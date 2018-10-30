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كُتّاب وآراء
ميركل تؤسس صندوقا ملياريا للاستثمارات بأفريقيا
تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتخصيص مليار يورو إضافي لتشجيع الاستثمارات الخاصة في أفريقيا، حيث أعلنت خلال مؤتمر اقتصادي، الثلاثاء، في برلين تأسيس صندوق بهذا الحجم بهدف تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة لتعزيز أنشطتها في القارة الأفريقية.
وقالت ميركل، في المؤتمر الذي عرف مشاركة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي: "نريد هنا أن نبعث برسالة واضحة مفادها أننا مهتمون بإقامة علاقة جيرة مربحة بين أفريقيا وأوروبا".
وقوبل هذا الإعلان باستحسان كبير من قبل الشركات الألمانية العاملة في أفريقيا، حيث تحدث رئيس الجمعية الأفريقية للشركات الألمانية، شتيفان ليبينج، عن "إعلان يكاد يكون تاريخيا".