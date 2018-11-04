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الرئيسية | مال وأعمال | منظمة التجارة تخلص المغرب من الصلب التركي

منظمة التجارة تخلص المغرب من الصلب التركي

منظمة التجارة تخلص المغرب من الصلب التركي
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 04 نونبر 2018 - 11:04

رفضت المنظمة العالمية للتجارة طلب أنقرة فرض قرارات على المغرب بعدما لجأ إلى محاربة إغراق سوقه الوطنية بالحديد الوارد من تركيا.

وكان المغرب قرر فرض رسوم جمركية لمحاربة الإغراق سنة 2014 بطلب من القطاع الوطني المعني، والذي تمثله شركة "مغرب ستيل" التي توجد اليوم في وضعية مالية صعبة.

وانكب فريق من لجنة حل النزاعات داخل المنظمة العالمية للتجارة على معالجة هذا النزاع بين الدولتين بداية سنة 2017 بطلب من تركيا، بهدف إلغاء رسوم محاربة الإغراق التي فرضتها الرباط بنسبة 11 في المائة.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن بعض التدابير التي اتخذها المغرب ضد إغراق سوقه الوطنية بالصلب الوارد من تركيا لا تحترم مقتضيات اتفاقية محاربة الإغراق "Accord antidumping".

لكن رغم الانتقادات التي وُجهت للسلطات المغربية بخصوص احترام شكليات الاتفاقية المتعلقة بالإغراق فإن الخلاصات كانت في صالح المغرب أكثر من تركيا.

وطلبت تركيا من المنظمة إرغام المغرب على إلغاء هذه الرسوم، لكن طلبها قوبل بالرفض، إذ اعتبرت المنظمة العالمية للتجارة أن قوانينها لا تنص على فرض تطبيق توصياتها على دولة طرف بخصوص نزاع ما.

وترجع هذه "المعركة التجارية" بين المغرب وتركيا إلى سنة 2013، حين طلبت شركة وطنية فتح تحقيق حول موضوع إغراق السوق الوطنية بواردات الصلب التركي، وهو ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وانتهى إلى إقرار رسوم جمركية بنسبة 11 في المائة.

ويتيح القانون المنظم للحماية التجارية بالمغرب اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على منتجات مستوردة في حالة ما ألحقت ضرراً بقطاع إنتاج وطني، ويتم ذلك بعد فتح تحقيق من طرف وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.

وليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها المغرب رسوماً من هذا النوع، وهي شائعة بين الدول، فقد أقرت السلطات قبل أشهر رسوماً مماثلة على واردات النسيج من تركيا، رغم اتفاقية التبادل الحر مع الرباط منذ سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - واو الأحد 04 نونبر 2018 - 11:17
المغرب من حقه حماية اقتصاده. لا نريد فتح اسواقنا لاي كان. لا يعرفون الا مصلحتهم.
المغرب اولا.
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4
2 - سفيان الأحد 04 نونبر 2018 - 11:21
المغرب ليست له القدرة على المنافسة ويلجأ دائما إلى الحلول السهلة بدل تطوير صناعته.اذا لم تكن لكم القدرة فلماذا توقعون اتفاقيات تبادل حر.رحم الله عبدا عرف قدر نفسه.
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48
3 - soufian الأحد 04 نونبر 2018 - 11:32
برافو باقي غير شركة حوانيت (بيم) اللي ولات تنخر في الاقتصاد الوطني
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-16
4 - lotfi الأحد 04 نونبر 2018 - 11:35
الامر لا يتعلق بمسألة الإغراق حسب فهمي قطاع الصلب المغربي ومافياه المتحكمة بأسعار عالية وجودة منخفظة لم يستطع الوقوف بوجه الصلب التركي العالي الجودة ومنخفظ التكلفة وهذا ما دفع المافيا للضغط على مافيا التشريع لرفع الضراءيب على الصلب التركي ولهذا نستخلص ان المغرب لا يستطيع الدخول للسوق الحرة ولن يستطيع المنافسة
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43
5 - مهندس الأحد 04 نونبر 2018 - 11:50
بعض الجهال من المواطنين لا يعرفون بان الصلب التركي عالي الجودة وبثمن أرخص بالمقارنة مع الصلب المحلي. فهذا القرار في صالح المافيا المتحكمة في الصلب وليس في صالحك يامسكين. تدافع عن شيء تجهله وهو ضدك يا ساذج.
الاقتصاد عليه ان يكون في صالح جيبي وليس في صالح جيب رجال الاعمال الغير قادرين على منافسة الأتراك ويريدون حلب المواطن المسكين.
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25
6 - Tarik الأحد 04 نونبر 2018 - 11:52
Je jour ou vous avez signé l'accord de libre échange avec ce pays jais dit sur ce même site que vous allez voire bcp de problème avec eux ,vous connaissez pas la mentalité de ces gens leur seule motivation c'est tirer le maximum de profil des autres sans rien au retour pour l'adversaire
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-4
7 - أبوطاگاز الأحد 04 نونبر 2018 - 11:55
إنها حرب مصالح شخصية.. أصحاب الشركات المتضررون من المنافسة هم من طلبوا وقف استيراد الصلب التركي لأنهم يريدون احتكار السوق الوطني و فرض اسعارهم بكل أريحية لتحقيق أكبر هامش من الأرباح على ظهر المواطن طبعا.. كذلك فعلت شركات صناعة الدفاتر ضد المنتجات التونسية. هل من المعقول أن تبيع الشركات الأجنبية منتجاتها في المغرب بأقل من التكلفة؟ مالنا الهند ذات مليار مستهلك؟؟ .. اقتصادنا و المتحكمون فيه لا يهمهم التطوير او الابداع أو حتى البحث عن أسواق جديدة من أجل جلب العملة الصعبة، ما يهمهم هو تحقيق الربح السريع على ظهر شعب سكوتي لا يتكلم و لا يحتج مهما اثقلت كاهله بالزيادات
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4
8 - هشام الأحد 04 نونبر 2018 - 11:57
هذا يبين ان المغرب غابة لسيطرة لوبيات الفلاذ الداخلية اللتي لم تتقبل ان يدخل الى السوق ما ينقص من افتراسها للشعب فالفلاذ التركي اكثر جودة واقل تكلفة وهذا لا يضر بالاقتصاد بل يضر بجيوبهم
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5
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