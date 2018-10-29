24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
- امرأة تفجّر جسدها في "شارع بورقيبة" بتونس
الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
العيون تستقطب مستثمرين كبارا بمنتدى الأعمال المغربي الفرنسي (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (164)
- الاستقالات الجماعية للأطباء .. رغبة في الإصلاح أم مصالح شخصية؟ - (81)
- لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة - (77)
- عصيد: احتقار الحريات الفردية يعطب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - (62)
- فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"اتصالات المغرب" ضمن أفضل العلامات التجارية
تم تصنيف شركة اتصالات المغرب في قائمة "أفضل 50 علامة تجارية في العالم لسنة 2018" التي تضعها مجلة "سيلكون ريفيو" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم أفضل العلامات التجارية التي تشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.
واعتمدت "سيلكون ريفيو" على عدد من المعايير في تصنيفها، مثل تطوير العروض ونجاحها، وجودة الخدمة، والقدرة على الابتكار والتكيف، ووفاء الزبناء وصورة الشركة في السوق.
وتقوم "اتصالات المغرب"، التي تعتبر فاعل قرب وفي الاستماع الدائم للزبناء، بتكييف منتجاتها لتستجيب لمختلف الشرائح التي تتعامل معها. وتستفيد الشركة من قدرتها المشهود لها بها على الابتكار لتقديم الحلول التي تعزز الوصول إلى الاتصالات الهاتفية والأنترنت، إلى جانب عدد كبير من الوسائط والمحتوى الرقمي.
ويتجلى أحد أهم تحديات "اتصالات المغرب"، كعلامة تجارية، في جعل الابتكار في خدمة الإنسان، وبذلك فهي ملتزمة بتطوير العروض التي تتعدى خدمات الاتصالات، التي تعتبر أدوات فعلية لتسهيل الحياة اليومية.
وقال مسؤولو الشركة إن أولوية اتصالات المغرب هي تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر عدد ممكن من الناس، والاستجابة بشكل أفضل للطلب المتزايد على الاستخدامات الرقمية الجديدة. وبالتالي، فإن المجموعة تسعى إلى تحقيق الرفاهية للسكان والمشاركة الحيوية لكل فرد في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع.
وتستفيد "اتصالات المغرب" من موقع الريادة الذي يقوى سنة بعد أخرى بفضل نقاط القوة التي تتميز بها المجموعة، كتوفرها على أفضل البنيات التحتية للشبكات، والوصول إلى أحدث التقنيات والابتكارات، وسياسة القرب والتواجد في كل أنحاء المغرب، بفضل نقط البيع وخدمة ما بعد البيع والدعم، بالإضافة إلى ما تتميز به الشركة من معرفة وخبرة قويتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وقتلتونااااااااااااااا