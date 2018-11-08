القروض تنعش مبيعات السيارات في السوق المغربية

هسبريس – محمد لديب

واصلت مبيعات السيارات تسجيل مستويات قياسية منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ عدد السيارات التي تم تسويقها من طرف الموزعين المعتمدين في المغرب ما يقارب 141.033 سيارة مع نهاية شهر أكتوبر المنصرم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وعبر المهنيون المغاربة العاملون في قطاع تسويق السيارات المصنعة في المغرب وفي أوربا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية عن ارتياحهم الكبير للانتعاش الذي تشهده مبيعات السيارات في السوق الوطني.

وربط مهنيون تحدثت معهم هسبريس هذه الزيادة المتواصلة في المبيعات بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها المصارف المغربية وشركات التمويل لفائدة الزبناء الراغبين في اقتناء العربات الجديدة.

وواصلت علامة "داسيا"، التي يتم تصنيعها محليا في الدار البيضاء وطنجة المتوسط، تربعها على عرش مبيعات السيارات في المغرب، إذ بلغت المبيعات من هذه العلامة ما يقارب 39.144 سيارة.

وجاءت سيارات "رونو" في الرتبة الثانية، بعد ارتفاع مبيعاتها بنسبة 5.5 في المائة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، إذ قامت المجموعة الفرنسية بتسويق 18.013 سيارة في السوق المغربي خلال هذه الفترة، وهو ما أهلها للاستحواذ على 44 في المائة من حصة السوق.

وحققت مبيعات السيارات في السوق المغربي نتائج غير مسبوقة خلال شهر أكتوبر، إذ بلغت ما يناهز 13.213 سيارة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت السيارات الفردية سيطرتها التامة على السوق المغربي، إذ بيع منها ما يناهز 129.361 سيارة، محققة زيادة بنسبة 2.4 في المائة؛ بينما بلغت مبيعات السيارات النفعية 11.672 سيارة، مسجلة انتعاشا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.