 - عبدالصمد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:40
النجاح و التميز هما صفتان ملازمتان للسيد الوزير طيلة مدة تدبيره لقطاع الفلاحة و هذا راجع لعمله المستمر و الفعال
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-3
4 - ميسي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:40
أخنوش رجل كفء وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
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-3
5 - عبدو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:41
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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6 - جاااادو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:41
شكرا جزيلا للسيد وزير الفلاحة،
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7 - بنجلون الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:41
اخنوش عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من للركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة.نتمى الازدهار خصوصا فلاحي المنطقة الشرقية.
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8 - صمااااااادو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:42
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
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9 - abdelmalik الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:42
Continuez ainsi Monsieur Akhannouch vous êtes le meilleur. Que Dieu le tout puissant vous assiste.
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10 - فلاح الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:42
الفلاحة هو القطاع الوحيد للي غادي مزيان، بالتوفيق
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11 - المرساوي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:44
افضل وزير كفء فتاريخ المغرب هوا اخنوش
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12 - هشام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:44
Qui peut nier que le ministere de l’agriculture travaille d’arrache pied pour le développement de ca pays ? Qui ? Seulement ceux qui veulent que les choses restent complètement figées ! Les dattes aujourd’hui, les agrumes hier, etc... c’est du travail pas du blabla
فهمتيني ولا لا ؟؟؟
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13 - مواطن مغربي قح الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:44
وزير كفء وربح للمغرب نتمنى له التوفيق
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14 - مصلاوي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:45
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
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-5
15 - السوسي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:45
أخنوش رجل كفء وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم ة والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
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-5
16 - عبد الناصر الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:46
ن حقنا كأمازيغ ان نفتخر بوزير كأخنوش فهو شرف المغاربة في اكثر من مناسبة
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17 - سعدوش الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:46
الذين يتشدقون بالاصلاح وينتقدون ليلا ونهارا لم يكونوا وأظنهم لن يكونوا أبدا في مستوى هذا الرجل الذي يتفانى في خدمة وطنه بكل صدق
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18 - محممحمد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:46
السيد وزير الفلاحة يصول ويجول المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا للاجابة عن هموم المواطنين تحية لهذا الوزير الكفء
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19 - الرضدي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:47
الذي يريد أن يعمل ، لا تهمه لا الإنتقادات ولا الناس الذين بكسلهم، بحقدهم، أو بحسدهم يتآمرون وراء الشاشات التلفونية. "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون." صدق الله العظيم.
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20 - لحسن الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:47
هذا هو العمل والمعقول الذي ينبغي على جميع الوزراء الاقتداء به ليكون الوطن على موعد مع التنمية المنشودة
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21 - عبدو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:47
Continuez ainsi Monsieur Akhannouch vous êtes le meilleur. Que Dieu le tout puissant vous assiste.
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22 - جاد السعدي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:48
وزارة الفلاحة ستكون قاطرة لجر عربة التنمية في مغرب المستقبل مغرب التطور والتنمية
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-6
23 - فاروق الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:48
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
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24 - Azad meryam الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:49
سي اخنوش مشا بعيد بالقطاع الفلاحي.
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25 - روعة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:49
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
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26 - خديجة بنيتي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:49
لن تستطيع بلادنا التقدم والازدهار دون الاهتمام بالعالم القروي ولن يتم تنمية العالم القروي دون تطويى النشاط الفلاحي
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27 - سليم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:49
االسيد اخنوش نموذج المسؤول الناجح, الرجل يشتغل و ينجز و لا يتكلم كثيرا, لا تهمه الصراعات الحزبية والكلام الفارغ, شخصيا اعتبره الى جانب مولاي حفيظ العلوي احسن وزراء الحكومة, اعرف انهم اغنياء و افضلهم بدون حقد اجتماعي ,تمنيت لو كان السيد اخنوش رئيس الحكومة, بالتوفيق لكم
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28 - زولا الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:50
برافو السيد الوزير واصل عملك الجاد والمثمر
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29 - مجيد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:50
لو كانوا جميع الوزراء الحكومة المغربية مثل عزيز اخنوش فان المغرب لم تصله الازمة كما يقولون بعض الوزراء الحكومةلكي يبرؤون انفسهم اي وزارة تكلمت عنها لوجدوا لك مبرر لهذا يقول الثل المغربي (الله يكثرمن امثال عزيز )
علاش لا تكون الحكومة كاملة مثل سي عزيز. "شكرا عزيز اخنوش
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30 - دكالية الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:51
شيء جيد ورائع ومستحب ان ينوع المغرب في تعاونه مع كل دول العالم ،فامريكا لها قوة اقتصادية عالية في اغلب الميادين الفلاحية والصناعية وحتئ الاجتماعية نحن بحاجة ماسة للاخد بها ومحاولة تطبيقها بقدر الامكان.
