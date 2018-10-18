"أليانز المغرب" تطلق التأمين الصحي الفردي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة أليانز المغرب الشروع في تسويق خدمة "أليانز شفاء" للتأمين الصحي الفردي الموجه إلى العمال المستقلين والمهن الحرة.

وقال يورغ ويبر، المدير العام لـ"أليانز المغرب"، إن الشركة تهدف من وراء إطلاق خدمة أليانز شفاء إلى توفير تغطية في المتناول وموثوق بها لمواجهة المشاكل الصحية لفئة كبيرة من المغاربة.

وأوضح المدير العام لـ"أليانز المغرب"، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها الشركة أمس الأربعاء في الدار البيضاء، إن الفئة المستهدفة تتكون من الصناع التقليديين والتجار والعمال الموسميين وعمال المنازل.

وأضاف المتحدث: "خدمة أليانز شفاء تأتي في ثلاث صيغ تتلاءم مع احتياجات وميزانية كل زبون، حيث توفر صيغة كلاسيك تغطية أساسية بأقل من درهمين في اليوم مع سقف يصل إلى 50 ألف درهم في حالة الاستشفاء مليون درهم سنويا للعلاجات الخارجية للفرد، بينما توجد صيغ أخرى أعلى سعرا".

وشدد ويبر على أن هذه الخدمة تشتمل على ضمان "العلاجات التكميلية" للاستفادة من سقف يصل إلى مليون درهم لمواجهة جميع الحالات العلاجية الصعبة والأكثر تعقيدا، كما يشمل إمكانية دفع مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز للمؤمن عليه أو الزوج أو الزوجة.

يمكن لأي شخص يقل عمره عن 60 عاما الاشتراك في "أليانز شفاء" والاستفادة منه حتى عمر 70 عاما، مع إمكانية تغطية جميع أفراد العائلة والأزواج والأولاد.

ويأخذ "أليانز شفاء" بعين الاعتبار النفقات الحقيقية التي يؤديها المؤمنون في حدود متفق عليها، بينما تستند التأمينات الأخرى على جدول تعويضات محددة.

وتوفر خدمة "أليانز شفاء" ضمانات حصرية، مثل الفحص الوقائي والفحوص اللازمة للكشف عن أمراض البروستاتا والاختبارات الوقائية لسرطان الثدي / الرحم.

ويقترح المنتوج مضاعفة تلقائية لرأس المال في حالة "الوفاة" الناتجة عن حادث، ودون التزام بالاشتراك في ضمان التأمين على الوفاة يتضمن أليانز شفاء "مصاريف الجنازة" في جميع الصيغ.