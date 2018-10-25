24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)

  4. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

  5. مدن مصر القديمة تشهد على براعة الفراعنة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الملك يستقبل مدير "رونو" ويدشن مشروعين رياضيين للقرب بمراكش

الملك يستقبل مدير "رونو" ويدشن مشروعين رياضيين للقرب بمراكش

الملك يستقبل مدير "رونو" ويدشن مشروعين رياضيين للقرب بمراكش
هسبريس - و.م.ع
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 19:40

استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن.

وخلال هذا الاستقبال، اطلع العاهل المغربي على مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022.

وستتمكن مجموعة رونو، من خلال مضاعفة إنتاج (صوماكا)، من رفع قدرة إنتاجها بالمغرب إلى 500 ألف عربة سنويا، 340 ألف منها يتم إنتاجها بمصنع طنجة، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وكانت صوماكا قد تمكنت في سنة 2007 من تصدير أول سيارة تحمل علامة "صنع بالمغرب". ومنذئذ، أضحت منصة حقيقية للتصدير، حيث يتم يوجه أزيد من 60 بالمائة من إنتاجها نحو التصدير.

ويندرج توسيع صوماكا في إطار تنمية قطاع السيارات، الذي يروم تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى 100 مليار درهم في السنة.

ويسجل قطاع السيارات بالمغرب حاليا نسبة إدماج محلي تفوق 50 بالمائة، كما يشغل 85 ألف شخص.

وفي ذات اليوم، أشرف الملك على تدشين مسبح نصف أولمبي مغطى "سيدي يوسف بن علي" وكذا ملاعب للقرب "أسكجور"، وهما مشروعان رياضيان بقيمة اجتماعية قوية، تم إنجازهما باستثمار إجمالي يناهز 31 مليون درهم (دون احتساب العقار).

وسيساهم المسبح المغطى "سيدي يوسف بن علي"، الذي يدخل إنجازه في إطار الجهود الرامية لتشجيع السباحة، من تمكين شريحة واسعة من الساكنة من ممارسة هذه الرياضة، في أفضل ظروف التأطير والسلامة.

ويشتمل المسبح الجديد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4 آلاف و357 متر مربع، على حوض للسباحة نصف أولمبي بـ6 ممرات 25 متر طولي، ومدرجات (200 مقعد)، وقاعة للياقة البدنية، ومستودعات للملابس، ومصحة، ومقهى -مطعم، وفضاء للاستقبال، ومكتب للتسيير.

وسيوفر هذا المسبح، الذي يستجيب للمعايير الدولية في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية واقتصاد الماء، للشباب بنية تحتية ملائمة لتثمين وإبراز مواهبهم، والمساهمة في إنعاش الحياة المجتمعية الرياضية، كما سيشجع على بروز أبطال جدد، قادرين على المنافسة على المستوى الوطني والدولي وتسجيل أرقام جيدة.

ويشكل هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش، جزءا من برنامج يتضمن أيضا إنجاز خمسة مسابح مغطاة للقرب على مستوى مجموعة من أحياء المدينة الحمراء (المحاميد، النخيل، الشرف، العزوزية، أكدال باحماد) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ70 مليون درهم.

ومن ضمن المسابح الخمسة المزمع إنجازها، بلغت نسبة تقدم أشغال بناء المسبح المغطى "المحاميد" مستوى متقدما يقارب 98 في المائة، فيما سيتم قريبا إطلاق الأشغال الخاصة بالمسابح الأربعة الأخرى، بمدة إنجاز تقدر بـ15 شهرا.

ويهم المشروع الثاني مجموعة من ملاعب القرب "أسكجور". ويتعلق الأمر بتجهيز عشرة ملاعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي، وحلبات للركض، ومساحات للألعاب لفائدة الأطفال، وكذا فضاءات خضراء للقرب، بالإضافة إلى مقصف، ومستودعات.

ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع، في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش.

