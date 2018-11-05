وزير النقل: "ماطيشة" بدرهمين والحكومة مرنة مع حمولة الشاحنات

هسبريس- محمد بلقاسم

رفض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ما اعتبره معطيات غير دقيقة قدمها النواب حول ارتفاع أثمان الخضر بسبب الإضراب الذي خاضه أرباب الشاحنات، والذي تم رفعه بعد اتفاق مع الوزارة الوصية.

وسبق أن أعلن الوزير اعمارة عن قرار العاملين بالنقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي خاضوه لمدة 10 أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها، وتخفيض سعر الغازوال.

اعمارة الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضح أن أثمان الخضر لا تعرف أي ارتفاع، حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة، نافيا أن يكون سعر الطماطم قد وصل 20 درهما للكيلوغرام الواحد كما قال بعض النواب.

وفي هذا الصدد، أعلن اعمارة أن ثمن "ماطيشة" في أسواق الجملة بلغ ما بين 2.26 و2.38 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي قابله نواب الأمة بالرفض عن طريق الاحتجاج على المسؤول الحكومي لكون هذا الثمن غير دقيق.

وتعليقا على قرار أرباب الشاحنات وقف الإضراب، توجه اعمارة "بتحية خاصة للمهنيين الذين تم التوصل معهم إلى اتفاق وجعل الأمور تعود إلى طبيعتها بسبب الحس الوطني الرفيع"، معلنا أن الوزارة عندما كانت تحاور المضربين توصلت إلى العديد من الإشكالات التي يعرفها قطاع نقل البضائع في المغرب والتي اتفقت بشأنها أزيد من مائة تمثيلية نقابية وجمعوية.

وبهذا الخصوص، قال الوزير إن لجنة الحمولة قررت الانكباب حول دراسة قانونية وتقنية لإمكانية رفعها، وطالب بالتعامل مع الحمولة الزائدة في حدود 30 في المائة بمرونة كبيرة إلى حين التوصل إلى حل مع المهنيين.

وبعدما أوضح أن "هناك اختلافا في وجهات النظر بين المهنيين والحكومة في هذا الموضوع"، شدد على ضرورة أن تتم هذه العملية في علاقتها بالسلامة الطرقية والبنيات التحتية، موردا أنه سيتم الإعلان عن مخرجات لجنة الحمولة خلال الأسابيع المقبلة.

اعمارة قال في هذا الاتجاه إن "ثمن المحروقات على رأس إشكالية مهني النقل، والغازوال المهني يقتضي العديد من الإجراءات"، مشيرا بخصوص الحصول على بطاقة السائق المهني إلى أن هذا الأمر سيتم إلى جانب دفع تكاليف التكوين وفتح حوار مع أحد الفاعلين في مجال الغازوال من أجل تخفيض السعر.