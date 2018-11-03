"هواوي" تطرح هاتفها الذكي الجديد بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت شركة هواوي في التسويق القبلي لهاتفها الذكي الجديد HUAWEI Y9 2019 بالسوق المغربي، والذي يعتبر من الهواتف متوسطة الكلفة المزودة بخصائص متقدمة، من ضمنها خاصية الذكاء الصناعي.

وصمم هذا الهاتف الجديد خصيصاً لمواكبة أحدث التقنيات المتاحة ولتقديم مجموعة من الترقيات والمزايا الاستثنائية للمرة الأولى في فئة الهواتف من الفئة الأولى، ما سيمنح الزبون تجارب مميزة، سواء التصوير بكاميراته الأربع، أو الاستفادة من بطاريته الخارقة وشاشته الدقيقة، وغيرها.

ويتميز هذا الجهاز بخفة وزنه رغم ضخامة حجم شاشته الذي يصل إلى 6.5 إنش، كما يتميز بنقاء صورته والدقة العالية في عرض محتواه حتى تحت أشعة الشمس.

ومع إكمال رحلة استكشاف هذا الهاتف المميز، سيذهل الزبون ببطاريته التي تبلغ 4000 ميلي أمبير، والتي ستمكنه من مشاهدة أكثر من 7 ساعات ونصف الساعة من الفيديوهات، واستخدام الجهاز لمدة قد تصل إلى 42 ساعة من المكالمات.

سرعة في معالجة البيانات

عندما يتم التحدث عن هواوي فلا مجال لإغفال عامل السرعة، لذلك زُوّد HUAWEI Y9 2019 بتقنية التعرف على بصمات الأصابع Fingerprint 4.0 التي تسمح بفتح قفل الجهاز بسرعة أكبر تصل إلى 0.3 ثانية، فضلاً عن معالج "كيرين 710" رباعي النواة، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo، لتوفير أداء فائق السرعة في معالجة البيانات.

4 كاميرات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

بالنسبة لمحبي التصوير فإن HUAWEI Y9 2019 هو هاتفهم المنشود حتماً، إذ إنه مزوّد بكاميراتين مزدوجتين أمامية وخلفية، مصممتين خصيصاً لدعم التأثيرات البصرية والتقاط صور احترافية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

فالكاميرا الأمامية تتمتع بدقة 16 ميغابكسل + 2 ميغابكسل، تدعم وضع تصوير احترافي وتنتج أجمل الصور بأدق التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة الخفيفة؛ فيما تأتي الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 13 ميغابكسل + 2 ميغابكسل لتصوير فوتوغرافي محترف.

وبذكائه الاصطناعي وتقنية تعرّفه الذكي وتعلّمه الآلي، يوفّر الهاتف 22 نوعا من المؤثرات، ويتعرّف على 500 سيناريو تصوير مختلف، وبذلك فإنك لن تجد أفضل من هذا الهاتف لتوثيق أجمل اللحظات في كل الظروف.

بالإضافة إلى ذلك، سيستطيع المستخدم الاحتفاظ بأكبر كمية ممكنة من بياناته بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي زوّد بها الهاتف بسعة 4 جيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 64 جيغابايت، فضلاً عن دعم بطاقات التخزين الخارجية بسعة 256 جيغابايت.

ورغم مواصفات HUAWEI Y9 2019 المميزة إلا أن سعره يظل مناسبا ويقل عن 2500 درهم، وهو متوافر بألوان "ميدنايت بلاك" الأسود و"سافير بلو" الأزرق و"أورورا بربل" الأرجواني، النابضة بالحياة.