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الرئيسية | مال وأعمال | خبير هايتي يكشف وقوف "مصانع متخصصة" وراء حملة المقاطعة

خبير هايتي يكشف وقوف "مصانع متخصصة" وراء حملة المقاطعة

خبير هايتي يكشف وقوف "مصانع متخصصة" وراء حملة المقاطعة
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 10 نونبر 2018 - 16:00

قال لوران لاموث، رئيس وزراء هايتي السابق، إن حملة المقاطعة التي همت ثلاثة منتجات استهلاكية في المغرب ساهمت فيها مصانع متخصصة يطلق عليها "usine à trolls"، تتمثل مهمتها في توظيف أشخاص لفتح أكبر عدد ممكن من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف لوران خلال حديثه في ندوة حول الأخبار الزائفة ضمن أشغال المنتدى الدولي "ميدايز بطنجة" أن التحقق من المعلومات المنتشرة في الأنترنيت أمر صعب للغاية، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها، معلومات غير موثوق منها قد تروجها ملايين الحسابات المزيفة في "فيسبوك" و"تويتر" لمهاجمة أشخاص معينين لأسباب معينة ومحددة.

وأورد لاموث، الذي يملك مؤسسة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، أن "الأنترنيت عالم حر، والمعلومات تنتقل بسرعة وهذا أمر جيد، لكن هناك شركات ودولا وأشخاصا يستغلون هذه الحرية الرقمية لأغراض عدة من خلال تغيير المعلومات بهدف التأثير وتحقيق مصالحهم وتدمير سمعة أشخاص معينين".

واعتبر المتحدث أن "السمعة الرقمية للأشخاص في عصرنا ليست مرتبطةً بحياتهم الحقيقية، بل بالمعلومات التي يكشفها محرك البحث جوجل أو الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فحملات الانتقادات الشاملة يمكن أن يكون ضحيتها أي شخص وفي أي زمان ومكان، سواء تعلق الأمر برئيس دولة أو موظف بسيط تشاجر مع زميله في العمل، ويتم تشويه السمعة بسرعة البرق".

وأوضح لاموث أن ما يسمى بـ "usine à trolls" هي شركات تقوم بتشغيل أشخاص مهمتهم الوحيدة هي فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يفتح عدداً أكبر ينال تعويضاً أكثر، كما أشار إلى أن التوجه الجديد في هذا الصدد هو استعمال "روبوتات" من أجل القيام بهجمة أو هجمتين محددتين سلفاً لتغيير فكرة المجتمع حول قائد سياسي أو رجل أعمال.

وتتوفر هذه المصانع، حسب لاموث، على شركات خاصة بإنتاج شرائط فيديو وما يسمى بـ"سكرين شوت"، ويتم تضمينها معلومات مزيفة لتنتشر بسرعة البرق، والهدف من كل ذلك هو تغيير إدراك سياسي أو فكرة سائدة بخصوص زعيم سياسي أو رئيس شركة أو السيطرة على سمعة شخص ما من خلال تحقيره وتشويهه حتى وإن كان خيّراً.

ولفت لاموث إلى أننا نعيش تحت وقع مثل هذه الأمور حالياً، مورداً مثال الانتخابات الأمريكية والتأثير على "البريكسيت"، وأضاف قائلاً: "المغرب كذلك شهد ثلاث حملات في هذا الصدد تجاه أشخاص مختلفين"، في إشارة إلى حملة المقاطعة التي همت ثلاثة منتجات استهلاكية.

ما الحل لهذا الأمر؟ يقول لاموث إن الأمر صعب، لكنه اعتبر التوجه الحالي في الاتحاد الأوروبي لحماية الحياة الشخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي أمرا مهما في هذا الاتجاه، وأضاف: "يجب أن تكون هناك قوانين من أجل تأطير هذا الأمر لأن هذه المواقع توجد فوق كل القوانين، فلا يمكن لأي شخص أن يهاجم أي شخص".

أما سيلفان أتال، مستشار استراتيجي فرنسي، فقد قال خلال الندوة نفسها: "هناك ما هو أخطر فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، وهو نشر خطاب الكراهية ونظرية المؤامرة، هذه الأخيرة يقبل عليها الناس بشكل كبير لأنها بسيطة أكثر من الحقيقة المعقدة".

