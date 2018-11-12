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الرئيسية | مال وأعمال | اليانصيب تدخل خبرة "سيزل" الإيطالية إلى المغرب

اليانصيب تدخل خبرة "سيزل" الإيطالية إلى المغرب

اليانصيب تدخل خبرة "سيزل" الإيطالية إلى المغرب
هسبريس من إيطاليا
الاثنين 12 نونبر 2018 - 08:15

تستعد شركة "سيزل" الإيطالية، المتخصصة في إدارة ألعاب الحظ والأداء الإلكتروني، لبدء الاشتغال في المملكة من خلال السهر على خدمات شركة "اليانصيب الوطني".

وظفرت المؤسسة الإيطالية، المراكمة 73 سنة من التجربة في هذا المجال، بصفقة تقديم الخدمات إلى "اليانصيب الوطني" انطلاقا من فاتح يناير القادم بعقد يصل مداه إلى 10 سنوات.

جيوفاني إيميليو ماجي، مدير العلاقات المؤسساتية في "سيزل"، قال في تصريح لهسبريس، بمدينة ميلانو، إن ما حققته الشركة خلال العقود الماضية يمكن أن تفيد به التجربة المغربية.

وأضاف المتحدث أن المسؤولين في "سيزل" ينظرون إلى المغرب كبوابة حقيقية للولوج إلى القارة الإفريقية، سواء تعلق الأمر بالألعاب أو تقديم خدمات الأداء عبر الدعامات الرقمية المختلفة.

وتعتمد أنشطة الشركة الإيطالية على إدارة مختلف أشكال اليانصيب والرهانات الرياضية بنسبة 47 في المائة، بينما تركز باقي اشتغالاتها على خدمات الدفع المالية.

ويرى ماركو كاكافالي، المسؤول عن حضور "سيزل" في المغرب، أن التعامل مع "اليانصيب الوطني" تم التأسيس له عبر بناء الثقة وإرساء دعامات الشراكة الحقيقية.

وأضاف كاكافالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بميلانو، أن "سيزل فخورة بهذا التعاون الذي سيجعل اليانصيب الوطني يراقب عملياته بأسلوب أكثر تطورا".

المؤسسة الإيطالية تدخل المغرب باستثمار يعادل 10 ملايين يورو، حيث سيتم وضع هذه القيمة المالية من أجل ضبط الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة.

ووفق ماركو كاكافالي فإن "سيزل" ستعمل على مضاعفة عدد نقاط بيع اليانصيب من 1500 حاليا إلى 3000 مستقبلا، مع رفع مستوى أرباح المحظوظين، زيادة على إدخال ألعاب جديدة على خط التداول.

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