24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبابي: فعلت المطلوب للفوز بجائزة الكرة الذهبية
- الجسم يحرق وقت الراحة سعرات أكثر في المساء
- عريقات يثمن دعوة الملك إلى الحوار مع الجزائر
- الرئيس ماكرون يحظى بثقة 27% من الفرنسيين
- تنسيق أمني يوقع بمروجين للأقراص المهلوسة
يابانيون يقاضون الحكومة لوقف تمويل "الاحتفالات الإمبراطورية" (5.00)
- الحكومة تفرج عن تفاصيل دراسة اعتماد "الساعة الإضافية" بالمغرب - (232)
- محكمة الدار البيضاء تدين الصحافي توفيق بوعشرين بـ 12 سنة سجناً - (129)
- ليلة الحكم على بوعشرين .. دموع وإغماءات وهذه قيمة التعويضات - (115)
- بوعشرين: أنا ضحية حرية التعبير.. ولا علاقة لي بالأشرطة الجنسية - (60)
- إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير هايتي يكشف وقوف "مصانع متخصصة" وراء حملة المقاطعة
قال لوران لاموث، رئيس وزراء هايتي السابق، إن حملة المقاطعة التي همت ثلاثة منتجات استهلاكية في المغرب ساهمت فيها مصانع متخصصة يطلق عليها "usine à trolls"، تتمثل مهمتها في توظيف أشخاص لفتح أكبر عدد ممكن من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف لوران خلال حديثه في ندوة حول الأخبار الزائفة ضمن أشغال المنتدى الدولي "ميدايز بطنجة" أن التحقق من المعلومات المنتشرة في الأنترنيت أمر صعب للغاية، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها، معلومات غير موثوق منها قد تروجها ملايين الحسابات المزيفة في "فيسبوك" و"تويتر" لمهاجمة أشخاص معينين لأسباب معينة ومحددة.
وأورد لاموث، الذي يملك مؤسسة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، أن "الأنترنيت عالم حر، والمعلومات تنتقل بسرعة وهذا أمر جيد، لكن هناك شركات ودولا وأشخاصا يستغلون هذه الحرية الرقمية لأغراض عدة من خلال تغيير المعلومات بهدف التأثير وتحقيق مصالحهم وتدمير سمعة أشخاص معينين".
واعتبر المتحدث أن "السمعة الرقمية للأشخاص في عصرنا ليست مرتبطةً بحياتهم الحقيقية، بل بالمعلومات التي يكشفها محرك البحث جوجل أو الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فحملات الانتقادات الشاملة يمكن أن يكون ضحيتها أي شخص وفي أي زمان ومكان، سواء تعلق الأمر برئيس دولة أو موظف بسيط تشاجر مع زميله في العمل، ويتم تشويه السمعة بسرعة البرق".
وأوضح لاموث أن ما يسمى بـ "usine à trolls" هي شركات تقوم بتشغيل أشخاص مهمتهم الوحيدة هي فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يفتح عدداً أكبر ينال تعويضاً أكثر، كما أشار إلى أن التوجه الجديد في هذا الصدد هو استعمال "روبوتات" من أجل القيام بهجمة أو هجمتين محددتين سلفاً لتغيير فكرة المجتمع حول قائد سياسي أو رجل أعمال.
وتتوفر هذه المصانع، حسب لاموث، على شركات خاصة بإنتاج شرائط فيديو وما يسمى بـ"سكرين شوت"، ويتم تضمينها معلومات مزيفة لتنتشر بسرعة البرق، والهدف من كل ذلك هو تغيير إدراك سياسي أو فكرة سائدة بخصوص زعيم سياسي أو رئيس شركة أو السيطرة على سمعة شخص ما من خلال تحقيره وتشويهه حتى وإن كان خيّراً.
ولفت لاموث إلى أننا نعيش تحت وقع مثل هذه الأمور حالياً، مورداً مثال الانتخابات الأمريكية والتأثير على "البريكسيت"، وأضاف قائلاً: "المغرب كذلك شهد ثلاث حملات في هذا الصدد تجاه أشخاص مختلفين"، في إشارة إلى حملة المقاطعة التي همت ثلاثة منتجات استهلاكية.
ما الحل لهذا الأمر؟ يقول لاموث إن الأمر صعب، لكنه اعتبر التوجه الحالي في الاتحاد الأوروبي لحماية الحياة الشخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي أمرا مهما في هذا الاتجاه، وأضاف: "يجب أن تكون هناك قوانين من أجل تأطير هذا الأمر لأن هذه المواقع توجد فوق كل القوانين، فلا يمكن لأي شخص أن يهاجم أي شخص".
أما سيلفان أتال، مستشار استراتيجي فرنسي، فقد قال خلال الندوة نفسها: "هناك ما هو أخطر فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، وهو نشر خطاب الكراهية ونظرية المؤامرة، هذه الأخيرة يقبل عليها الناس بشكل كبير لأنها بسيطة أكثر من الحقيقة المعقدة".
وأضاف أن "الأخبار الزائفة ليست ظاهرة جديدة؛ لقد كانت حاضرة منذ زمن، الجديد أنها تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تفوق أكثر من خمس مرات سرعة انتشار الحقيقة. هذه حقيقة، الناس يحبون الأخبار الزائفة!"
