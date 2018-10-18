"أليانز المغرب" تطلق التأمين الصحي الفردي

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كُتّاب وآراء
"أليانز المغرب" تطلق التأمين الصحي الفردي
أعلنت شركة أليانز المغرب الشروع في تسويق خدمة "أليانز شفاء" للتأمين الصحي الفردي الموجه إلى العمال المستقلين والمهن الحرة.
وقال يورغ ويبر، المدير العام لـ"أليانز المغرب"، إن الشركة تهدف من وراء إطلاق خدمة أليانز شفاء إلى توفير تغطية في المتناول وموثوق بها لمواجهة المشاكل الصحية لفئة كبيرة من المغاربة.
وأوضح المدير العام لـ"أليانز المغرب"، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها الشركة أمس الأربعاء في الدار البيضاء، إن الفئة المستهدفة تتكون من الصناع التقليديين والتجار والعمال الموسميين وعمال المنازل.
وأضاف المتحدث: "خدمة أليانز شفاء تأتي في ثلاث صيغ تتلاءم مع احتياجات وميزانية كل زبون، حيث توفر صيغة كلاسيك تغطية أساسية بأقل من درهمين في اليوم مع سقف يصل إلى 50 ألف درهم في حالة الاستشفاء مليون درهم سنويا للعلاجات الخارجية للفرد، بينما توجد صيغ أخرى أعلى سعرا".
وشدد ويبر على أن هذه الخدمة تشتمل على ضمان "العلاجات التكميلية" للاستفادة من سقف يصل إلى مليون درهم لمواجهة جميع الحالات العلاجية الصعبة والأكثر تعقيدا، كما يشمل إمكانية دفع مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز للمؤمن عليه أو الزوج أو الزوجة.
يمكن لأي شخص يقل عمره عن 60 عاما الاشتراك في "أليانز شفاء" والاستفادة منه حتى عمر 70 عاما، مع إمكانية تغطية جميع أفراد العائلة والأزواج والأولاد.
ويأخذ "أليانز شفاء" بعين الاعتبار النفقات الحقيقية التي يؤديها المؤمنون في حدود متفق عليها، بينما تستند التأمينات الأخرى على جدول تعويضات محددة.
وتوفر خدمة "أليانز شفاء" ضمانات حصرية، مثل الفحص الوقائي والفحوص اللازمة للكشف عن أمراض البروستاتا والاختبارات الوقائية لسرطان الثدي / الرحم.
ويقترح المنتوج مضاعفة تلقائية لرأس المال في حالة "الوفاة" الناتجة عن حادث، ودون التزام بالاشتراك في ضمان التأمين على الوفاة يتضمن أليانز شفاء "مصاريف الجنازة" في جميع الصيغ.