الشعبي يضخ 200 مليون درهم في "أسواق الشاوية"

هسبريس – محمد لديب

أعلنت ماما التجموعتي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الشعبي، عن ضخ 200 مليون درهم لتشييد مشروع "أسواق الشاوية"، التابع لمجموعة "يينا هولدينغ" عبر فرعها "أسواق السلام"، الذي سيضم مجمعات سياحية وترفيهية وخدماتية ورياضية بمدينة سطات.

وقال المسؤولون بمجموعة الشعبي إن الإعلان عن انطلاق هذا المشروع يدخل في إطار مواصلة مجموعة "یینا" القابضة المتخصصة في التوزيع لتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية التطويرية الهادفة إلى المساهمة بقوة في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي للمناطق التي تشتغل بها فروعها.

وسيضم هذا المشروع مجموعة من المرافق والمنشآت الاقتصادية التي خصص لها غلاف استثماري بقيمة 200 مليون درهم.

وقال المدير العام لمجموعة أسواق السلام، عبد الكريم طاسين، إن المجمع الخدماتي والسياحي والترفيهي "أسواق الشاویة"، الذي يقع عند المدخل الشمالي لمدينة سطات، يعتبر مشروعا ضخما مشتركا يرمي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهة والمساهمة في تعزيز جاذبيتها.

وأضاف المدير العام لأسواق السلام: "حرصت مجموعة یینا القابضة، من خلال إطلاقها لهذا المشروع الضخم، على الترجمة الميدانية للخطاب المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ألقاه جلالته يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي قال فيه جلالته: إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا، ونعتبر أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل".

وأضاف عبد الكريم طاسين: "من هنا، فإن مشروع أسواق الشاوية سيساهم في خلق 500 فرصة عمل مباشرة و300 منصب شغل غير مباشر، وهو مشروع يضم مركزا تجاريا مع سوق ممتاز يمتد على مساحة 5000 متر مربع يحمل علامة "أسواق السلام"، وشققا فندقية، ومركزا للمؤتمرات، ومنتزها ترفيهيا متطورا".

بالإضافة إلى السوق الممتازة أسواق السلام، سيوفر مركز التسوق، الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ10.500 متر مربع، رواقا للتسوق يضم حوالي 20 متجر، وموقفا للسيارات بطاقة استيعابية تبلغ 200 سيارة، ومطاعم، وأماكن مخصصة للعموم موجهة لاستقبال التظاهرات التجارية والثقافية.

وسيتم تشييد 90 شقة فندقية مؤلفة من طابق أرضي وطابقين علويين، كما سيضم قاعة متعددة الأنشطة بمساحة 800 متر مربع تقريبا.

وسيوفر هذا المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية لساكنة المدينة وزوارها، إلى جانب فضاءات متعددة وملاعب للأطفال، ومسارات للمشي وملاعب رياضية جماعية. كما ستتم إعادة تأهيل وادي بوموسى.

ويضم المشروع أيضا قاعة تمتد على مساحة 1300 متر مربع مخصصة لاحتضان معرض للسيارات الجديدة، ومحطة للتزود بالوقود على مساحة 1500 متر مربع، ومسجدا للصلاة.