ويهم هذا البرنامج، الذي سيتم إنجازه في ظرف 36 شهرا، بناء وتجهيز ملاعب للقرب على مستوى الجماعات القروية وشبه الحضرية بمختلف جهات المملكة، منها على الخصوص، (70 مركب سوسيو -رياضي للقرب) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة (149)، والرباط -سلا -القنيطرة (45)، ومراكش -آسفي (171)، والشرق (41)، والعيون -الساقية الحمراء (13)، وكلميم -واد نون (42)، وفاس -مكناس (71)، ودرعة -تافيلالت (72)، والداخلة -وادي الذهب (22)، والدار البيضاء -سطات (43)، وبني ملال -خنيفرة (93).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - العياشي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 19:58
عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس حامي الوطن و حامي حمى الملة والدين أمير المؤمنين نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-70
2 - rachid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 19:59
عاش الملك والأسرة العلوية الشريفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-66
3 - مغربي ☆ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:06
ماذا عن الاجور الهزيلة لليد العاملة بالمصنع 3000 درهم وفي مدينة طنجة أي مستقبل هذا أية مناصب شغل ؟ لما لا يتم الرفع من الاجور والعمل في القانون وليس إستغلال الشباب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
4 - أمازيغي من السويد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:07
واش يا عباد الله هاد البلاد فيها غير طنجة ومراكش و الرباط و كازا .. تستنزفون مناطق مثل سوس لي هازة المغرب في الفلاحة و الذهب و الفضة والسياحة و تهمشون الريف عمدا .. هناك سياسية لتهميش المناطق الأمازيغية ولكن حذاري فلقد بلغ السيل الزبى وسننفجر قريبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
5 - مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:11
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات وعلى الساءر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
6 - Peace الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:11
حفظ الله مولانا امير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس و نصره على اعداءه و ايده بروح منه. و تحية للوزيرين الشرفاء السيد مولاي حفيظ العلمي و السيد راشيد الطالبي العلمي ع لى مجهوداتهم الجبارة للمساهمة في تنمية و تقدم و ازدهار المملكة المغربية الشريفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-60
7 - زكرياء اءيت الطالبي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:13
المغرب لم يكن يوما ما دولة صناعية فرغم أن مصنع رونوا أستقر بالمغرب فإن السيارات وأجزاءها الرءييسية وخصوصا المحرك تصنع في فرنسا أما المغرب فيقوم فقط بالتجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
8 - فاطنة بنت علي من مكناس الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:15
والصراحة المغرب ديالنا غادي وكيزيد القدام وعاش عاش سيدنا ومولانا واميرنا محمد السادس الهمام المحبوب وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
9 - آه يا زاكورة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:17
هل زاكورة مدينة مغربية ؟؟؟
فين هيا زاكورة من هاد الخير وهاد الكرم وهاد المسابح أولا هادوك غاناس دراوش ماتايديرو لا مضاهرات لا صداع لا تشرميل خلي باباهم بلا خدمة لا تنمية ولا مراكز جتماعية وتقافية ولا مسابح ولا منتزهات ولا دور لشباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
10 - المغرب فيه الرباط و مراكش الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:20
المغرب فيه ...الرباط و مراكش و طنجة ....وما دون ذالك فهم خارج التغطية لا تنمية لا يحزنون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
11 - الأكاديمي ألمانيا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:24
المشاريع بالمغرب تنحصر فقط في مركبات رياضية للقرب و معاهد تكوين

