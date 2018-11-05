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الرئيسية | مال وأعمال | وزير النقل: "ماطيشة" بدرهمين والحكومة مرنة مع حمولة الشاحنات

وزير النقل: "ماطيشة" بدرهمين والحكومة مرنة مع حمولة الشاحنات

وزير النقل: "ماطيشة" بدرهمين والحكومة مرنة مع حمولة الشاحنات
هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:26

رفض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ما اعتبره معطيات غير دقيقة قدمها النواب حول ارتفاع أثمان الخضر بسبب الإضراب الذي خاضه أرباب الشاحنات، والذي تم رفعه بعد اتفاق مع الوزارة الوصية.

وسبق أن أعلن الوزير اعمارة عن قرار العاملين بالنقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي خاضوه لمدة 10 أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها، وتخفيض سعر الغازوال.

اعمارة الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضح أن أثمان الخضر لا تعرف أي ارتفاع، حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة، نافيا أن يكون سعر الطماطم قد وصل 20 درهما للكيلوغرام الواحد كما قال بعض النواب.

وفي هذا الصدد، أعلن اعمارة أن ثمن "ماطيشة" في أسواق الجملة بلغ ما بين 2.26 و2.38 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي قابله نواب الأمة بالرفض عن طريق الاحتجاج على المسؤول الحكومي لكون هذا الثمن غير دقيق.

وتعليقا على قرار أرباب الشاحنات وقف الإضراب، توجه اعمارة "بتحية خاصة للمهنيين الذين تم التوصل معهم إلى اتفاق وجعل الأمور تعود إلى طبيعتها بسبب الحس الوطني الرفيع"، معلنا أن الوزارة عندما كانت تحاور المضربين توصلت إلى العديد من الإشكالات التي يعرفها قطاع نقل البضائع في المغرب والتي اتفقت بشأنها أزيد من مائة تمثيلية نقابية وجمعوية.

وبهذا الخصوص، قال الوزير إن لجنة الحمولة قررت الانكباب حول دراسة قانونية وتقنية لإمكانية رفعها، وطالب بالتعامل مع الحمولة الزائدة في حدود 30 في المائة بمرونة كبيرة إلى حين التوصل إلى حل مع المهنيين.

وبعدما أوضح أن "هناك اختلافا في وجهات النظر بين المهنيين والحكومة في هذا الموضوع"، شدد على ضرورة أن تتم هذه العملية في علاقتها بالسلامة الطرقية والبنيات التحتية، موردا أنه سيتم الإعلان عن مخرجات لجنة الحمولة خلال الأسابيع المقبلة.

اعمارة قال في هذا الاتجاه إن "ثمن المحروقات على رأس إشكالية مهني النقل، والغازوال المهني يقتضي العديد من الإجراءات"، مشيرا بخصوص الحصول على بطاقة السائق المهني إلى أن هذا الأمر سيتم إلى جانب دفع تكاليف التكوين وفتح حوار مع أحد الفاعلين في مجال الغازوال من أجل تخفيض السعر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - بمن نثق الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:39
في الناظور وصل ثمن الطماطم الى 15 درهم البصل 10 دراهم ناهيكم عن الفواكه السؤال بمن نثق في هذه البلاد السعيدة الوزراء كل واحد يلغي بلغاه.
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11
2 - المغرب في الهاوية الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:49
والله مسخكم شفارة مطيشة دايرة 6 دراهم راه شعب لي كيموت أما نتوما ناعسين واكلين شبعانين
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7
3 - ما فهمناهش الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:49
بغا يقول ليكم 2 دراهم لحبة من الطماطم راكوا غير تسرعتوا عطيوهوم الوقت يشرحوا ليكم
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10
4 - otman الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:50
بحال ماطيشة ديال عمارة
بحال البنان ديال بنكيران
بحال 20 درهم ديال الحقيوي
و 2 دريال ديال افيلال
كلشي بحال بحال غير الله يرزق الصحة و السلامة
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12
5 - Mohamed الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:00
وزير النقل: "ماطيشة" بدرهمين


و اخيرا انها لحظة تاريخية , هنيئا هنيئا للشعب المغريبي بهذا الانجاز الحكومي التاريخي
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2
6 - مريم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:02
بصلة وبطاطس 6 درهم جزر ولفت 8 درهم تخليطة ديال كسكسو 9 درهم ماطيشة 7 درهم فواكة الله وأعلم وهدشي فحي شعبي فسلا راني كنكوليكم ماحسينش بالشعب
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4
7 - الصنهاجي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:04
مادا نقول عن الدجاج الدي قفز من 11درهم الى 17درهم بالجملة و التقسيط ما بين 18 و 20درهم.في ظرف اسبوع مع العلم انا الضيعات مملوءة و العرض يفوق الطلب و بسبب الاضراب ارتفع.
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8 - خديجة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:13
اثمان الخضر لم يرتفع لانها كانت منعدمة اصلا في الاسواق .اما ماكان يباع فهي الخضر الفاسدة التي احتفظ بها اصحاب المحلات
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1
9 - علي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:13
شريتها ب 6 دراهم يالكذاب غير البارح الله ينعل الي مايحشم
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5
10 - rachid الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:16
نصورو التمن باش تيق الله يعطينا وجهك اقسم لكم اشتريتها ب 9 دراهم من سوق اسبوعي. ان الكداب والمنافق اسوء من التي تبيع جسمها.
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11 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:17
شكون هدا اللي قااك المطيشة بجوج دراهم...؟ والله ﻻدخلت لدارك...مابين 4.00 و 7.00 دراهم...آ عمي...غي قتلوا فالمغاربة وزيدو....وانتما السوق مكتعرفوش شنو فيه....الله يهديكم علينا..
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12 - الرخا الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:20
2 دراهم ... الله اعطينا وجهك
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13 - كمال الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:23
في الناضور البطاطس كانت 15 درهم الجزر ب 17 درهم ،اللي بغيت نعرف هاد الوزراء وش عيشين معنا،ولا راهم في كوكب آخر
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14 - مواطن الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:25
هناك امران اما ان هذه الحكومة تظحك على ذقوننا او انها تعيش في بلد اخر غير المغرب. فيوم السبت ذهبت الى السوق و كل الخضر بدون استتناء فوق 5دراهم للكيلوكرام كالبصل و الطماطم و البطاطيس اما الاخرى الخضر غثمنها فوق 8 دراهم
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15 - Toufik الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 00:29
المواطن لا يشتري الخضر من سوق الجملة. كان عليك الذهاب بنفسك الى الأسواق لتعرف الثمن الحقيقي الذي تباع به الخضر بدل الاعتماد على المعلومات التي تأتيك بها السكريتيرة.. و وجب عليك زيارة المناطق النائية لملامسة الغلاء الذي تعيشه بسبب ارتفاع كلفة النقل.. لا أعلم أين تذهب كل أموال الضرائب بدل أن تصب في مصلحة المواطن و تسخيرها لتنمية البلاد.. أو بالأحرى أنا و كل المغاربة يعلمون و أنتم مواصلون في مسيرة تفقير الشعب و توسيع الفوارق ...
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