وأضاف أن "الأخبار الزائفة ليست ظاهرة جديدة؛ لقد كانت حاضرة منذ زمن، الجديد أنها تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تفوق أكثر من خمس مرات سرعة انتشار الحقيقة. هذه حقيقة، الناس يحبون الأخبار الزائفة!"

واعتبر الباحث الفرنسي أن تحقيق حكامة حقيقية للأنترنيت هي السبيل لاسترجاع التحكم في حياتنا الرقمية، لكنه حذر أن "الخطير في الأمر أن فيسبوك يكذب بخصوص عدد مشاهدات الفيديو بهدف تشجيع الناس على نشر فيديوهات أكثر، ويبقى السؤال كيف يمكن محاسبة فيسبوك وتويتر وباقي عمالقة الأنترنيت القادمين كلهم من السيليكون فالي في الولايات المتحدة الأميركية؟".

يبقى هذا الأمر صعباً، حسب سيلفان، لأن الكونغرس الأمريكي نفسه لم يقدر على محاسبتهم فعلياً، وأشار في المقابل إلى ظهور توجه لمغادرة "تويتر" و"فيسبوك"، خصوصاً من طرف فئة من الشباب والصحافيين.

وخلص سيلفان إلى القول إن "الأمر فعلاً مضيعة للوقت؛ إذ لم تعد هذه المواقع الاجتماعية تقتصر على الترفيه وتبادل المعلومات، وهذا تعاظم بعد فضيحة كامبردج أناليتيكا التي كشفت بيع معلومات مستخدمي فيسبوك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ادم السبت 10 نونبر 2018 - 16:12
اودي لسانو هداك يكول ليبغا ..اما الشعب الاغلبية اصلا ماعندهومش الفيسبوك ومقاطعين ...
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52
2 - aziz السبت 10 نونبر 2018 - 16:13
je suis contre le boycotte des produits au maroc et je le disais que les enemis du Maroc etaient derriere ce boycotte qui visait les interets de la France au Maroc qui est l'alie numero 1 du Maroc et qui visait Akhnouch qui est un homme d'affaire tres reussie dans ces affaires et active ministre.c'etait l'enemi derriere ca ,malheureusement les adolescents marocains avaient execute ce que l'enemi avait plane.
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-43
3 - ayyoub السبت 10 نونبر 2018 - 16:13
ههه هدا يتم في هايتي ليس بالمغرب وأنا من المقاطعون ولحد الان لازلت مقاطع . اغبى تصور يمكن أن يقع هذا الأمر إدا كان المغرب بحجم هايتي.
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41
4 - Imad abou hidaya السبت 10 نونبر 2018 - 16:13
السيد من هايتي وعرف شكون سبب المقاطعة ههههههه كثرة الهم تضحك
اولا يعلم أن المقاطعة لها طرفان
اولا : شركات جشعة تسرق جيوب المواطنين
والثاني : شعب مقاوم صامد كالجلمود
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60
5 - Morocco السبت 10 نونبر 2018 - 16:13
أما سيلفان أتال، مستشار استراتيجي فرنسي، فقد قال خلال الندوة نفسها: "هناك ما هو أخطر فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، وهو نشر خطاب الكراهية ونظرية المؤامرة، هذه الأخيرة يقبل عليها الناس بشكل كبير لأنها بسيطة أكثر من الحقيقة المعقدة"
****هذا الشخص أقنعني، سوف تبدأ في استهلاك حليب سنترال الفرنسي اليوم ابتداءًا من الساعة السادسة مساءا....
وسييير حتى لو كان كلامكم صحيح ، فشكرا لتلك الجهة التي تسببت في وعي المواطن المغربي إلى أن فرنسا تسفك دمه...ارحلي يا فرنسا
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36
6 - رشيد السبت 10 نونبر 2018 - 16:15
