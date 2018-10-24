البنك الأوروبي و"فاو" يدعمان الفلاحة المغربية

هسبريس من الرباط

أعلن كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة الأغذية والزراعة، المعروفة اختصارا بـ"فاو"، عن استعدادهما لدعم الإصلاحات الجديدة التي تقوم بها وزارة الفلاحة المغربية.

وعلى هامش منتدى الاستثمار المسؤول للقطاع الخاص في الفلاحة والغذاء المنعقد بمراكش، بمشاركة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أعرب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، سوما شاكرابارتي، ورئيس "فاو"، دانييل غوستافسون، عن عزمهما مواكبة ودعم القطاع الفلاحي بالمغرب في مرحلته الجديدة.

وأبرز الجانبان أنه بمجرد الانتهاء من بلورة التصور الاستراتيجي الجديد بشأن مسار الفلاحة المغربية، فإن المنظمتين، كل من موقعها، على استعداد لمصاحبة المغرب في هذا الإطار.

وقال رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن "ما يثير الاهتمام في استراتيجية المغرب في قطاع الفلاحة هو أنها موجهة نحو الاستدامة والتأثير المباشر على أرض الواقع"، وشدد على الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي الملزم بدعم الزراعة في توفير مناصب الشغل في العالم القروي، لا سيما بين النساء والشباب.

من جانبه، شدد دانييل غوستافسون، نائب رئيس منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة، على أهمية دعم الفلاحة من طرف منظمته العالمية لتصبح أكثر احترافية، وخاصة في مجال إدماج الفلاحين الصغار بشكل فعال ودائم.

ولفت المسؤول ذاته إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجال التنمية الفلاحية، مؤكدا استعداد منظمته للمساعدة في عرض تجربة المغرب في التنمية الفلاحية بالبلدان الأخرى.