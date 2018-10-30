خطوط "لارام" تمتدّ إلى الأردن ونيجيريا والنمسا

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية عن إطلاق ثلاثة خطوط جوية جديدة ابتداء من أبريل المقبل، انطلاقا من الدار البيضاء في اتجاه ثلاثة عواصم كبرى هي عمان (الأردن)، وأبوجا (نيجريا)، وفيينا (النمسا).

وسيتم إنجاز هذه الرحلات ثلاث مرات في الأسبوع على مدار السنة، وتتم على متن طائرات من طراز "بوينغ 737".

وجاء في بيان لشركة "لارام" توصلت هسبريس بنسخة منه: "عملت الشركة على تعزيز شبكتها بإفريقيا من خلال افتتاح الطريق الجوي الرابط ما بين الدار البيضاء وأبوجا النيجرية، وبرمجت الرحلات إليها انطلاقا من الدار البيضاء أيام الأربعاء، الجمعة والأحد، بحيث ستكون الانطلاقة على الساعة 22:00 (حسب توقيت غرينتش) والوصول إلى أبوجا على الساعة 02:30 (غرينتش) لليوم الموالي. فيما ستكون رحلات الإياب انطلاقا من أبوجا أيام الخميس، السبت والإثنين على الساعة 04:50 (غرينتش) ليكون الوصول على الساعة 09:30 (غرينتش)".

أما فيما يخص الرحلات صوب العاصمة الأردنية، عمان، فقد برمجت هي الأخرى انطلاقا من الدار البيضاء أيام الثلاثاء، الخميس والأحد على الساعة 20:10 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى عمان على الساعة 01:50 (حسب توقيت غرينتش).

وستكون رحلات العودة انطلاقا من عمان أيام الأربعاء، الجمعة والإثنين على الساعة 02:50 (حسب توقيت غرينتش)، لتحط الطائرة الرحال بالدار البيضاء على الساعة 09:05 (حسب توقيت غرينتش).

يشار أيضا إلى أن هذه الخطوط الجديدة سيشرع في تشغيلها تزامنا مع الخطين الجديدين الدار البيضاء-أثينا والدار البيضاء-ميامي.

وبهذا تكون الشركة قد وسعت شبكتها في اتجاه وجهات أوروبية وإفريقية انطلاقا من منفذ الدار البيضاء؛ خطوة كهذه ستساهم ولا شك في تعزيز مكانة الخطوط الملكية المغربية ضمن كبريات شركات الطيران التي تربط إفريقيا بكل من أوروبا وأمريكا وآسيا بأزيد من 85 وجهة دولية.