ماشاء الله نبيه أوي ههههه حتى أنا لي كنت مقاطع راني usine à troll و كايخلصوني أعداء و حساد الوطن شهريا باش نواصل حملة المقاطعة هههههه ... كانوجه الدعوة لهاد الخبير الهايتي باش يجلس معانا فالمغرب واحد 3 أشهر و نعطيوه SMIG يعيش بيه و ديك الساعة غادي نسولوه واش باغي يقاطع أولا لا.. و نسولوه حتى واش باغي يهاجر !!
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38
7 - مواطن السبت 10 نونبر 2018 - 16:17
نعيش اليوم تحت رحمة عالم إفتراضي تروج فيه شائعات من طرف جهات مجهولة
يخضع لها وينفذ أوامرها أشخاص معلومين . هذه أزمة حقيقية وخطيرة . وعلى ذكائنا الجماعي أن يتصدى لها ويطرح الموضوع على مائدة النقاش وتبدع مؤسسات الدولة وسائل ذكية لتبليغ المعلومة الصحيحة بطريقة استباقية.لقد علمتني الحياة أن الكثير من الاحتجاجات سببها تقصير في تبليغ المعلومة الصحيحة
في الوقت المناسب .لماذا لا يتم إعداد منصات في العالم الافتراضي من طرف الجهات الرسمية لتنوير الرأي العام ....
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-15
8 - ADAM السبت 10 نونبر 2018 - 16:21
أتفق مع الرئيس الهايتي السابق و ما كان يسمى بالمقاطعة أعتمد فيها على الإشاعة و الأخبار الزائفة التي تنشرها قنوات السفاهة و السفالة و التفاهة كما تنشر مأسي خلق الله و نشر قضايا تافهة حتى الأموات لم يوقروهم كل هدا من أجل البوز كانت هناك بعض الأبواق المتخلفة تدعوا لمقاطعة منتجات أخرى بدعوى غلاء تمنها لكن لا أحد أهتم لكلامهم فابتلعوا ألسنتهم و لم نعد نسمع عنهم شئ
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-13
9 - مواطن السبت 10 نونبر 2018 - 16:22
واهم من يعتقد ان جل الاخبارو منشورات على المواقع الاجتماعية و غيرها من المواقع الالكترونية تهدف الى الحقيقة بل اصبحت ادات لتصفية حسابات سياسية ضيقة و حرب بين القوى المتنازعة .
من يعتقد ان المقاطعة كان هدفها محاربة جشع الشركات و الغلاء فهو واهم هي فقط حملة لتصفية حسابات سياسية بين العدالة و التنمية و الباطرونة و الاحرار و الملك .
التيار البينكراني داخل حزب العدالة كان و راء حملة المقاطعة انتقاما من اخنوش و الملك و بن صالح
اخنوش افريقيا
بن صالح ماء سيدي علي
الملك بحكم ان اونا مساهمة في شركة دانون المغرب
وةالشعب مداويخ .
لن يعجب الشعب تعليقي ولكن هو الحقيقة و الوقع .
اطرح سؤال لماذا هذه الشركات دون غيرها !!!
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-1
10 - Tarik السبت 10 نونبر 2018 - 16:22
قاطعنا تلك المنتجات لجشعها و للاسباب التي يعرفها الجميع،باراكا من الطنز ثم هذا المنتدى توجهه معروف اسألوا رءيسه الذي هو بالمناسبة ليس إلا إبن وزير الخارجية السابق الفهري وكيف اصبح رءيسا للمنتدى وهو لا يتجاوز العشرينات إوا فهم
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15
11 - محمد السبت 10 نونبر 2018 - 16:22
لم اتصور يوما انني وعائلتي اشخاص افتراضيون لا ننتمي للواقع بصلة حيث اننا قطعنا المنتجات لغلائها وووو...
اذا كانت شركات معينة تروج للمقاطعة فمن المستفيذ يا ترى؟
شركة فرنسية في مقابل مجموعة من التعاونيات المحلية اذا كانت الاخيرة المستفيذة من هذه المقاطعة فمرحبا بها تشجيعا منا للمنتوج المحلي والعملة الصعبة تبقى داخل الوطن...
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9
12 - سمسم السبت 10 نونبر 2018 - 16:23
