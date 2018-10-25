الملك يستقبل مدير "رونو" ويدشن مشروعين رياضيين للقرب بمراكش

هسبريس - و.م.ع

استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن.

وخلال هذا الاستقبال، اطلع العاهل المغربي على مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022.

وستتمكن مجموعة رونو، من خلال مضاعفة إنتاج (صوماكا)، من رفع قدرة إنتاجها بالمغرب إلى 500 ألف عربة سنويا، 340 ألف منها يتم إنتاجها بمصنع طنجة، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وكانت صوماكا قد تمكنت في سنة 2007 من تصدير أول سيارة تحمل علامة "صنع بالمغرب". ومنذئذ، أضحت منصة حقيقية للتصدير، حيث يتم يوجه أزيد من 60 بالمائة من إنتاجها نحو التصدير.

ويندرج توسيع صوماكا في إطار تنمية قطاع السيارات، الذي يروم تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى 100 مليار درهم في السنة.

ويسجل قطاع السيارات بالمغرب حاليا نسبة إدماج محلي تفوق 50 بالمائة، كما يشغل 85 ألف شخص.

وفي ذات اليوم، أشرف الملك على تدشين مسبح نصف أولمبي مغطى "سيدي يوسف بن علي" وكذا ملاعب للقرب "أسكجور"، وهما مشروعان رياضيان بقيمة اجتماعية قوية، تم إنجازهما باستثمار إجمالي يناهز 31 مليون درهم (دون احتساب العقار).

وسيساهم المسبح المغطى "سيدي يوسف بن علي"، الذي يدخل إنجازه في إطار الجهود الرامية لتشجيع السباحة، من تمكين شريحة واسعة من الساكنة من ممارسة هذه الرياضة، في أفضل ظروف التأطير والسلامة.

ويشتمل المسبح الجديد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4 آلاف و357 متر مربع، على حوض للسباحة نصف أولمبي بـ6 ممرات 25 متر طولي، ومدرجات (200 مقعد)، وقاعة للياقة البدنية، ومستودعات للملابس، ومصحة، ومقهى -مطعم، وفضاء للاستقبال، ومكتب للتسيير.

وسيوفر هذا المسبح، الذي يستجيب للمعايير الدولية في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية واقتصاد الماء، للشباب بنية تحتية ملائمة لتثمين وإبراز مواهبهم، والمساهمة في إنعاش الحياة المجتمعية الرياضية، كما سيشجع على بروز أبطال جدد، قادرين على المنافسة على المستوى الوطني والدولي وتسجيل أرقام جيدة.

ويشكل هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش، جزءا من برنامج يتضمن أيضا إنجاز خمسة مسابح مغطاة للقرب على مستوى مجموعة من أحياء المدينة الحمراء (المحاميد، النخيل، الشرف، العزوزية، أكدال باحماد) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ70 مليون درهم.

ومن ضمن المسابح الخمسة المزمع إنجازها، بلغت نسبة تقدم أشغال بناء المسبح المغطى "المحاميد" مستوى متقدما يقارب 98 في المائة، فيما سيتم قريبا إطلاق الأشغال الخاصة بالمسابح الأربعة الأخرى، بمدة إنجاز تقدر بـ15 شهرا.

ويهم المشروع الثاني مجموعة من ملاعب القرب "أسكجور". ويتعلق الأمر بتجهيز عشرة ملاعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي، وحلبات للركض، ومساحات للألعاب لفائدة الأطفال، وكذا فضاءات خضراء للقرب، بالإضافة إلى مقصف، ومستودعات.

ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع، في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش.

ويهم هذا البرنامج، الذي سيتم إنجازه في ظرف 36 شهرا، بناء وتجهيز ملاعب للقرب على مستوى الجماعات القروية وشبه الحضرية بمختلف جهات المملكة، منها على الخصوص، (70 مركب سوسيو -رياضي للقرب) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة (149)، والرباط -سلا -القنيطرة (45)، ومراكش -آسفي (171)، والشرق (41)، والعيون -الساقية الحمراء (13)، وكلميم -واد نون (42)، وفاس -مكناس (71)، ودرعة -تافيلالت (72)، والداخلة -وادي الذهب (22)، والدار البيضاء -سطات (43)، وبني ملال -خنيفرة (93).