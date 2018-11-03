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الرئيسية | مال وأعمال | مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري

مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري

مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 03 نونبر 2018 - 09:00

بعد نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن تكون نيجيريا تخلت عن مشروع أنبوب الغاز الضخم الرابط بين نيجيريا والمغرب، قال مسؤول رسمي إن "المغرب ونيجيريا شرعا في تنزيل مضامين المخطط الإستراتيجي لأنبوب الغاز".

وأوضح المصدر ذاته أن هناك أوجه اختلاف كبيرة بين أنبوب الغاز المغربي النيجيري وبين نظيره الجزائري النيجيري الذي يجري الحديث عن الاتفاق بشأنه، مشيرا إلى أن "الشراكة المغربية النيجيرية وقعت على مستوى رؤساء الدول بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري؛ بينما أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا جاء في إطار لجنة مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره النيجيري".

وفي 15 أكتوبر المنصرم، اتفقت الجزائر ونيجيريا على ضرورة تفعيل اتفاق سابق منذ الثمانينيات يقضي بإنشاء خط أنبوب الغاز "لاغوس الجزائر"، ويمر عبر النيجر.

المصادر ذاتها أكدت، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجان التقنية بين المسؤولين النيجيريين والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تشتغل يوميا من أجل تنزيل خطط بناء أنبوب الغاز"، مضيفا: "المغرب مر من مجرد إعلان للنوايا، كما يقع في الجزائر، إلى مراحل متقدمة من التنزيل على المستوى المالي والتقني".

وأضاف المتحدث أن "المشروع المغربي النيجيري يوجد فيه عدد من الفاعليين والممولين الدوليين وشركات تأمين عالمية، خصوصا أنه يمر عبر عدة دول إفريقية"، معتبرا "كل ما يروج من تشويش يدخل في إطار معارك دبلوماسية مردود عليها".

وكان وزير الطاقة والمعادن المغربي أكد أن مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والجزائر، الذي جرى الاتفاق على تسريع إنجازه مؤخرا، لن يلغي المشروع المغربي النيجيري المماثل.

وأورد الرباح، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2019 بمجلس النواب، أن "المغرب لا يحسد الجزائر بعد توقيعها على اتفاق للإسراع في إنشاء أنبوب للغاز مع نيجيريا"، قبل أن يشير قائلاً: "نتمنى أن تصلهم الرسالة، والكل سيربح من مشاريع الطاقة بإفريقيا، التي تتميز بمنطق جهوي وليس وطني قُطري".

وتحدث الرباح عن الاهتمام الذي توليه دول المنطقة إلى أنبوب الغاز المغربي النيجيري، مشيرا إلى أنه التقى وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، وأخبره بالاهتمام التي تبديه نواكشوط بمشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بنيجيريا.

وكانت الجزائر روجت على نطاق واسع عبر القنوات التلفزيونية أن أبوجا انقلبت على المشروع النيجيري المغربي الذي وقع أمام الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، وتوقيعها في المقابل اتفاقية جديدة مع الجزائر، وأرجعت ذلك إلى مشاكل طرحت في الشراكة مع المغرب تتعلق بنزاع الصحراء.

