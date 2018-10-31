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الرئيسية | مال وأعمال | بوريطة يطيرُ إلى باريس لتمهيد إعطاء انطلاقة القطار فائق السرعة

بوريطة يطيرُ إلى باريس لتمهيد إعطاء انطلاقة القطار فائق السرعة

بوريطة يطيرُ إلى باريس لتمهيد إعطاء انطلاقة القطار فائق السرعة
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:00

يقتربُ المغرب من إطلاق خدمات القطار فائق السرعة TGV الذي سيرْبطُ بين الدار البيضاء وطنجة، ويُرتقب أن يبدأ التشغيل التجاري له نهاية السنة الجارية؛ فبعدَ الحديث عن زيارة رسمية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، خلال الأسبوع المقبل، طارَ وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم، إلى باريس، للقاء نظيره الفرنسي، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، جان إيف لودريان.

ويُناقشَ وزيرا خارجية البلدين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعكسُ قوة الشراكة بين الرباط وباريس، وفي مقدمتها إطلاق مشروع قطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة؛ بالإضافة إلى النسيج الاقتصادي الفرنسي الموجود بالمغرب.

ونقلَ موقع الخارجية الفرنسي في قصاصة صحافية أن "بوريطة ولودريان سيُناقشان معاً القضايا الإقليمية والدولية التي تهمُّ الشراكة الثنائية، بما فيها مكافحة الإرهاب الذي يؤثر على بلدان المتوسط، على اعتبار أن الرباط تعدُّ حليفاً قويا لفرنسا، وتساهمُ بفعالية واضحة في هذا التحدي الدولي المشترك".

كما سيَتباحث الوزيران الوضع المُقلق في ليبيا، خاصة أن المغرب استقبلَ أول أمس المبعوث الأممي إلى البلد المغاربي الذي يشهد انفلاتاً أمنيا يؤثر على باقي المناطق الحدودية، في ظل تنامي المنظمات الإرهابية في الساحل الإفريقي.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "هذه الزيارة ستُوفّر حوارًا معمقًا حول طرق زيادة تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين"، مضيفة أن "فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، وثاني أكبر مورد له (4.3 مليارات أورو من الصادرات عام 2016)".

وفي هذا السياق، نقل موقع مجلة "جون أفريك"، المقربة من مراكز القرار في باريس، أن إيمانويل ماكرون سيحلُّ يوم 15 نونبر المقبل بطنجة، من أجل إعطاء انطلاقة القطار فائق السرعة، إلى جانب الملك محمد السادس.

وأوردت المجلة الفرنسية الشهيرة أن "المشروع الذي كان قد أطلق في عهد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، يعتبر فرنسيا بشكل كبير، إذ وفّرت فرنسا نصف كلفته المالية، وأنجزته مقاولات فرنسية"، مضيفة أن "هناك زيارة أخرى مرتقبة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، هذا الأسبوع، إلى فرنسا، بهدف التحضير لزيارة ماكرون".

