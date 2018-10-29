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كُتّاب وآراء
بنك المغرب يطلق موقع الثقافة النقدية والمالية
أطلق بنك المغرب موقعا إلكترونيا بيداغوجيا صمم لشرح مهام البنك المركزي وتعريف عامة الجمهور بالثقافة النقدية والمالية.
بنك المغرب أكد، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الموقع يتمتع ببيئة عمل مبسطة لتسهيل التصفح والسماح بالوصول السريع إلى المعلومات، إذ يحتوي على مجموعة من الموارد المعلوماتية والبيداغوجية الموجهة إلى جميع الفئات (أطر تربوية، أطفال، عامة الناس...).
ويتم تجميع هذه الموارد في شكل معلومات ومواد إرشادية وتربوية مختلفة (دلائل، كتيبات، وأوراق نقدية)، يقول البلاغ، إضافة إلى فيديوهات تعليمية حول مواضيع اقتصادية مهمة (إصلاح نظام الصرف، وما إلى ذلك..)، وقصص مصورة مخصصة لتفسير مفاهيم مالية مثل وسائل الأداء، والدخل أو الادخار.
وأكد بنك المغرب أن الأمر يتعلق أيضا بموارد موجهة إلى المدرسين، ودعامات تربوية لصالح الأطفال لتلقين مبادئ التداول النقدي، بالإضافة إلى معجم مخصص للمصطلحات المستخدمة في البنك المركزي. وسيتم تحديث وتجديد محتوى الموقع المتوفر بثلاث لغات (العربية، والفرنسية، والإنجليزية) بانتظام.