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كُتّاب وآراء
محمد كريم منير يخلف بنشعبون في "البنك الشعبي"
عين المجلس الإداري للبنك المركزي الشعبي محمد كريم منير رئيسا مديرا عاما للمجموعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت رمز "BCP".
وأعلنت المجموعة المصرفية المغربية أنه بمقتضى هذا التعيين يحل محمد كريم محل محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس على رأس وزارة المالية.
ويأتي هذا التعيين بعد أن شغل المسؤول الجديد في وقت سابق منصب المدير العام بالنيابة للمجموعة المصرفية نفسها، التي تتوفر على شبكة بنكية في المغرب وإفريقيا وأوروبا.
والتحق محمد كريم منير بمجموعة البنك الشعبي المصرفية سنة 1997، وتدرج في مجموعة من المناصب؛ ما جعله يكون من بين الأسماء الوازنة المرشحة للظفر بهذا المنصب.
وأثنى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على خصال ومؤهلات محمد كريم منير، مشددا على الدور الكبير الذي تلعبه مجموعة البنك الشعبي المركزي في تمويل الاقتصاد ومواكبة المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والناشئة.