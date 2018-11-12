24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رفض "التوقيت الجديد" يوحّد التلاميذ بالدار البيضاء (5.00)

  2. تساقطات ثلجية ومطرية في عدد من مناطق المملكة (5.00)

  3. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

  4. البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)

  5. الذكاء الاصطناعي يساهم في مجال الأبحاث الدوائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | التهريب من موريتانيا ينعش الرواج بأسواق الجملة في الدار البيضاء

التهريب من موريتانيا ينعش الرواج بأسواق الجملة في الدار البيضاء

التهريب من موريتانيا ينعش الرواج بأسواق الجملة في الدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:00

ارتفعت، خلال السنتين الأخيرتين، وتيرة الحركة التجارية للبضائع المستوردة من موريتانيا صوب المغرب بشكل لافت؛ وهو ما أسهم في خلق رواج استثنائي لهذه البضائع في المراكز التقليدية للتجارة بالجملة في مدينة الدار البيضاء.

المعطيات الميدانية، التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مهنية، أكدت أن حركة شحن البضائع الصينية من ميناء نواذيبو الموريتاني صوب كبريات الأسواق المغربية المتخصصة في تسويق السلع بالجملة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي في المملكة.

ويكلف تنامي هذه التجارة ميزانية المغرب خسائر بملايير الدراهم، نتيجة عدم تسديد التجار للرسوم الجمركية على هذه البضائع المستوردة في الأصل من الصين.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك شبكات تشتغل في هذا النوع من التجارة، وهي التي تشرف على عمليات استيراد البضائع الصينية عبر موريتانيا، ثم شحنها نحو زبائنها في المغرب".

وأضاف المصدر ذاته: "هذا النشاط رفع من نشاط الشاحنات التي تنقل هذه البضائع صوب المغرب، وهو ما نتج عنه تنامي نشاطها عبر الطريق الوطنية الجنوبية التي تربط بين المغرب والجارة موريتانيا عبر النقطة الحدودية الكركارات".

وانتعشت صادرات المغرب من الحلويات والمنتجات المصنعة من السكر المغربي والفواكه ومشتقات القمح وعلى رأسها الكسكس المغربي، وهي البضائع التي تلاقي إقبالا في هذه الأسواق إلى جانب باقي أسواق دول إفريقيا الغربية.

وأضاف المصدر أن إنهاء أشغال تهيئة طريق الكركارات المغربية في اتجاه موريتانيا سيسهم في إنعاش المبادلات التجارية والصادرات الموريتانية نحو المغرب والعكس صحيح، إلى جانب إنعاش المبادلات بين دول إفريقيا الأطلسية الغربية بشكل عام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - العربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:13
سؤال : هل السكر المصدر يستفيد من الدعم ؟
كيف لمادة تدعمها الدولة ان تصدرها شركات و تستفيد دول آخرى من هذا الدعم! و فالآخير تخرج الحكومة تتبكى على القيمة المرتفعة للمواد المدعومة من الدولة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - مواطن2 الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:16
انتعاش المواطنين من استيراد البضائع بهذا الشكل امر مرغوب فيه للحد من ظاهرة الجمود المهيمن على الاسواق...ومساهمة الدولة في التخلي عن جزء من رسوم الجمرك امر ضروري يساهم في الرواج والحد من البطالة....ومن جهة اخرى هذا النوع من التجارة يجعل الشاحنات تعود الى موريطانيا محملة بسلع مغربية ...مما يخلق انتعاشا للصناعات المغربية التي لا تستطيع ترويج سلعها داخل البلاد لاسباب معروفة لا داعي لذكرها...والكل رابح ....ولا عيب في ذلك.وفي الحركة ...بركة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - Aziz mol lparabol الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:19
لي عندو غير باب واحد الله يطرقو عليه. طريق الكركرات طريق الحرير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - التجارة راكدة الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:21
لا تقل تهريب لأن موريتانيا شقيقة المغرب. والمغرب أيضا يصدر سلع كثيرة لموريتانيا .وبالرغم من كل ما قلتم فالتجارة في الدار البيضاء راكدة والخسائر فادحة والمصاريف لا ترحم والدليل عند المحامين والمحاكم. شيكات وكمبيالات كثيرة أمام القضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - كازاوي مول التريكو الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:21
هذا أمر خطير يمس الاقتصاد الوطني في العمق ..اين الجمارك اين الدرك اين اين ..المراقبة .. لا تدري لماذا تجار القريعة ودرب غلف في البيضاء واللذين لهم الأسبقية في استيراد مواد و سلع الصين لاندري كيف لم يبادروا هم باستيراد السلع المهربة من موريطانيا .. وعلى كل حال هكذا تضيع مصالح وأموال الدولة من تهاون يتكفل المواطن بتسديد العجز المترتب عن التهريب والتجارة الغير المهيكلة والربع المتفشي.. حسبنا الله ونعم الوكيل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ANAS الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:31
السلام عليكم انا اعمل بالستيراد من الصين و اؤدي جميع الواجبات ، و كنت في ما مضى استورد شهريا، منذ 2016 تباطئت الوتيرة نتيجة موريتانيا و التهريب، في 2018 لم اجر اي عملية استيراد، الحالة واقفة، و ليعلم انهم لا ازيد في الاثمان ، و لكن المهربيين يربحون اكثر، اما المستورد فيؤدي ضرائب خيالية من تعشير و قيمة مضافة و اتاوات زد على ذلك ان الثمن الاصلي قد يضاعف عند الجمارك، وزد ،30% من القيمة الكرائية باتنتا، و اجور و cnss, لكي في الاخير يستفيد 10 عناصر من تهريب ما يستورده 1000 شركة مع تهريب العملة وزد وزد، اللهم ان هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.