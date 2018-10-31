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الرئيسية | مال وأعمال | "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة

"العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة

"العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:05

أطلقت شركة "العربية للطيران-المغرب" للنقل الجوي منخفض التكلفة، اليوم الأربعاء، الخط الجديد بين طنجة ومراكش.

وحضر حفل افتتاح هذا الخط الجوي بمطار المنارة بمراكش والي جهة مراكش أسفي، والنائب الأول لرئيس المجلس الجهوي، ورئيس جماعة مراكش، والمديرة العامة لشركة "العربية للطيران-المغرب"، ومندوبة السياحة، وعدد من المنتخبين، وممثلو المصالح الخارجية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، سمير كوداك، لهسبريس، إن "الانطلاق الرسمي للخط الجوي الرابط بين طنجة ومراكش يأتي في سياق الاتفاقية التي تربط بين كل من جهتنا وطنجة الحسيمة"، مضيفا أن "كل جهة ساهمت بأربعة ملايين درهم للدفع بالسياحة الداخلية عبر تقريب المسافات بتكلفة منخفضة"، وأشار إلى أن المؤسسة المنتخبة التي يمثلها "ستعمل على إنجاز اتفاقيات أخرى من أجل تسهيل النقل الداخلي".

من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لشركة "العربية للطيران-المغرب" أن افتتاح هذا الخط سيساهم في دعم السياحة الداخلية، وتعزيز خدمات النقل الجهوي، وتنمية التبادل الاقتصادي بين مراكش وطنجة.

ويسعى هذا الخط الجوي الجديد، الذي يعد ثمرة اتفاقية بين مجلس جهة مراكش أسفي وشركة "العربية للطيران-المغرب"، إلى تعزيز الربط الجوي للجهة مع باقي مناطق البلاد، والمساهمة في الترويج السياحي وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة"، بحسب مشبال التي أضافت أن "مطار المنارة يعرف اليوم انطلاق ثاني خط جوي داخلي يربط طنجة بمراكش بثلاث رحلات أسبوعية، والمعدل نفسه سيعرفه الخط الرابط بين المدينة الأخيرة والداخلة".

وتابعت مشبال قائلة: "وفرت هذه الشركة طائرات إيرباس 320 التي تسع لـ320 راكبا، ستنظم رحلاتها أيام الأربعاء والجمعة والأحد، بثمن 300 درهم لـ80 مقعدا الأولى، وبثمن ترويجي قدره 500 درهم لخط طنجة الداخلة، سينتقل مستقبلا إلى 700 درهم"، مشيرة إلى أن مراكش ستعرف في اليوم نفسه إطلاق أول خط جوي خارجي سيربطها بفيينا، بمعدل رحلتين في الأسبوع.

ومن جانبها، قالت فدوى شباني إدريسي، المندوبة الجهوية للسياحة، في تصريح لهسبريس، إن "انطلاق هذا الخط يندرج في إطار استراتيجية ربط جهة مراكش السياحية بالوجهات الوطنية الأخرى، وهي مبادرة ستقرب الوجهتين وستساهم في تنويع السياح، واقتراح وجهة طنجة الغنية بمكوناتها الثقافية والسياحية على الوافدين على مراكش".

توفيق مديح، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة مراكش أسفي، قال من جهته إن "هذه المبادرة ستساعد على تنمية نوعين من السياحة الداخلية والدولية، وعلى إنتاج منتوجات جديدة لأن مراكش تشكل عاصمة للسياحة وهي بذلك مسؤولة عن تنمية الجهات الأخرى كالداخلة وطنجة وفاس سياحيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كريم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:16
بالتوفيق للخطوط الملكية المغربية.
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-12
2 - مواطن محب الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:19
العربية للطيران شركة محترمة ولكن في سياق اخر لولا ان المنتخبين من برلمانيين وممثلي مجالس الجهة لهم مصلحة في هذه الاتفاقية لما وقعوها ولما ضخوا اربعة ملايين ظرهم لكل جهة لان هناك مناطق منكوبة في المغرب تحتاج لهذه الاموال ولا من يحرك ساكنا .لاتحرككم الا مصالحكم وطبعا هناك بند سري يسمح لجميع المنتخبين بالتنقل مجانا عبر هذه الشركة داخل المغرب.
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19
3 - ولد حميدو الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:27
يجب التركيز على السياحة من أجل مضاعفة عدد السياح فعدة دول أصبحت تعتمد على السياحة مثل اسبانيا و فرنسا و تركيا
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8
4 - oujdi الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:37
ونحن لوجادة متى يمكننا التنقل بالطائرة إلى طنجة و مراكش دون التوقف في الدار البيضاء
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17
5 - مواطن الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 17:34
يتسائل مواطنوا مدينة العيون ، لماذا لم تكن مدينة العيون في هذا المحور ، الداخلة-مراكش- طنجة.
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