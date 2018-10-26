24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- برج خليفة يخصص واجهته للاحتفاء بـ "هواوي"
- أمن تطوان يوقف متورطين في سرقة منزل إسباني
- مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ"
- مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2019
- بريطانيا تغرم شركة "فيسبوك" بـ645 ألف دولار
مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ" (5.00)
تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)
قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)
- حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة - (372)
- الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف - (98)
- خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش - (87)
- كاميل: الأزمي عدو للعالم القروي ويحارب الفلاحة - (79)
- الحكومة ترد على الأمم المتحدة: المغرب لا يفرض فحص العذرية - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجموعة "لوفر" الفرنسية تراهن على الدار البيضاء
أعلن صندوق "أش بارتنر" للاستثمار السياحي بالمغرب الشروع في استغلال أول مركب فندقي أنشأته مجموعة "لوفر" الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، في إطار مخطط يشمل إنشاء مجموعة من الفنادق بالمملكة.
ويتألف هذا المركب الفندقي، الذي أنشئ في قلب العاصمة الاقتصادية، من ثلاثة فنادق تضم مجتمعة 411 غرفة، وتحمل أسماء علامات "كامبانيل وكيرياد وبروميير كلاس" التي تطلق لأول مرة في القارة الإفريقية، وتراهن عليها مجموعة "لوفر" لتطوير أعمالها السياحية بالمغرب بشكل عام والدار البيضاء بشكل خاص.
وقال عباس العزوزي، رئيس المجلس المديري لصندوق "أش بارتنر" للاستثمار السياحي بالمغرب، إن "الشروع في استغلال الفنادق الثلاثة يشكل إعلانا عن نهاية المرحلة الأولى من المخطط الاستثماري لمجموعة "لوفر" الفرنسية في المغرب".
وأوضح العزوزي أن هذا المركب الفندقي متعدد العلامات يأتي ليرفع من العروض الموجهة إلى فئات وشرائح متنوعة للاستفادة من الخدمات التي توفرها الفنادق المغربية في مدينة الدار البيضاء، سواء تعلق الأمر بسياحة الأعمال أو الترفيه أو التسوق.
من جهته أفاد بيير فريديك رولو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "لوفر هوتيلز كروب"، بأن السوق السياحي المغربي يشهد نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالمنشآت الفندقية أو مستوى الخدمات التي شهدت تطورا كبيرا.
وأضاف فريديك رولو: "الدار البيضاء أضحت وجهة للأعمال والترفيه بامتياز. ونحن متأكدون من أن هذا المركب الفندقي سيساهم بقوة في توسيع العروض الفندقية للعاصمة الاقتصادية".
وتعتبر "لوفر هوتيلز كروب" خامس مجموعة فندقية عالميا، وتتوفر على خبرة عالية في السياحة الدولية مع أزيد من 2600 فندق في 54 بلدا.