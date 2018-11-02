تجاهل نفوق الدواجن يجر العثماني إلى القضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

تسبب الإضراب الذي خاضه أرباب وسائقو الشاحنات في أضرار مادية كبيرة ونفوق عدد من الدواجن، حسب ما أكدته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب.

وأوضحت الفيدرالية المتضررة من إضراب سائقي الشاحنات، في بلاغ لها، أنها قررت مقاضاة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالنظر إلى عدم قدرته على حماية أملاك الغير والأشخاص.

وشددت الهيئة ذاتها على أن الإضراب المذكور والذي امتد لأيام أدى إلى "انقطاع تزويد الضيعات بالأعلاف؛ ما تسبب في تضاعف نفوق الدواجن بنسبة كبيرة، الشيء الذي نتج عنه غرق مربي الدواجن في أزمة مالية غير مسبوقة".

وأوضحت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب أنها عملت على تنبيه وإنذار السلطات، وعلى رأسها رئيس الحكومة، حول العواقب الوخيمة لهذه الوضعية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأسوأ.

وأكد المصدر نفسه أن المهنيين لم يتوصلوا "بأي رد رسمي من طرف السلطات، كما أن الفيدرالية لم تلاحظ في الميدان أي إجراء ملموس من طرف السلطات العمومية من شأنه أن يضمن انسياب النقل ورفع الضرر الناتج عن توقيف الشاحنات".

ونددت الفيدرالية البيمهنية بما أسمته "تجاهل السلطات وعدم تجاوبها وتفاعلها مع هذه الوضعية".

ودعت الهيئة المذكورة جميع المربين المنضوين تحت لوائها إلى القيام "بضبط نفوق الدواجن وإثبات الخسائر التي تكبدوها على مستوى ضيعاتهم، مع الاستعانة في ذلك بالبياطرة المؤطرين والأعوان القضائيين لحصر الخسائر الإجمالية للقطاع".

وكان مهنيو النقل قد دخلوا في إضراب طوال الأيام الماضية، احتجاجا على الزيادة التي شهدتها مؤخرا أسعار المحروقات التي أثرت بشمل كبير على التنافسية، بالإضافة إلى نقطة خلافية تتعلق بالحمولة.

وقررت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل رفع إضرابها الذي امتد لعشرة أيام، بعد لقائها مع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في اجتماع خلص فيه الحاضرون إلى مراجعة الحمولة وفق مخرجات لجنة تكون فيها كل الهيئات ممثلة، في أقرب الآجال، مع التعامل بمرونة مع الحمولة الزائدة في الوقت الراهن في حد أقصاه 30 في المائة.