واعتبر الباحث الفرنسي أن تحقيق حكامة حقيقية للأنترنيت هي السبيل لاسترجاع التحكم في حياتنا الرقمية، لكنه حذر أن "الخطير في الأمر أن فيسبوك يكذب بخصوص عدد مشاهدات الفيديو بهدف تشجيع الناس على نشر فيديوهات أكثر، ويبقى السؤال كيف يمكن محاسبة فيسبوك وتويتر وباقي عمالقة الأنترنيت القادمين كلهم من السيليكون فالي في الولايات المتحدة الأميركية؟".
يبقى هذا الأمر صعباً، حسب سيلفان، لأن الكونغرس الأمريكي نفسه لم يقدر على محاسبتهم فعلياً، وأشار في المقابل إلى ظهور توجه لمغادرة "تويتر" و"فيسبوك"، خصوصاً من طرف فئة من الشباب والصحافيين.
وخلص سيلفان إلى القول إن "الأمر فعلاً مضيعة للوقت؛ إذ لم تعد هذه المواقع الاجتماعية تقتصر على الترفيه وتبادل المعلومات، وهذا تعاظم بعد فضيحة كامبردج أناليتيكا التي كشفت بيع معلومات مستخدمي فيسبوك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
اولا يعلم أن المقاطعة لها طرفان
اولا : شركات جشعة تسرق جيوب المواطنين
والثاني : شعب مقاوم صامد كالجلمود
****هذا الشخص أقنعني، سوف تبدأ في استهلاك حليب سنترال الفرنسي اليوم ابتداءًا من الساعة السادسة مساءا....
وسييير حتى لو كان كلامكم صحيح ، فشكرا لتلك الجهة التي تسببت في وعي المواطن المغربي إلى أن فرنسا تسفك دمه...ارحلي يا فرنسا
يخضع لها وينفذ أوامرها أشخاص معلومين . هذه أزمة حقيقية وخطيرة . وعلى ذكائنا الجماعي أن يتصدى لها ويطرح الموضوع على مائدة النقاش وتبدع مؤسسات الدولة وسائل ذكية لتبليغ المعلومة الصحيحة بطريقة استباقية.لقد علمتني الحياة أن الكثير من الاحتجاجات سببها تقصير في تبليغ المعلومة الصحيحة
في الوقت المناسب .لماذا لا يتم إعداد منصات في العالم الافتراضي من طرف الجهات الرسمية لتنوير الرأي العام ....
من يعتقد ان المقاطعة كان هدفها محاربة جشع الشركات و الغلاء فهو واهم هي فقط حملة لتصفية حسابات سياسية بين العدالة و التنمية و الباطرونة و الاحرار و الملك .
التيار البينكراني داخل حزب العدالة كان و راء حملة المقاطعة انتقاما من اخنوش و الملك و بن صالح
اخنوش افريقيا
بن صالح ماء سيدي علي
الملك بحكم ان اونا مساهمة في شركة دانون المغرب
وةالشعب مداويخ .
لن يعجب الشعب تعليقي ولكن هو الحقيقة و الوقع .
اطرح سؤال لماذا هذه الشركات دون غيرها !!!
اذا كانت شركات معينة تروج للمقاطعة فمن المستفيذ يا ترى؟
شركة فرنسية في مقابل مجموعة من التعاونيات المحلية اذا كانت الاخيرة المستفيذة من هذه المقاطعة فمرحبا بها تشجيعا منا للمنتوج المحلي والعملة الصعبة تبقى داخل الوطن...
اما عندما يصرخ المواطن على الضلم تخرج متل هده التصريحات بتخويف والمؤامرة والمافيات ووووو ما تقوله يا سيدي يعرفه الجميع حيله قدامت قلب ليكم على شيحاجه خر ههه المغاربة عايقين بيكم من بكري هير ساكتين ما شفتي والو راهم هير ناعلين شيطان وصابرين
ورغم هذا المقال سيخرج علينا الآن ممن سيكذبه ويطعن فيه خصوصا من الفئة العريضة التي لا تفقه حتى التعبير باللغة العربية أو حتى أن يثقن الإملاء في اللغة، أولائك الذين أقرأ دائما تعاليقهم وأتأسف على اللغة ...
ويبقى المستفيد الأول من المقاطعة هي مواقع التواصل
أصبحت تساق متل الخراف
تصدق كل ما يصلها عبر الوات ساب والفيس بوك الدي يسيطر عليه الدباب الالكتروني
من أتى بهذا الشواف هدفه هو إقناع المقاطعين بالتراجع لأن ذلك في مصلحتهم. و المواطن كذلك يجب أن يدافع عن مصالحه بكل الوسائل المتاحة.
في السابق كانت الدولة تستحوذ على مصادر المعلومة و ترويجها و تتحكم في صناعة الرأي العام. أما الآن فأصبحت متجاوزة و تحاول بكل الوسائل محاربة هذا المد من الوعي المتزايد بدو جدوى.
De la part d'un troll mdwekh
لذالك فما مجال لتغليط الرأي العام من طرف من يهمهم الأمر من المغرضين الخائفين على منتجاتهم التي تضر الشعب صحيا وماديا !!؟؟؟؟؟؟