أو مستشفيات دون اطباء و آليات

كل يوم و ساعة نسمع عن تدشين تدشين تدشين

الشعب يحتاج شركات احياء صناعية فك العزلة طرقات مدارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
12 - بن عمر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:33
لمسات عاهل البلاد المفدى في الميدان الاقتصادي تاخذ منحى تصاعدي.
الاهتمام بالاقتصاد وانعاشه مهم لبلادنا ولشبابه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
13 - Hassan الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:34
Oui, mais on veut une usine qui produit les moteurs comme celui de Peugeot à Kenitra, au lieu d’aller chercher les moteurs des voitures Renault de la ville de Valence en Espagne, surtout que Renault va produira 500.000 véhicules par an.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - عصام الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:36
بغيت نعرف انا ساكن فقرية اسمها والماس عمالة خميسات جهة رباط القنيطرة
والماس أغنى جماعة قروية في المغرب لاكنها تعيش في ضلمات سكانها يعيشون الفقر وتهميش
اين انت يا جلالة الملك لترى المنكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - عيينا من الوعود والاقوال الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:40
دشنتم العديييييييييييييد من المشاريع في السنوات الماظية ولكن لن نراها على ارظ الواقع ,مازال كنعقلو حيت كانو تيقولو لينا في عام 2000 بلي المغرب في 2015 غادي يرجع بحال اليابان واسبانيا ودابا احنا في 2018 ومازال ماعندنا حتى الصبيطارات في المستوى وفي التنمية البشرية جينا في المرتبة 123
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
16 - abdellatif الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:45
il faut favoriser les societes marocaines pas les societes du colonialisme et du racisme
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - wood الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:46
الدول الصناعية تحتاج دائما الى يد عاملة أجورها في الغالب في ادنى السلم و كانت تلجأ الى عمالة مستوردة ، و أكتشفوا أن الامر جد مكلف إضافة الى مشاكل الإندماج و العنصرية ،لهذا نشأ ما يسمى delocalisation اي إنشاء مصانع في دول نامية كأتيوبيا أو بنغلاديش و غيرها حيت الأجور أقل و تعاني من ضعف إحترام حقوق العمال و الحماية الإجتماعية ، و المغرب بدأ ينحو في هذا الإتجاه ، فهذه الشركات الغربية تملك العلامة التجارية و تحقق أرباح طائلة على ظهر هذه الدول و على ظهر هذه العمالة ، فكل ما يحدث هو نوع من عبودية القرن العشرين و الواحد العشرين ، و الأخطر ان أغلب الدول التي تقام فيها هذه المشاريع تكون الأجور رغم هزالتها يقابلها تكلفة معيشة منخفض عكس المغرب حيث الأجور تكاد لا تكفي لتأجير غرفة و البقاء على قيد الحياة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:59
لم نكن نتوقع ان يصل بلدنا الى هذه السرعة و الثورة في صناعة السيارات في ظرف 7 سنوات فقط فهذا بفضل الله اولا و بحكمة و عبقرية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه و ابقاه دخرا للشعب المغربي فتحقيق انتاج مليون سيارة سنويا اصبح قاب قوسين او ادنى بعد دخول الشركة المغربية صوماكا ميدان المنافسة و زيادة الانتاج بنحو 160 الف سيارة سنويا لان موقع بلدنا الاستراتيجي بين بحرين و ثلاثة قارات الذي اقلق حسادنا اصبح مثل المغناطيس يجذب الشركات العالمية الكبرى لصناعة السيارات و الطائرات فماشاء الله على بلدنا و هذه النجاحات التي تحققت بدون نفط او غاز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - محمد ايوب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:59
التعليق رقم3:
عليك أن تعلم جيدا أيها الأخ الكريم ان مثل هذه الصناعات تأتي إلى المغرب وغيره من البلدان المتخلفة لعوامل كثيرة من اهمها:اليد العاملة الرخيصة والاعفاءات الضريبية المهمة وقبل ذلك الأرض التي يقام فوقها المشروع والتي تسلم إليهم اما مجانا أو بسعر رمزي.. وعليه فإن دولتنا حينما تتغنى بجلب الاستثمارات وبعدد مناصب الشغل التي توفرها فهي لا تقول كامل الحقيقة والمتمثلة في ضعف الأجور مقارنة بتلك التي يقبضها الأوروبيون..فهذه الشركات تهرب من بلدانها من أجل ربح المال بنسبة عالية جدا لتعويض ما ينقصها بلدانها.. أضف إلى ذلك أن بعض هؤلاء العمال لا تقوم هذه الشركات بالتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي لعلها بأنه لن يحسبها احد..ثم إن مداخيل هذه الشركات تذهب للخارج بالعملة الصعبة..الخلاصة أن ما يربحه المغرب وغيره من البلدان المتخلفة هو فرص الشغل هذه رغم ضعف اجورها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - الحسين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:00
المغرب لا يصنع السيارات ولا الطائرات
انما دور الشاغلين في هذا القطاع هو تركيب قطاع الغيار لاغير والسبب في تحويل شركات الأجنبية هذا العمل إلى المغرب وبلدان الأخرى هو يد العاملة الرخيصة....بحيث ما يأخذ العامل الفرنسي في الشهر الواحد يأخذه العامل المغربي في سنة كاملة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.