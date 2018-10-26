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كُتّاب وآراء
مجموعة القرض الفلاحي تعلن نجاح عملية اكتتاب
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أنها أغلقت بنجاح عملية اكتتاب في سندات تابعة بقيمة 500 مليون درهم.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن المستثمرين المؤسساتيين، خاصة شركات التأمين وصناديق توظيف الأموال، شاركوا بكثافة في هذه العملية، التي سجلت نسبة اكتتاب عالية بلغت 7,6 أضعاف المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أن حجم طلبات الاكتتاب بلغ 3,8 مليار درهم في الوقت الذي كان فيه سقف العرض محددا في 500 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أن محصول هذا الإصدار سيساهم في بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في إطار مخططها الاستراتيجي، وعلى رأسها التحقيق الكامل لمهمة المرفق العمومي التي تضطلع بها لصالح الفلاح المغربي والعالم القروي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصدار، الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الرساميل الذاتية القانونية للمجموعة، يأتي غداة إعلان المجموعة البنكية نتائج جيدة برسم النصف الأول من سنة 2018.
من جانب آخر، يضيف البلاغ، فإن نجاح هذه العملية يندرج في سياق المجهودات الكبيرة التي بذلها البنك خلال سنة 2017، وذلك بهدف تعزيز توازناته الأساسية وتوطيد موقعه باعتباره البنك الرابع وطنيا.