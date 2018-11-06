24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)

  2. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  3. خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)

  4. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  5. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض في شتنبر

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض في شتنبر

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض في شتنبر
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 01:26

استقر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب عند قيمة 19 مليار درهم في متم شهر شتنبر، مسجلا تراجعا بـ 2,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة ،وذلك حسب ما أفاد به مكتب الصرف.

وعزا المكتب، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، هذا الانخفاض إلى ارتفاع النفقات (زائد 43,6 في المائة) بشكل يفوق العائدات (زائد 8 في المائة).

وذكر المصدر ذاته أن النفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 8,5 مليار درهم، خصص 37,1 في المائة منها لسداد أدوات الدين.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار المكتب إلى أنها سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة إلى 49,7 مليار درهم وذلك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.

من جهة أخرى، سجل ميزان الأسفار فائضا قدره 40,3 مليار درهم في متم شتنبر 2018 ، مقابل 41,8 مليار درهم قبل سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.