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31 - ميدوكش الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:51
الحمد لله ديما حاضرين سوا فالبلاد او خارج البلاد ... هنيئا لك بك.
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32 - Hanane Hanane الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:53
قالها الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا ... و وزير الفلاحة أبان عن حنكته في هذا القطاع ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة
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33 - فيلالي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:53
سواسة رجالة فينما كانوا و فيهم المعقول منذ القدم لا يطلبون الصدقات و لا ينتظرون هبات من الدولة ،هذا الكلام موجه إلى بن كيران و من يدور في فلكه ، وزير نظيف و شريف و تنازل عن مرتبه منذ الأزل فهل من متبع ?
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34 - nasser karim الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:53
يجب ان نفتخر بكل ما انجزته وزارة الفلاحة كتجربة رائدة على المستوى الدولي و القاري.
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35 - حمودة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:53
مثل هذا الشخص الذي تحتاجه بلادنا أخلاق عالية تواضع جدية في العمل دون مقابل مع عدم أحداث أي هرج أعلن الله لما فيه خير لبلادنا
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36 - amal lmir الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:54
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. ويشيد به عالميا.
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37 - يسرى الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:56
كل من اراد الخير لهده البلاد ...الله سدد خطاه ...والله اجعلنا نكونوا ناس الخير والتسامح ...بقلوب عمرانة بالجود والكرم ...كما حنا ديما في تاريخنا العريق...السيد اخنوش ayyouz nk بالنسبة لحبابنا وخوتنا اللي ماشي امازيغ ميكو على هادي ...راه حنا واحد كما المغرب واحد ...والى الخير ان شاء الله
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38 - عزيزة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:57
بحال اءخنوش قلال بزاف. وزير تمناه ءاي حكومة فالعالم. عندو تجربة كبيرة فميدان فلاحى وصيد البحري وحتى فتجرة وتسيير. وكيخدم بجد ورجل تقة. المغرب فحاجة متل هذا الوزير.
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39 - sofia الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:57
الكل يشيد بالعمل الجاد الذي تقوم به وزارة الفلاحة والتطورات المهمة الذي عرفه القطاع
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40 - غلال الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:58
تبارك الله سي عزيز أخنوش شرفت أهل سوس الله يحفظك ويعونك الله يكثر من متالك والله يرحم لرباك
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41 - سيدي بنور الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:59
في نظري يجب على الحكومة القادمة أن تكون حكومة بيروقراطية و الاستغناء عن الأحزاب التي لم و لن تغني عن جوع أتساءل كم عدد الأحزاب في بلادنا و لكل استراتجيته و طريقة عمله و من المستحيل أن تجمع بين حزبين في الحكومة الحالية أحيي كل من عزيز أخنوش و مولاي حفيظ العلمي يعملون في صمت
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42 - فقير الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:00
نتمنى ان يكون السيد اخنوش رئيسا للحكومة المقبلة ان شاء الله كوزير اول تكنوكراط وان يخدم هدا الوطن بمزيد من الحرفية و الجدية والشفافية و ان يهتم بالفقراء و الشباب و المعطليين 
لقد سئمنا من حكومة بن زيدان البئيسة و الضعيفة التى خيبت امال الطبقات المتوسطة و الفقيرة والمعطلين و الاساتدة و الممرظين
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43 - ghita الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:00
الحمد والشكر لله القطاع الفلاحي تسيره كفاءات قادرة على تطويره والحمد لله ينعكس جودة عملهم على ارض الواقع.