يشار إلى أن الملك محمدا السادس ترأس، في يونيو الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا برئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، إحداها مرتبطة بالمشروع الإستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - حائر السبت 03 نونبر 2018 - 09:13
ستكون أوربا المستفيدة الأولى ليكون ربما بديلا للغاز الروسي
و هنا المغرب عليه الاحتياط حتى لا يقع في عداوة مع روسيا .
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1
2 - صديق تونسي السبت 03 نونبر 2018 - 09:13
كل ماهو لشعب المغربي وجب تذميره وتجويعه..الجزائر لها مخطط بعيد المدي لتقسيم المغرب الشقيق.واذلاله.تصرف مليارات الدولارات لذبح المغاربة في محافل الدولية..الجزائر شر في المنطقة.وجب نصفه.مزيدامن الازدهار لشعب المغربي..
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11
3 - الحسود لا يسود السبت 03 نونبر 2018 - 09:17
الناس كتقول عاند ما تحسد.سعداتك يافاعل الخير.
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4
4 - مشروع الى يوم القيامة السبت 03 نونبر 2018 - 09:21
وماذا تنتظر نجيريا والمغرب لتتطبيق انجاز الخط انبوب الغاز ينتظران حتى تقوم الساعة او يموت الرئيس النيجيري الموقع ويغير خلفه كل شيء ويلقي بالمشروع في سلة المهملات ، ضربو لحديد محدو سخون ولا سيرو تكمشو وخليونا من بلا بلا .
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4
5 - عمر السبت 03 نونبر 2018 - 09:23
هي معادلة بسيطة فقط. الجزائر اتفقت مع نيجيريا. مهما يكن مستوى الموقعين على الاتفاق. اتفقتا على عبور انبوب الغاز منذ الثمانينات. ولا زال لم يمر. و المغرب ابرم هو كذلك مثل هذا الاتفاق الذي يبدو غير واقعي . و بالتالي اظن سيتحدث الاجيال عنه حتى القرن 29. دون ان يخرج للوجود
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2
6 - kabour السبت 03 نونبر 2018 - 09:25
Félicitation .une question (est ce que le prix de bouteille de gaz va baisser ou pas?
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3
7 - Nour السبت 03 نونبر 2018 - 09:29
هل يعقل ان تكون هناك اتفاقية بين الجزائر ونجيىيا مع العلم ان الدولتين معا تتوفران على الغاز الطبيعي وبكميات مهمة ، بمعنى اخر دولتان مصدرتان للغاز ؟؟ اكيد هناك خطأ ما في هذا المقال والله اعلم .
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3
8 - يونس من البيضاء السبت 03 نونبر 2018 - 09:29
نثمن تحسين العلاقات مع الدول الإفريقية بغية الإعتراف بمغربية الصحراء، لكن هذا المشروع الضخم غير واقعي وصعب التحقيق، نيجيريا دولة غنية لكنها متخبطة في مشاكل لا حصى لها مما يجعلها دولة لا يعول عليها، والدول الأخرى التي سيمر منها الأنبوب هي دول فقيرة جدا وينعدم فيها الأمن والاسقرار.
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2
9 - الخميس السبت 03 نونبر 2018 - 09:40
أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيمر من المغرب ستستفيد منه عدة دول يعني عدة شعوب وإذا كانت نيجيريا ترى أن شعوبا أخرى يمكن أن تستفيد من أنبوب آخر فما المشكل لا أظن أن المغرب يحسد أحدا أو يحقد عليه كل واحد بدافع عن مصالحه والكل سيجازيه الله حسب نيته.
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10 - boum ! boum السبت 03 نونبر 2018 - 09:43
أنبوب نيجريا دزاير مشروع فاشل لانه وإن مَرَّ سَيمر بمنطقة غير آمنة أي جنوب دزاير وشمال النيجر معقل الجماعة التخريبية ( مَتَسْمَعْ غِيرْ boum ! boum
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11 - ابونذير السبت 03 نونبر 2018 - 09:45
المشكل هو ان الجزائر تفعل ولاتقول والمغرب يقول ولا يفعل
وانبوب الغاز النيجيري لايمر عبر المغرب لانه ولد في مرحلة سياسية وليس اقتصادية
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12 - مواطن مغربي السبت 03 نونبر 2018 - 09:47
ذاك الانبوب كم سيكلف خزينة الدولة لانجازه؟؟؟ان مصاريف ذاك الانبوب تكفي لإعادة البنية التحتية لشبكة الوادي الحار بالمغرب كله.. افريقيا غير آمنة اليوم رئيس وغدا إنقلاب
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13 - الجزائر البلد القارة السبت 03 نونبر 2018 - 09:55
الجزائر لا تولي اهتماما بالسخافات ، هي تصدر ثرواتها الضخمة من أراضيها وليست مجرد معبر ودولة منعدمة الموارد تقتات على رسوم العبور ...
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14 - لا يهم الشعب السبت 03 نونبر 2018 - 10:06
احنا الشعب المغربي فقط بالفوسفاط وجوج بحور نقدرو نعيشو بحال السنغافوريين وبحال الاروبيين اما الغاز النيجيري لي غادي نستفدو منو في عام 2066 والله بلاش وماخسناش.
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15 - صحراوي اصيل السبت 03 نونبر 2018 - 10:08
كمال يقال انبوب الغاز المغرب نيجريا هو مثل خط الفزفاز .
لايوجد مشروع من هذا النوع الى في عقول الاغبياء او المتجاهلون الذين يجب ان يعلموا انه لا حدود برية او بحرية بين المغرب نيجريا ودون توقيع وموافقة جبهة البوليساريو لن تمر لا خطوط ولا طرق عبر الصحراء الغربية ، ان نية نيجريا من الفكرة مع المغرب لها هدف واحد يتمثل في تحريك الجزائر الشقيقة لتسريع الاتفاق بين الجزاير ونيجريا وهذا ماجدث بالفعل .
ان ملحمة الكركرات البطولية وتواجد الجيش الصحراوي على الحدود الصحراوية كلها انهى الفكرة المغربية في مهدها .
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16 - محسود السبت 03 نونبر 2018 - 10:15
المرض والحسد الجزائري لا ينتهي هدا طبعهم مند خلقهم الله ، ان لله وان اليه راجعون ، نتمنى ان تصل رسالة الوزير وهي لا نحسدكم فلا تحسدننا تفضلو قومو بمشرعكم وسنقوم بمشروعنا الله اسهل على الجميع .
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17 - dalas السبت 03 نونبر 2018 - 10:15
l'algerie est a le budget pour realiser le projet par contre le maroc a juste les paroles
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