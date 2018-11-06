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الرئيسية | مال وأعمال | قرض 75 مليون أورو يوسع مطار الرباط سلا

قرض 75 مليون أورو يوسع مطار الرباط سلا

قرض 75 مليون أورو يوسع مطار الرباط سلا
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:05

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، في أبيدجان بالكوت ديفوار، على منح قرض بقيمة 75 مليون أورو للمغرب من أجل توسيع وتحديث مطار الرباط سلا الدولي.

وأوضح بلاغ للبنك أن "هذا التمويل يتوخى تعزيز تنافسية وجاذبية المنطقة الاقتصادية الرباط سلا؛ من أجل جعلها قطبا إقليميا"، وأن "هذا القرض سيمكن من الاستجابة للارتفاع في حركة النقل الجوي بالنسبة لمنطقة في أوج إقلاعها، حول العاصمة المغربية، وتلبية حاجيات اللوجيستية المتنامية للفاعلين الاقتصاديين بالبلاد".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية ستواصل المساهمة، ايضا، في "تعزيز حجم البنيات التحتية والتجهيزات قصد ضمان خدمة ذات جودة، مطابقة للمعايير الدولية، بما يمكن المغرب من مواكبة حركة نقل جوي تعرف نموا متوسطه 6 في المائة".

وتأتي هذه العملية التي تتماشى مع الاستراتيجية العشرية 2013-2020 للبنك الإفريقي للتنمية، في إطار اثنين من الأولويات الخمس الكبرى للبنك، وهي "اندماج إفريقيا" و"تصنيع إفريقيا".

الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تعود لأكثر من نصف قرن، تشمل أزيد من 160 مشروعا وبرنامجا يبلغ مجموع التزاماتها المالية أزيد من 8ر8 مليارات أورو. وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80 في المائة منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة والماء والنقل والفلاحة وأيضا التنمية الاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مكناسي الماني الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:16
انا هات المغرب بانلي فيه هي طنجة و كازا و مراكش و الرباط هادا هو المغرب عندكم مال مكناس ماعليهاش الله نقسم لكم بالله عندي صديق لبناني مقيم في امريكا هو مهندس معماري فاش جا عندي ل مكناس تصدم قالك كيفاش مدينة فيها مساحات شاسعة و فارغة مامستافدين منها كاع حرام عليكم هاتشي و الله رآه مكناس مدينة مغربية قديمة شوفوها شوية! بانلي رجعتو ل سياسة المستعمر (المغرب النافع و المغرب غير النافع)
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14
2 - فيصل الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:17
اتيحت لكم فرصة سيطرة على المغرب . افعلو به كيفما تريدون وتحبون ....هنيئا لكم عيشو انتم و اتركو لنا القروض للسداد لم يعد لنا الامل بالنهوض ورئية المستقبل ولدنا اموات ....
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7
3 - خليلوفيتش الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:17
و ماذا سيستفيد المغاربة من توسيع المطار زيادة بإقتراض المبلغ المذكور الذي سيؤدى من جيوب الشعب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المهم لنا الله ليقتص منهم يوم الحساب
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9
4 - نقطة في بحر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:18
يجب هدم أحياء العيايدة والقرية وحي انبعاث..وكل الأحياء الفوضوية العشوائية في سلا والتي بني أغلبها بهذا الشكل بفعل فساد المفسدين والرشايوية وإعادة بنائها وفق نموذج عصري تماشيا مع هذا التوسيع الجديد للمطار.
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7
5 - sofia الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:19
91% ديال المديونية من الناتج الخام ديال الدولة وزايدين في القروض، يعلم الله فين غادي هاد المغرب
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6
6 - العجب الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:27
ما خليتو حتي جهه ما سلفتوش عليها قاع البنوك و الهيئات الدولية تسلفتوا منهم حياتكم غي تسلاف و طلبة و زايدينها بحلان الفم
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9
7 - Kim الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:31
هاد المطار عاد تصلح 4 سنين .مفكروش في التوسيع من قبل ؟
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14
8 - طهط الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:34
هل نحن اليوم في حاجة لتوسيع الإنشاءات ومشاريع عملاقة والشعب يموت بالجوع والبرد. في غياب سكن وعيش كريم لقمة العيش!!!! هل حكامنا يعيشون معنا!!!! بالامس وزير لا يعرف ثمن الطماطم في السوق واخر لايعرف ثمن المحروقات واخر لم يجد جوابا على زيادة ساعة بغير وجه حق!!!! لك الله ياوطن لو يخرج اب الامة الحسن الثاني رحمة الله عليه لسجن الحكومة ومن يدبر امرها !!!!رحمة الله عليك يا روح الامة المغربية لم تكن تترك الخفافيش تعبت بمصالح الامة.
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