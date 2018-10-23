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كُتّاب وآراء
أخنوش يلتقي رئيس الوكالة الزراعية الأمريكية
التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كين ايسلي، رئيس الوكالة الأمريكية للخدمات الزراعية الدولية داخل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، بحضور ممثلين وزاريين وممثلين عن مختلف المصالح الفلاحية.
ويهدف هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة المغربية، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة في القطاع الفلاحي؛ وذلك على ضوء المشاورات حول تنفيذ بنود اتفاقيات التجارة الحرة بين الشريكين، والمقررة في شهر نونبر.
وتم خلال هذه المناقشات، وفقا للبلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، التعبير عن انتظارات الجانبين على وجه الخصوص من حيث تحسين التبادل التجاري ضمن إطار مربح للطرفين.
كما تمت مناقشة عدد من القضايا المحددة، مثل اتفاقيات الصحة والصحة النباتية والولوج إلى الأسواق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
فهمتيني ولا لا ؟؟؟
علاش لا تكون الحكومة كاملة مثل سي عزيز. "شكرا عزيز اخنوش
لقد سئمنا من حكومة بن زيدان البئيسة و الضعيفة التى خيبت امال الطبقات المتوسطة و الفقيرة والمعطلين و الاساتدة و الممرظين
يا ريت يكون هو رئيس الحكومة المقبل مكان بن زيدان
أمّا الميدان السياسي فأتمنى أن يتولّى رئاسة الحكومة المقبلة . . . إن شــاء الله
هنيئا للسيد اخنوش و مزيدا من التالق،
وفقكم الله .