مجموعة "لوفر" الفرنسية تراهن على الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

أعلن صندوق "أش بارتنر" للاستثمار السياحي بالمغرب الشروع في استغلال أول مركب فندقي أنشأته مجموعة "لوفر" الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، في إطار مخطط يشمل إنشاء مجموعة من الفنادق بالمملكة.

ويتألف هذا المركب الفندقي، الذي أنشئ في قلب العاصمة الاقتصادية، من ثلاثة فنادق تضم مجتمعة 411 غرفة، وتحمل أسماء علامات "كامبانيل وكيرياد وبروميير كلاس" التي تطلق لأول مرة في القارة الإفريقية، وتراهن عليها مجموعة "لوفر" لتطوير أعمالها السياحية بالمغرب بشكل عام والدار البيضاء بشكل خاص.

وقال عباس العزوزي، رئيس المجلس المديري لصندوق "أش بارتنر" للاستثمار السياحي بالمغرب، إن "الشروع في استغلال الفنادق الثلاثة يشكل إعلانا عن نهاية المرحلة الأولى من المخطط الاستثماري لمجموعة "لوفر" الفرنسية في المغرب".

وأوضح العزوزي أن هذا المركب الفندقي متعدد العلامات يأتي ليرفع من العروض الموجهة إلى فئات وشرائح متنوعة للاستفادة من الخدمات التي توفرها الفنادق المغربية في مدينة الدار البيضاء، سواء تعلق الأمر بسياحة الأعمال أو الترفيه أو التسوق.

من جهته أفاد بيير فريديك رولو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "لوفر هوتيلز كروب"، بأن السوق السياحي المغربي يشهد نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالمنشآت الفندقية أو مستوى الخدمات التي شهدت تطورا كبيرا.

وأضاف فريديك رولو: "الدار البيضاء أضحت وجهة للأعمال والترفيه بامتياز. ونحن متأكدون من أن هذا المركب الفندقي سيساهم بقوة في توسيع العروض الفندقية للعاصمة الاقتصادية".

وتعتبر "لوفر هوتيلز كروب" خامس مجموعة فندقية عالميا، وتتوفر على خبرة عالية في السياحة الدولية مع أزيد من 2600 فندق في 54 بلدا.