ومن المرتقب أن يقطع القطار خط البيضاء طنجة في غضون ساعتين و10 دقائق بسرعة 320 كيلومترا، على أن يصل من "عروس البوغاز" إلى محطة الرباط في مدة ساعة و20 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الخط فائق السرعة "طنجة – البيضاء" يندرج ضمن مشاريع تهم كذلك تحديث وبناء أزيد من 40 محطة تعزز بعديد المرافق الحيوية، مثل المراكز التجارية والفضاءات الخضراء والمرائب، بغرض تحسين ظروف استقبال المسافرين ومواكبة التطور الحضري للمدن المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - أحمد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:17
أتمنى أن يجرب بأعضاء الحكومة + البرلمانيين+ المستشارين ، يزج بكل هؤلاء داخله و من لم يرغب يقال له إن في الداخل حلوى .
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13
2 - yassine casa الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:20
قوليه راه حالتنا حالة بلاتي حتى تحبس الشتاء و تنشف الارض
وقوليه راه البنية التحتية ضعيفة فلمغرب باش ميطلقوش القطار بسرعتو الكاملة و يتقلب فقنيطرة غير الله يستر العيب
يالله سربي سربي سدو الحفاري و علقو الرايات و فرشو الزرابي وزرعو النخل و جيبو الشيخات و الحليب و التمر
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11
3 - Tafartouh الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:21
طفرتوه مع القطار العادي عاد زيدنها ب قطار فاءق السرعة،الله يعطينا وجوهكم
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15
4 - مغربي عايق الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:21
ما بغينا لا فطار الخليع و لا TGV ماما فرنسا
باركا عليا غير الكرويلة و الكروسة
راك غادي في الخسران يا سي العثماني
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11
5 - باعمراني الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:23
بقى ليكم غير "تي جي في " طاحت شوية تاع الشتاء البلاد غرقات بالفياضانات...لا طرقان لا وسائل النقل لا نظافة الازبال في كل مكان..كال ليك "تي جي في" ..هناي فكازة ناس توصلوا لخدمتهم معطلين حيت وسائل النقل مكيناش..بلاد الفوضى و العشوائية الله اعطين وجهكم
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9
6 - Wislani الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:25
اللهم اجعل انطلاقة هذا القطار** TGV**..انطلاقة للتنمية الشاملة للمغرب في جميع المجالات ..إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ..يا الله !
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1
7 - class الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:25
اظن انه فائق السرعة نحو الجحيييم وليس نحو السبيل ولهاذا لا انصح احبائي الدراويييش بالركوب في عذاب الطريق الىىىىىىىى حين تجهيز الطرق الوطنية وتطوير البنية التحتية وتحسيين الخدمات الاساسية للمواطنين العاديين اما TGV نخلوه للعفارييت والتماسيح لعل ربي يخدهوم علينا بجملة وفنهار واحد
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6
8 - montagnard الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:29
Le billet du TGV comme le tramway à rabat et casa sera subventionné par l'état , une minorité de marocains profite sur le dos de la majorité , certains n'ont ni électricité ni eau potable et d'autres payeront le billet subventionné casa-tanger à hauteur de 70% le fossé de l'injustice sociale s'élargit !!! Certain s'amuse encore au petit train " TGV " au 21ème siècle !!
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6
9 - mre الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:30
التيجيفي 2 مليار يورو و الديون الخارجية 91 مليار دولار و الناتج القومي 100 مليار دولار. ما بقينا كنسالو فالمغرب غير الراية.
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8
10 - مكناسي الماني الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:31
اش خاصك العريان TGV ا مولاي!!! هات المرة هانلقاو الجثث طارو ل اسبانيا و الجزائر
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11 - محمد السني الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:32
قطار لايهم عامة الشعب في شئ..
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12 - مجرد رائ الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:34
الاتسرع ياخي البنية التحتية المغربية خاصة بالصيف ولا انصحك في الشتاء. القطار السريع وقعت له الحادثة في اوئل الشتاء!
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13 - حسين عمري الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:35
في حين لم تكشف بعد اسرار فاجعة بو لقنادل...يسارع الحاكمون الزمان لاحضار السيد تجفي. وكانه المنقد من الفقر والبطالة والاحتقانات الشعبية...جمبل ان تكون لنا قطارات تسابق الربح..لكن لنوفر بتياتها حتى نتجنب الكوارث...عدم الجدية والاستهانة بارواح المواطنين وراء الكوارث ..لاداعي للسرعة. المغاربة لازالوا خائفين من قطاراتكم ...البطيئة فكيف بالسيد تيحبفي ؟؟؟قولوا حقيقة ما وقع اولا,في بو لقنادل...بعدها "جيبو حتى بساط االريح الا قدبتو.." وجوه قاسحة..باز باز باز...
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6
14 - ولد حميدو الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:35
TGV مشروع مهم و لكن كان عليه أن يكون حتى يتم إيصال القطار إلى جميع المدن المغربية أيفني وارززات العيون بني ملال الصويرة و حتى الداخلة لأن مجرد محطة للقطار في مدينة ما ينعشها سياحيا و تجاريا فعندما أصبحت محطات الترام أصبح الرواج أمام كل واحدة منها اما عن التيجيفي فسيساهم في التخفيف عن الاوطوروت و خصوصا ايام العطل و كدلك التيجيفي يسير بالتحكم و وقته مضبوط بالثانية خدمة فرنسا متقونة فعلا المغرب لن يستفيد منه لمدة معينة و لكن بعد سنوات سيربح كما هو الشأن في الترام
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15 - mounir الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:35
ا لمشكل سيبقى في الثمن تذكرة السفر , مادام tgv مشروع فرنسي وهل فرنسا هي التي تطبق ثمن سعر التذكرة من الاكيد سيكون مرتفعا بالنسبة للفقراء , ليس المشكل في السرعة القطار ولكن المشكل في الثمن الركوب , ونحن نعرف ان فرنسا لا تراعي مستوى المعيشة عند المغاربة, واتمنى من السيد بوريطة ان يناقش مع نظيره الفرنسي حول مشروع مترو الانفاق للدار البيضاء , لان السكان البيضاء محتاجين للمترو الانفاق,
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16 - حمادي شخصيا الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:37
هاذا يسمى تدشين الروتار ! الروتار يبدأ منذ البداية قالو سينطلق في ماي ثم شتنبر ثم قالو نونبر ثم دجنبر ثم سيأجل 2020
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17 - لا يهم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:44
فبحضور الرئيس الفرنسي نفهم أن مشروع ك TGV بين لنا أن فعلا فرنسا و رئيسها هم فعلا من يتحكم فينا والفهم يفهم
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18 - اللهوت الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:49
ما يحيرني و يتير حفيضتي كيف لقطار عادي و لم يستطيعوا تدبيره و صيانتها و زجو بالسائق الضعيف و حملوه كل المسؤوليات مادا سيقع لنا مع فائق السرعة
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19 - معاذ الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:56
يالها من مفارقات كاووتيكية أقمار اصطناعية؟ ورادارات تِجِفِ أو براق وأحدث أسلحة ومصانع وسيارات وطائرات وقصور وحلوى ومأدبات وفيرمات ومتاجروأبناك حديثة ومدارس خصوصية راقية وموظفون أشباح وأخرى راكدة وتمونجي ولحاسة وشياتة ومدارس عمومية باكية ملبغريرشاكية وقطارات منتهية الصلاحية وعمال مكافحة تصبح أكباش في أي حادثة فاضحة ومستشفيات تقول دعيو معايا وكاريانات وخيم بلاستيكية وفرّاشة تأكل وتعيش من مكب النفايات وصناديق وبلاستيك القمامة وانتحار حرقا وشنقا وحرّاكة ومحتجون غاضبون في سجون تهرب منها الفئران طوي ملفهم لايعبأ بهم أحد ورجال ونساء هرموا لازواج لادار لاذرية وشعب خايف من الغد وعايش بالصبروالمصابرة وأمل يحجبه الغمام الكثيف جدّااااا.
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