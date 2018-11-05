انخفاض في تفريغ منتجات الصيد الساحلي والتقليدي

هسبريس - و.م.ع

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 884 ألف و19 طنا عند متم شهر شتنبر 2018، وذلك بتراجع قدره 5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في مذكرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم الأشهر التسعة الأولى من 2018، أن القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها برسم الأشهر التسعة الأولى من 2018، تقدر بأزيد من 5,8 ملايير درهم، أي بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع نهاية شهر شتنبر 2017.

وأضافت المذكرة أن حجم الكميات المفرغة من الصدفيات عرف انخفاضا بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 546 طنا، بينما سجل حجم الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل (35 ألف و966 طنا)، والقشريات (3290 طنا)، والسمك الأبيض (46 ألف و545 طنا) والطحالب (3946 طنا) والأسماك السطحية (793 ألف و726 طنا) انخفاضات على التوالي ب31 و10 و3 و1 و1 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تفريغ ما مجموعه 15 ألف و792 طنا من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى مداخل الموانئ المتوسطية، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر 2017، في حين سجلت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الأطلسية انخفاضا قدره 5 في المائة أيضا، لتبلغ 865 ألف و481 طنا.