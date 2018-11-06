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الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض في شتنبر
استقر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب عند قيمة 19 مليار درهم في متم شهر شتنبر، مسجلا تراجعا بـ 2,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة ،وذلك حسب ما أفاد به مكتب الصرف.
وعزا المكتب، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، هذا الانخفاض إلى ارتفاع النفقات (زائد 43,6 في المائة) بشكل يفوق العائدات (زائد 8 في المائة).
وذكر المصدر ذاته أن النفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 8,5 مليار درهم، خصص 37,1 في المائة منها لسداد أدوات الدين.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار المكتب إلى أنها سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة إلى 49,7 مليار درهم وذلك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.
من جهة أخرى، سجل ميزان الأسفار فائضا قدره 40,3 مليار درهم في متم شتنبر 2018 ، مقابل 41,8 مليار درهم قبل سنة.