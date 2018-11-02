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الرئيسية | مال وأعمال | تجار بالبيضاء يؤكدون تعفن جبن "لافاش كيري"

تجار بالبيضاء يؤكدون تعفن جبن "لافاش كيري"

تجار بالبيضاء يؤكدون تعفن جبن "لافاش كيري"
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 02 نونبر 2018 - 20:45

تفاجأ مجموعة من المستهلكين وتجار المواد الغذائية بالجملة والتقسيط في مدينة الدار البيضاء بتغير في لون جبن "لافاش كيري"(La vache qui-rit) ، الذي تصنعه مجموعة "bel" الفرنسية بالمغرب.

وقالت مصادر مهنية، في تصريح لهسبريس، إن التجار لاحظوا أن جبن "La vache qui-rit" تحول لونه إلى رمادي وأصيب بتعفن واضح، وهو ما دفعهم إلى طلب تغيير الكميات التي يتوفرون عليها في محلاتهم التجارية، دون نتيجة.

ورغم إقدام الشركة على تسويق كميات غير معروفة من جبن "لافاش كيري" المتعفن، إلا أن الشركة ترفض تعويض "البقالين" أو اللجوء إلى إخبار المستهلكين، وفق معطيات ميدانية ومهنية دقيقة حصلت عليها هسبريس.

وأكد امحمد لطيفي، رئيس جمعية تجار المواد الغذائية بالجملة والتقسيط، أنه اتصل بمجموعة من التجار، أكدوا له أنهم "تفاجؤوا بكميات من جبن "لافاش كيري" وقد أصيبت بتعفن واضح، وطلبوا من الشركة تغييرها وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء ذلك، لكنها رفضت الاستجابة لطلبهم".

مجموعة من المستهلكين والتجار قالوا إنهم تفاجؤوا بالتغير الواضح في لون قطع جبن "لافاش كيري" واسع الاستهلاك بالمغرب، في الأسابيع الأخيرة، وهو ما حملهم إلى الاستفسار عن الأمر دون أن يتلقوا تفسيرا.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن بعض المستهلكين اكتشفوا تغيرا واضحا في مذاق هذا النوع من الجبن الذي تنتجه شركة "أجبان بيل المغرب"، كما لاحظوا تغير لونه إلى الأصفر.

وبدا الارتباك واضحا على أحد أفراد مصلحة الزبناء التابعة للشركة، الذي قال إن مسؤولا من مصلحة الجودة سيتصل بهسبريس، مؤكدا أن المهم هو صحة الزبناء.

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بمصلحة التواصل مع وسائل الإعلام بالشركة، التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يربط بها الاتصال مسؤول بأمر من الشركة الأم في أوربا، مؤكدا أن الشركة تحرص على جودة المنتوج.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول الجبن المتعفن، قال المسؤول في اتصاله: "الشركة تتبع مسألة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، ويمكن أن نفتح لكم باب المصنع في طنجة"، دون أن يؤكد أو ينفي بشكل قاطع تصريحات المهنيين لهسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:13
لقد تناولت قبل أيام قطعتين في وجبة الإفطار.. فأحسست بألم رهيب في فم معدتي.. وبعدها تورمت أمعائي.. وأصبت بإسهال حاد.. ناهيك عن الوجع الرهيب.. لا أدري من أين الخطأ؟!!! لكن تحملت عواقبه..
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6
2 - رفيق الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:20
انا بائع جملة و انا كدلك تفاجأت لما قام صاحب محل بإرجاع كمية من فروماج لافاش كيري وقال لي انا زبونة قامت بإرجاعه له لأنه متعفن
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4
3 - محسن الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:20
اذن سندعو لمقااطعة la vache qui rit وكما يقول المثل العربي واتمنى ان لا اكون مخطئا :«جنت على على نفسها براقش»
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9
4 - من الرباط الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:27
حان وقت مقاطعة هاد الفرماج .. شركة لاتحترم صحة المواطن مصيرها حتما إلى الزوال
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11
5 - مراقب من بعيد الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:28
ارتفاع درجة الحرارة وسوء التخزين وفقدان حاسة الذوق و ذهاب البصر سبب تعفن جبنة البقرة الضاحكة.ياك ااا ااا اونسا
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7
6 - محمد المغربي الطانطاني الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:31
ماشي مشكل المواطنين رخيصين عندنا بزاف فالمغرب
المهم فرنسا ترضى علينا
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8
7 - الظاهري الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:35
انا مقاطع هل يوجد مقاطعونالموافقون يهزوا اديهم
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15
8 - N.H الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:42
قاطعو جميع منتجات سنطرال لماذا لازلتم تستهلكون منتجاتها فلترحل مقاطعون إلى الأبد
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0
9 - Noureddine الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:44
c'est geans la ne comprene que la force alors il faut les boycotter comme les autres pour qu'ils reviennet à la raison et respectent les clients
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10 - AHMED الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:45
فرنسا تصنع لنا كل شيئ جبن، سيارات، ياغورت، شركات النظافة، قطارات واللائحة طويلة معرفتش علاش كيم جونغ أون باقي مصيفطش لينا شي صاروخ نووي يلاه تقاد هاد البلاذ أبسط الأشياء معولين على فرنسا تصنعها !!!
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11 - عبدالاله الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:46
والله حتى لاحظتها منذ شهر تقريبا. اشتريت علبة كبيرة وعند فتح القطع أجدهم ملتصقين بالبلاستيك. ولونهم مختلف ومذاقهم سيء. مختلف على ما تعودته
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12 - mohamed tanger الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من سكان طنجة و عندنا سوبر ماركت وهذا الموضوع ليس جديد قبل سنة و جودة لافاش كيري تغيرت و تتعفن داخل العلبة والشركة لا تريد تعترف ولهذا وجب علينا المقاطعة..... المقاطعة هي الحل
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13 - المرابطي الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:47
خذيت بكية لأولادي ملي فتحتها بان ليا لونها ماشي عادي وبحالي قاصحة شويا وناشفة. ولحتها
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14 - said الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:49
نفس الملاحظة وعلى مرحلتين الاولى في غشت وجدة الجبن ماءل الى الاصفرار وعندي الصور ولما اتصلة بمصلحة الزبناء اعطوني عنوان بريد الكتروني لابعث لهم الصور وان هذه الحلة معزولة لكن البريد لا يعمل ووعدوني بالاتصال بي دون جدوة وفي الرة الثانية في شهر اكتوبر وجدته اكثر تعفنا ولذي الصور واتصلة هذه المرة ب onssa وحاولو الصاق التهمة بالباءع فاخبرتهم اني اشتريته من grand surface وانها ليست الحالة الاولى. قررت في الاخير مقاطعة la vache qui rit
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