كلام صحيح وواقع جديد اصبحنا نعيشه في مواقع التواصل الاجتماعي هي سيف دو حدين يهدد أكبر سلطة كما يهدد ابسط شخص بسلاح "الإشاعة والضغط" صوب "السمعة" هي آفة لا يمكن التصدي لها خصوصا في الدول النامية والعالم التالت حيت يفتقر فيها المواطنون على حرية الفكر والتكوين السليم ومصادر اخبارية موتوقة
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-6
13 - كولونيا السبت 10 نونبر 2018 - 16:24
العكس هو صحيح هناك شركات تقوم بتوضيف أشخاص لبيع الحلم للمغاربة ونشر إنجازات وهميه بأن المغرب بخير وفي طريق إلى تقدم واحسن بلد في العالم وووو. للأسف هناك أحزاب وجرائد ورقيه والكترونيه تقوم بالاسترزاق ونشر معلومات خاطئه بعمد.والجميع يعلم من هم اما من يتور و يحارب ضلم ولو بكلمه حق واحتجاج سلمي فهو خائن ومغرربه وانفصالي وفاسد وووو
اما عندما يصرخ المواطن على الضلم تخرج متل هده التصريحات بتخويف والمؤامرة والمافيات ووووو ما تقوله يا سيدي يعرفه الجميع حيله قدامت قلب ليكم على شيحاجه خر ههه المغاربة عايقين بيكم من بكري هير ساكتين ما شفتي والو راهم هير ناعلين شيطان وصابرين
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8
14 - عين العقل السبت 10 نونبر 2018 - 16:25
بعدما كانت USA تسيطر على العالم من خلال القوة الاقتصادية و العسكرية أصبحت مهمتها سهلة من خلال عمالقة الإنترنيت التي كلها للمصادفة توجد في هذا البلد العصابة
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0
15 - ضد المقاطعة السبت 10 نونبر 2018 - 16:28
وأخيرا ظهرت الحقيقة التي كنت أتوقعها من الأول، ليس دفاعا على أي منتج أو أي شخص محدد بقدر دفاعي على اقتصاد البلاد وسمعتها.. ولكن كنت ضد هذه المقاطعة لأنني كنت أرى أنه لا يشجعها ويصفق لها سوى الأغبياء والحاقدين والحشاشين .. وهذا دليل على أن الغباء لازال يعرف أرقاما قياسية في البلاد وأن هناك من لازال يتبع الأكاذيب والأخبار الزائفة والكثيرون لازال الإعلام يسيرهم كيفما شاء
ورغم هذا المقال سيخرج علينا الآن ممن سيكذبه ويطعن فيه خصوصا من الفئة العريضة التي لا تفقه حتى التعبير باللغة العربية أو حتى أن يثقن الإملاء في اللغة، أولائك الذين أقرأ دائما تعاليقهم وأتأسف على اللغة ...
ويبقى المستفيد الأول من المقاطعة هي مواقع التواصل
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-6
16 - red1 السبت 10 نونبر 2018 - 16:29
حتى أنا موظف عند هاد الشركات ومقاطع هاد الشركات . مقاطعون
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1
17 - ميلود السبت 10 نونبر 2018 - 16:33
الشعوب المتخلفة الأمية هي الضحية
أصبحت تساق متل الخراف
تصدق كل ما يصلها عبر الوات ساب والفيس بوك الدي يسيطر عليه الدباب الالكتروني
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3
18 - كناريو السبت 10 نونبر 2018 - 16:33
والله العظيم اصبت بالذهول وانا اقرأ هذا المقال،كيف يعقل لشخص من هايتي ان يشخص الحالة الاجتماعية لبلد فيه 40 مليون انسان ومساحة شاسعة .تساوي مساحة هايتي 20 مرة.بامكانه ان يشخص حالة بلده الدي يعيش الفقر المذقع هو جاره الدومينيكان ،آتار الزلزال مزالت بادية منذ مايزيد على 5 سنوات.دولة ديال التشابولات والبراريك جبتوه يناقش موضوع المقاطعة والله ماحشمتو .بلد غارق في الجريمة والمخدرات والجهل والفقر والحاجة لكل شيء... اعطوه مساعدات وخلوه يمشي اش داه لشي مقاطعة.انشر يا ناشر
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-1
