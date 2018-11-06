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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب ينوي شراء آلاف الأطنان من القمح الصلب

المغرب ينوي شراء آلاف الأطنان من القمح الصلب

المغرب ينوي شراء آلاف الأطنان من القمح الصلب
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 05:56

قال تجار أوروبيون الاثنين إن المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و455 طنا من القمح الصلب من منشأ الاتحاد الأوروبي بنظام الحصص مخفضة الرسوم الجمركية.

تُقدم العروض في موعد أقصاه 22 نوفمبر 2018 على أن تصل الشحنات موانئ المغرب بحلول 31 ماي 2019. وينبغي ألا يقل حجم الدفعة الواحدة عن خمسة آلاف طن.

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