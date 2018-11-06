قرض 75 مليون أورو يوسع مطار الرباط سلا

هسبريس - و.م .ع

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، في أبيدجان بالكوت ديفوار، على منح قرض بقيمة 75 مليون أورو للمغرب من أجل توسيع وتحديث مطار الرباط سلا الدولي.

وأوضح بلاغ للبنك أن "هذا التمويل يتوخى تعزيز تنافسية وجاذبية المنطقة الاقتصادية الرباط سلا؛ من أجل جعلها قطبا إقليميا"، وأن "هذا القرض سيمكن من الاستجابة للارتفاع في حركة النقل الجوي بالنسبة لمنطقة في أوج إقلاعها، حول العاصمة المغربية، وتلبية حاجيات اللوجيستية المتنامية للفاعلين الاقتصاديين بالبلاد".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية ستواصل المساهمة، ايضا، في "تعزيز حجم البنيات التحتية والتجهيزات قصد ضمان خدمة ذات جودة، مطابقة للمعايير الدولية، بما يمكن المغرب من مواكبة حركة نقل جوي تعرف نموا متوسطه 6 في المائة".

وتأتي هذه العملية التي تتماشى مع الاستراتيجية العشرية 2013-2020 للبنك الإفريقي للتنمية، في إطار اثنين من الأولويات الخمس الكبرى للبنك، وهي "اندماج إفريقيا" و"تصنيع إفريقيا".

الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تعود لأكثر من نصف قرن، تشمل أزيد من 160 مشروعا وبرنامجا يبلغ مجموع التزاماتها المالية أزيد من 8ر8 مليارات أورو. وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80 في المائة منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة والماء والنقل والفلاحة وأيضا التنمية الاجتماعية.