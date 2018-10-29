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الرئيسية | مال وأعمال | "اتصالات المغرب" ضمن أفضل العلامات التجارية

"اتصالات المغرب" ضمن أفضل العلامات التجارية

"اتصالات المغرب" ضمن أفضل العلامات التجارية
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:01

تم تصنيف شركة اتصالات المغرب في قائمة "أفضل 50 علامة تجارية في العالم لسنة 2018" التي تضعها مجلة "سيلكون ريفيو" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم أفضل العلامات التجارية التي تشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.

واعتمدت "سيلكون ريفيو" على عدد من المعايير في تصنيفها، مثل تطوير العروض ونجاحها، وجودة الخدمة، والقدرة على الابتكار والتكيف، ووفاء الزبناء وصورة الشركة في السوق.

وتقوم "اتصالات المغرب"، التي تعتبر فاعل قرب وفي الاستماع الدائم للزبناء، بتكييف منتجاتها لتستجيب لمختلف الشرائح التي تتعامل معها. وتستفيد الشركة من قدرتها المشهود لها بها على الابتكار لتقديم الحلول التي تعزز الوصول إلى الاتصالات الهاتفية والأنترنت، إلى جانب عدد كبير من الوسائط والمحتوى الرقمي.

ويتجلى أحد أهم تحديات "اتصالات المغرب"، كعلامة تجارية، في جعل الابتكار في خدمة الإنسان، وبذلك فهي ملتزمة بتطوير العروض التي تتعدى خدمات الاتصالات، التي تعتبر أدوات فعلية لتسهيل الحياة اليومية.

وقال مسؤولو الشركة إن أولوية اتصالات المغرب هي تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر عدد ممكن من الناس، والاستجابة بشكل أفضل للطلب المتزايد على الاستخدامات الرقمية الجديدة. وبالتالي، فإن المجموعة تسعى إلى تحقيق الرفاهية للسكان والمشاركة الحيوية لكل فرد في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع.

وتستفيد "اتصالات المغرب" من موقع الريادة الذي يقوى سنة بعد أخرى بفضل نقاط القوة التي تتميز بها المجموعة، كتوفرها على أفضل البنيات التحتية للشبكات، والوصول إلى أحدث التقنيات والابتكارات، وسياسة القرب والتواجد في كل أنحاء المغرب، بفضل نقط البيع وخدمة ما بعد البيع والدعم، بالإضافة إلى ما تتميز به الشركة من معرفة وخبرة قويتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لطيفة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:24
هنيئا لكم ! وكل سنة وانتم الى الامام بعون الله تعالى .
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2 - خالد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:28
ياك تتدخل ليكم فلوس مزيان علاش باغين تبيعوها؟
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3 - لا يهم الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:30
بسيف تكون فالريادة و الأنترنت ب 300 درهم بالشهر
وقتلتونااااااااااااااا
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4 - Peace الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:36
فعلا من افضل الشركات في المغرب, اتمنى لها مزيدا من الاشعاع, يجب تشجيعها من طرف المقاولات و عقد معها عقود طويلة الامد. هذه الاستراتجية تقوم بها Deutsche Telekom تركز كثيرا على عقود طويلة الامد مع المقاولات و الابناك و الفنادق ووو و تعتني جيدا بهذه الفئة من الزبائن و تتاقلم مع طلباتها باستمرار.
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