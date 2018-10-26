الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

هسبريس - و.م .ع

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0,5 في المائة مقابل الأورو وانخفض بـ 0,7 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 أكتوبر.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم تتم خلال هذه الفترة أي عملية للبيع في سوق العملات. وأشار المصدر إلى أن صافي الاحتياطات الدولية ظل مستقرا من أسبوع إلى آخر إلى حدود 19 أكتوبر في 223,6 مليار درهم، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 1,4 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 70,3 مليار درهم، منها 68 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2,27 في المائة، فيما سجل متوسط حجم المبادلات 3,9 مليار درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 24 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 25 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أنه برسم الفترة ما بين 18 و24 أكتوبر الجاري، سجل مؤشر (مازي) انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة ليصل انخفاضه منذ بداية السنة إلى 10,1 في المائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعزى، أساسا، إلى الانخفاض المسجل في المؤشرات القطاعية "للصناعات الغذائية" بـ 0,8 في المائة، والأبناك (ناقص 1 في المائة)، والعقار (ناقص 3,7 في المائة)، مبرزا أن مؤشرات قطاعي "البناء ومواد البناء" و"الاتصالات" انخفضت بـ 1,4 في المائة و1 في المائة على التوالي.

وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، أوضح بنك المغرب أنه بلغ 523 مليون درهم مقابل 356,7 مليون درهم في الأسبوع السابق، مضيفا أن السوق المركزي للأسهم استحوذ على 96 في المائة من التبادلات، أي حجم يومي متوسط بلغ 100,2 مليون، مقابل 68,3 مليون درهم الأسبوع الماضي.