19 - Ben lebsir السبت 10 نونبر 2018 - 16:36
هده ندوة دولية فيها خبراء لايستطيع العقل المتخلف او الصغير ان يفهم كلامهم فعلا هدا مايجري في المغرب يستغلون عقول الشباب المتخلف ويحققون وراءهم مكاسب جيدة لكن لمن تنادي الباقي غدي اجي تشوفوا مصيركم
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1
20 - Ziryab السبت 10 نونبر 2018 - 16:39
المواطن ليس غبيا بالدرجة التي تعتقدون و كل مبادرة تخدم مصالحه يتبناها أيا كان مصدرها.
من أتى بهذا الشواف هدفه هو إقناع المقاطعين بالتراجع لأن ذلك في مصلحتهم. و المواطن كذلك يجب أن يدافع عن مصالحه بكل الوسائل المتاحة.
في السابق كانت الدولة تستحوذ على مصادر المعلومة و ترويجها و تتحكم في صناعة الرأي العام. أما الآن فأصبحت متجاوزة و تحاول بكل الوسائل محاربة هذا المد من الوعي المتزايد بدو جدوى.
De la part d'un troll mdwekh
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2
21 - hahamedha السبت 10 نونبر 2018 - 16:39
المقاطعة عمل حضاري من الشعب لأجل الشعب ويا حبدا لو شملت ميادين أخرى مثلا: نقاطع التلفزيون يوما في الأسبوع ثم يومين وزيادة و مساءل أخرى
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0
22 - Peace السبت 10 نونبر 2018 - 16:46
و فعلا متفقة تماما مع السيد لوران لاموث. انا شخصيا لا ادخل اصلا ل"تويتر" و"فيسبوك" و اعتبرها مضيعة للوقت و هناك فيديوهات على اليتيوب نفس الشيء مملوءة بالتفاهات و مستوى رديء, الانسان العاقل, يعرف بسرعة فائقة مستويات السلع الفكرية المعروضة. هناك في الانترنيت مواقع عديدة جدا جادة و علمية و تثقيفية, للثقافة العامة او البحث العلمي التخصص و المتعمق, هناك لا تجد الا قلة قليلة من الناس على هذه المواقع و هناك اضا مواقع تدعي العلمية و لكنها Pseudowissenschaft لذلك الانترنيت يجب لتعامل معها بحذر شديد. و لكن المشكلة ان الشباب نصف المتعلم و المراهقين و الذين يعشقون التفاهة و الاخبار الزائفة و النميمة و الفضائح ووو هم من يستعمل تلك المواقع بكثرة فتجدهم منتشرون كالذباب هناك و فرحون جدا بعدد الزوار....
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-1
23 - أحمد السبت 10 نونبر 2018 - 16:48
هذا لا يبرر سياسية الإحتكار التي تحكم الاقتصاد الوطني المغربي. لا بد من التغيير و لو لم ير الشعب صدى لمطالبه لما خاض غمار المقاطعة.
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1
24 - سعيد السبت 10 نونبر 2018 - 16:49
مسكن هاذي عرفها ومعرفش علاش الشركات كيكرسو في عبد الله بدون محاسب ولا رقيب . ولا هذه الفيسبوك معرفهش مقاطعوننننننن
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25 - Allal السبت 10 نونبر 2018 - 16:54
انا لا أعرف الجهة التي عينته لكي يقول هذا الكلام(فرنسا) فالمقاطعة مستمرة واغلبية المقاطعون ليس لهم حساب في مواقع التواصل الاجتماعي
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0
26 - محمد السبت 10 نونبر 2018 - 16:55
المقاطعة كيفما كان محركها ،لكي تنجح يتعين تطابق محتواها مع هموم الشعب ،فكم من تحريض إستهدف عن مقاطعة كثير من المنتجات لكنها لم تلقى أذن صاغية،
لذالك فما مجال لتغليط الرأي العام من طرف من يهمهم الأمر من المغرضين الخائفين على منتجاتهم التي تضر الشعب صحيا وماديا !!؟؟؟؟؟؟
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