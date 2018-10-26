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"لارام" تنبه المسافرين بخصوص مواعيد السفر
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:22
أفادت الخطوط الملكیة المغربیة بأنه سیتم تأخیر مواعید انطلاق رحلاتھا من وإلى المطارات المغربیة بساعة واحدة انطلاقا من یوم الأحد 28 أكتوبر الحالي على الساعة الثالثة صباحا، على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة یوم الجمعة 26 أكتوبر والقاضي بتعلیق الرجوع إلى الساعة القانونیة والاستمرار في العمل بالتوقیت الصیفي الجاري به العمل حالیا.
وذكرت الشركة الوطنیة، من باب الاحتیاط والحذر، زبناءھا بضرورة الاطلاع على برنامج رحلاتھم لدى مصالح الخطوط الملكیة المغربیة.