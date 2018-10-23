أخنوش يلتقي رئيس الوكالة الزراعية الأمريكية

هسبريس من الرباط

التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كين ايسلي، رئيس الوكالة الأمريكية للخدمات الزراعية الدولية داخل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، بحضور ممثلين وزاريين وممثلين عن مختلف المصالح الفلاحية.

ويهدف هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة المغربية، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة في القطاع الفلاحي؛ وذلك على ضوء المشاورات حول تنفيذ بنود اتفاقيات التجارة الحرة بين الشريكين، والمقررة في شهر نونبر.

وتم خلال هذه المناقشات، وفقا للبلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، التعبير عن انتظارات الجانبين على وجه الخصوص من حيث تحسين التبادل التجاري ضمن إطار مربح للطرفين.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا المحددة، مثل اتفاقيات الصحة والصحة النباتية والولوج إلى الأسواق.