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الرئيسية | مال وأعمال | نقابيون: "نستلي المغرب" تطحن حقوق العمال مثل حبوب القهوة

نقابيون: "نستلي المغرب" تطحن حقوق العمال مثل حبوب القهوة

نقابيون: "نستلي المغرب" تطحن حقوق العمال مثل حبوب القهوة
هسبريس - محمد لديب (صور: إلياس بوحيا)
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:00

شلّ إضراب العمال والمستخدمين سلاسل الإنتاج بالوحدة الصناعية التابعة لمجموعة نستلي المغرب (Nestlé Maroc) بمدينة الجديدة، بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي والإداري للشركة بمنطقة "كازا نيرشور"، وصفوا فيها المعاملة التي يلاقونها من طرف الشركة بغير اللائقة.

ورفع العمال المضربون شعارات نددوا فيها بما أسموه "سياسة طحن شركة NESTLE MAROC للحقوق"، وشبهوها بعملها في مجال طحن حبوب القهوة.

وقال مجموعة من العمال المضربين، التابعين للمركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل"، إن إدارة الشركة السويسرية المتمركزة في المغرب ترفض الإنصات للمطالب التي تقدم بها الممثلون النقابيون للعمال، والتي تتمثل في تحسين ظروف العمل، والاستجابة لمطلب تخصيص منحة السكن.

من جهته أفاد يوسف المعتصم بالله، عضو المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل في شركة "نستلي المغرب"، بإن الشركة رفضت بشكل قاطع الاستجابة لملف المطالب النقابية منذ سنة 2016، والتي تتضمن مجموعة من النقاط المشروعة، التي تهدف إلى تحسين الوضع الاعتباري للعمال وتمكينهم من تعويضاتهم المشروعة على السكن.

وأضاف المعتصم بالله، في تصريح لهسبريس: "خلال الشهور الماضية، عقد العمال والمستخدمون مجموعة من اللقاءات مع ممثلي إدارة الشركة ومسؤوليها على الموارد البشرية، بحضور ممثلي السلطات المحلية في عمالة الجديدة، حيث التزمت (نستلي المغرب) بتفعيل مجموعة من النقاط المتعلقة بتطور المسار المهني للعمال، إلى جانب تفعيل الملف المطلبي للسنة الفارطة؛ غير أن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق".

من جهته، قال عبد الخالق العطار، ممثل نقابي للاتحاد المغربي للشغل، إن العمال لمسوا، خلال اجتماعهم لتدارس المشاكل المثارة مع الشركة، انعدام روح المسؤولية لدى مسؤوليها وعدم توفرهم على الرغبة الحقيقية من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة.

وحملت نقابة عمال (نستلي المغرب) التابعة للاتحاد المغربي للشغل المسؤولية الكاملة لإدارة الموارد البشرية بالشركة في المنحى التصعيدي الذي تسير فيه العلاقة بين الطرفين، ملوحة باستمرار العمال في خوض مزيد من الإضرابات إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم المالية والاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حسن الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:09
نقابيو المغرب طحنوا العمال وليس نستلي
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5
2 - kalimira الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:15
العاملون و المستخدمون و الموظفون الصغار هما الحيوطة القصار في هذا البلد السعيد، الشركات تستعبدهم و الدولة تسترزق منهم....الله يحد الباس
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-1
3 - عبدالرزاق بن فاس الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:16
ادفعوا الشركة للانتقال الى دكار في السنيغال وعند ذلك ابحثوا عن النقابة...
كان قريبي في شركة صناعة غذائية بطنجة،جاءت نقابة غصن الزيتون فدفعت العاملين الى الاضراب،بعد سلسلة اضرابات...غادر مديرها وطاقمها الأجنبي الى تونس وتركوا القضية في مسطرة الافلاس...اليوم منتوجات الشركة تدخل الى السوق المغربي لكن من فرعها التونسي،وحال قدامى العمال يستحق الشفقة...
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3
4 - الطنز البنفسجي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:23
كرأي شخصي..
كنظن أن المسيرين فالشركة ماشي سويسريين وانما مغاربة.. هوما للي عزيز عليهم يقادو صورتهم قدام سيادهم على حساب خوتهم..
المسؤول المغربي الى شد الموارد البشرية فشي شركة متعددة الجنسية اول حاجة هي كيطحن خوتو.. ميفما وقع فصوماكا فالدار البيضاء وكان غادي يوقع فرونو نيسان فطنجة لولا تدخل المسؤولين الفرنسيين.
الله يفرج عليكم وعلينا..
واااا نقصو الساعة.. مابغيتوش تنقصو الاسعار نقصو غير الساعة بعدا.
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0
5 - طاشرون الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:31
نهار لول بيتو غا تخدمو ، من بعد گلتو بينا لعطلة ، من بعد بيتو شي حقوق ما كايناش فلبلاد ، الشركة غادا ترحل لآسيا ، يد عاملة رخيصة و ما فيهاش صدعونا
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2
6 - الهاشمي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:40
واش غير نسلي ..واش غير ..واش غير ..كلشي كايطحن هاد الساعة ..أصبحنا بيادق بين الأيدي ..وطبق علينا المثل القائل "شاورها ولااادير بريها"
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