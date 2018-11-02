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كُتّاب وآراء
تجار بالبيضاء يؤكدون تعفن جبن "لافاش كيري"
تفاجأ مجموعة من المستهلكين وتجار المواد الغذائية بالجملة والتقسيط في مدينة الدار البيضاء بتغير في لون جبن "لافاش كيري"(La vache qui-rit) ، الذي تصنعه مجموعة "bel" الفرنسية بالمغرب.
وقالت مصادر مهنية، في تصريح لهسبريس، إن التجار لاحظوا أن جبن "La vache qui-rit" تحول لونه إلى رمادي وأصيب بتعفن واضح، وهو ما دفعهم إلى طلب تغيير الكميات التي يتوفرون عليها في محلاتهم التجارية، دون نتيجة.
ورغم إقدام الشركة على تسويق كميات غير معروفة من جبن "لافاش كيري" المتعفن، إلا أن الشركة ترفض تعويض "البقالين" أو اللجوء إلى إخبار المستهلكين، وفق معطيات ميدانية ومهنية دقيقة حصلت عليها هسبريس.
وأكد امحمد لطيفي، رئيس جمعية تجار المواد الغذائية بالجملة والتقسيط، أنه اتصل بمجموعة من التجار، أكدوا له أنهم "تفاجؤوا بكميات من جبن "لافاش كيري" وقد أصيبت بتعفن واضح، وطلبوا من الشركة تغييرها وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء ذلك، لكنها رفضت الاستجابة لطلبهم".
مجموعة من المستهلكين والتجار قالوا إنهم تفاجؤوا بالتغير الواضح في لون قطع جبن "لافاش كيري" واسع الاستهلاك بالمغرب، في الأسابيع الأخيرة، وهو ما حملهم إلى الاستفسار عن الأمر دون أن يتلقوا تفسيرا.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن بعض المستهلكين اكتشفوا تغيرا واضحا في مذاق هذا النوع من الجبن الذي تنتجه شركة "أجبان بيل المغرب"، كما لاحظوا تغير لونه إلى الأصفر.
وبدا الارتباك واضحا على أحد أفراد مصلحة الزبناء التابعة للشركة، الذي قال إن مسؤولا من مصلحة الجودة سيتصل بهسبريس، مؤكدا أن المهم هو صحة الزبناء.
وحاولت هسبريس ربط الاتصال بمصلحة التواصل مع وسائل الإعلام بالشركة، التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يربط بها الاتصال مسؤول بأمر من الشركة الأم في أوربا، مؤكدا أن الشركة تحرص على جودة المنتوج.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول الجبن المتعفن، قال المسؤول في اتصاله: "الشركة تتبع مسألة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، ويمكن أن نفتح لكم باب المصنع في طنجة"، دون أن يؤكد أو ينفي بشكل قاطع تصريحات المهنيين لهسبريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
المهم فرنسا ترضى علينا