برج خليفة يخصص واجهته للاحتفاء بـ "هواوي"

هسبريس من دبي

أشعلت معلمة "برج خليفة"، القائمة في قلب دبيّ الإماراتية، أنوارها احتفاء بالمنتوجات الجديدة لشركة "هواوي"، وعرضت واجهة الصرح العمراني عبارة "Mate 20 Series" احتفاء بأحدث ما صدر عن خبراء المؤسسة الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات.

الاحتفالية، التي دامت إلى ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء في "برج بارك" دبيّ، ترأسها المسؤول عن "هواوي" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جين جياو، بحضور شخصيات عديدة أبرزها سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وتوالى كبار المسؤولين في الشركة الصينية، خصوصا، على تقديم مستجدات هاتفين يطرحان رسميا في عموم أسواق منطقة "MEA" بتدرج، مع التركيز على مقارنات بين "ماط 20" و"ماط 20 برو"، من جهة، وأحدث منتجات سامسونغ وآبل، من جهة ثانية.

العرض المنظم في الإمارات العربية المتحدة يأتي بعد أسبوع من الكشف عن طرح "Mate 20 series" في الأسواق العالمية، في مدينة لندن، على أن يتم ترويج المنتجات ذاتها، وفق ما هو مقرر، في المملكة المغربية بحلول شهر دجنبر المقبل.

هاتفا هواوي "Mate 20" و"Mate 20 Pro"، من بين الهاتفين الحديثين "Mate 20 AS" و"Mate 20 X" وساعة ذكية وحزمة من الأكسيسوارات، أثارا الانتباه، بعدما أعلنت "هواوي" رهانها على الابتكارين لتحقيق مزيد من التقدم في سوق الهواتف الذكية الدولية.

تعتمد هذه الهواتف، المقدمة في دبي قبالة "برج خليفة"، على معالجات "كرين 980" الأسرع حتى الآن، مع تطوير بارز في أحجام شاشات LCD وبطاريات أقوى، دون إغفال تجديد الكاميرات، ووضع أربع منها على الواجهة الخلفية لكل محمول من هذه الفئة.

ساعة ذكية لـ"هواوي" أزيح عنها الستار في الموعد نفسه، ويتعلق الأمر بـ"سمارت ووتش GT" المقاومة للماء وذات الرهانات الرياضية، حيث تتوفر على بطارية تتيح لها الاستمرار في الاشتغال أسبوعين دون الحاجة إلى معاودة الشحن.