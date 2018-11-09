منتدى "ميدايز 2018" يمنح الجائزة الكبرى إلى رئيس بوركينافاسو

هسبريس - يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)

منح منتدى "ميدايز 2018" في دورته الحادية عشرة المنعقدة بطنجة الجائزة الكبرى للرئيس البوركينابي، روك مارك كريستيان كابور، اعترافاً بدوره الكبير في تحقيق التحول الهيكلي لاقتصاد بلاده وإصلاح الدولة.

وسلم هذه الجائزة الكبرى لضيف شرف دورة "ميدايز" كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، وإبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس المنظم للتظاهرة.

وقال الفاسي، في كلمة ألقاها في حفل تسليم الجائزة اليوم الجمعة، إن الرئيس البوركينابي يعتبر "رائداً إفريقياً جاء إلى رئاسة بلاده في سياق من التوترات، لكنه رغم ذلك تمكن من وضع بلاده على سكة التنمية حتى والتهديدات التي لازالت قائمة".

وأضاف رئيس معهد أماديوس: "روك مارك كريستيان كابور خدم شعبه، وهو صديق عزيز للمملكة المغربية، كما أنه زعيم إفريقي ضمن الرواد الذين يجب نفتخر بهم، والذين يعملون لدفع القارة إلى الأمام".

وفي كلمة ألقاها بعد تلقي الجائزة، أكد رئيس بوركينافاسو على "جودة العلاقات بين بلده والمغرب"، معتبراً أن تكريمه يشرف الشعب البوركينابي.

وأشار كابور إلى أن الموضوع الذي ناقشه منتدى ميدايز حول عصر الاضطرابات له راهنية كبرى، إذ يرى أن الاضطرابات بمثابة "دافع أساسي نحو التغير، خصوصاً ألا دولة توجد في منأى عن الاضطراب".

وأورد الرئيس أن العالم يشهد تغيرات وتحولات على مختلف الأصعدة، وأضاف: "أمام الثورة الرقمية يجب على الفاعلين والمقاولات التأقلم مع السوق العالمي. كما أن العالم السياسي ليس بعيداً هو الآخر عن هذا التحول".

وشدد كابور على أهمية تعزيز التعاون الدولي أمام الاضطرابات الحالية والتوجه نحو الابتكار والاختراع والتطوير، معتبراً أن الوصول إلى نماذج جديدة وبراديغمات ناجعة يستوجب توحيد الجهود واعتماد مقاربات متعددة وتقليص الشعبوية والتطرف.

وقال الرئيس البوركينابي إن ارتفاع وتيرة الشعبوية والتطرف يؤثر سلباً على الروابط بين الدول، والتي يتوجب أن يحضر فيها الجانب الإنساني بشكل أكثر، وأشار إلى أن المغرب يشكل بالنسبة له أحد الأمثلة الناجحة على مستوى العالم، مذكراً باحتضانه لكوب22 قبل سنوات، ودعا في هذا الصدد الساسة وأصحاب القرار عبر العالم إلى الحفاظ على اتفاق باريس حول المناخ وعدم التراجع عنه.

جدير بالذكر أن الدورة 11 لمنتدى «ميدايز»، المنعقدة من 7 إلى 10 نونبر بمدينة طنجة، تنظم تحت شعار "في عصر الاضطرابات: بناء نماذج جديدة"، ويحضرها فاعلون من مختلف دول العالم في المجالات الجيوستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

وانكبت هذه الدورة على تدارس الرهانات الإقليمية والعالمية الكبرى في سياق يتميز بتحول النماذج وتطورها، وعدد من مظاهر القطيعة والتغيرات العديدة التي تعتمل في الساحة الدولية.