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44 - tawfik الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:01
القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنهوض بأوضاع بلدنا الغالي وتسيره كفاءات لا يستهان بها وهذه الاخبار تفرح القلب وتؤكد أن القطاع في ايدي أمينة .
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45 - youssef maaseik الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:02
كلما جاء إسم أخنتوش في أي مقال إلا وتجد كلابه الضالة تنبحه عفوا تمدحه بالله عليكم ماذا قدم هذا الوزير للمغرب هل حارب البطالة؟ هل رفع من مستوى عيش السكان؟ هل قدم يد المساعدة للفلاحين الصغار؟ لا وألف لا يا من تزينون صورته اليوم فالغد قريب أنشري هسبريس رجاء.
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46 - زوهير الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:02
رجل بمعنى الكلمة٠ يعمل بكل تفان و إتقان
يا ريت يكون هو رئيس الحكومة المقبل مكان بن زيدان
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47 - كريمة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:02
رجل شريف وسخي رجل عبقري سوسي كم من جوانب مهمة إجتماعية يولي لها اهتمامه بارك الله فيه
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48 - Hassan jawadi الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:03
خبر ساااااار جدا , الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
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49 - صوت الشعب الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:03
نطالب جلالة الملك محمد السادس بتعيين اخنوش رئيسا للحكومة المقبلة و لو كتقنوقراط. فهو الرجل المناسب في المكان المناسب لتحسين ظروفنا التي دمرها بنكيران بسياسته التفقيرية.
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50 - عماد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:03
في نظري عزيز اخنوش هو الرجل المناسب لرئاسة الحكومة, السيد دائما تيتحرك هاهو هنا هاهو لهيه ماشي فحال شي وحدين ديال جوج فرانك.
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51 - سمير العتماني الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:04
هنيئا للمغرب وهنيئا لنا بهذا الوزير الشهم.
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52 - ايت ورير الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:04
هنيئا للسيد أخنوش على ما قدّمه للمغرب عند تولّيه مهمة وزارة الفلاحة و الصيد البحري.بصراحة : إنه إنسان متواضع - مجدّ في المهامّ الموكولة إليه ,صبور - مخلص و متفان في عمله - مبتسم دائما - يتقن التواصل مع الذين يشتغلون معه وغيرهم . . .
أمّا الميدان السياسي فأتمنى أن يتولّى رئاسة الحكومة المقبلة . . . إن شــاء الله
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53 - شيماء الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:05
كل حركة للسيد اخنوش فيها بركة بالتوفيق
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54 - محمدي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:06
عزيز اخنوش وزير في المستوى.. نجح في رسم معالم الفلاحة المغربية الناجحة.
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55 - زكوري الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:06
وزير في المستوى انا شخصيا احترمه و اقدره، كما يقول المثل المغربي "ولد الدار الكبيرة" نلمس فيه التواضع و التفاني في خدمة الصالح العام ، صراحة هذا ما نامله ان يكون في جميع وزراء هذا الوطن الحبيب، لكن للاسف الرجال قلائل 
هنيئا للسيد اخنوش و مزيدا من التالق،
وفقكم الله .
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56 - زوبير الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:07
يختلف اثنان على أن وزير الفلاحة هو الوحيد القادر على تدبير وترشيد نفقات صندوق التنمية القروية، فلولاه لأفلس مثله مثل باقي الصناديق الأخرى ..
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57 - كلثومة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:08
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
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58 - حكيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:08
السيد الوزير يواصل مجهوداته من اجل الدفع بالقطاع الفلاحي من مختلف المجالات..
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59 - اميرة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:09
وزير الفلاحة يعتبر من الوزراء الذين يتحدثون لغة العمل
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