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الرئيسية | مال وأعمال | الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب

الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب

الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:45

تقدّمت فرق ومجموعات الأغلبية الحكومية بمقترحات من أجل تعديل بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومن بين هذه التعديلات منح الأحزاب السياسية المغربية إعفاءات ضريبية.

واقترحت فرق كل من العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، إضافة "الاقتناءات والعقارات المحفظة وغير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الأحزاب السياسية"، ضمن خانة المعفيين من "أداء واجبات التسجيل" اعتبارا لنوعية الخدمات المعهودة إليهم وتفاعلا مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الماضية.

وكان الملك محمد السادس دعا، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وأكد العاهل المغربي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

ويشمل مقترح الأغلبية أيضاً "العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الاجتماعي".

وعللت أحزاب الأغلبية الحكومة ذلك بـ"تشجيع الجمعيات على التملك ودعم القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والرياضية".

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب صادقت، ليلة الأحد الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019. ومرّر هذا الجزء من المشروع 24 نائبا في وقت عارضه 13 آخرون.

وقد تقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وهمت التعديلات، على الخصوص، الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.

وعلى مدى أسبوعين، ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون المالية 2019، كما حددت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - تطواني حر الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:53
الوطن لنا والثروة لكم ... لك الله يا وطني
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191
2 - class الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:56
لله اودي اسيدي عفيوهم وزيدوهم الحلوى وتاي وحنا قتلونا بضرائب ورسوم وفواتيير وغلاء الاسعار حنا كنصنعو فلوس فديورنا وباز على دولة كتحكر على شعبها ضعيف لنا لله ياخوتي لمساكييين
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3 - Moussa الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:59
Not a bad idea but definitely not for our case because we wayyyyy too many parties.
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20
4 - المتتبع الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:59
هذه الحزاب تتوصل عند كل انتخابات بمبالغ مالية ضخمة ومنها من لحد الان لم تصفي بعد النفقات مع المجلس الاعلى للحسابات لاجله عوض تمتيع الحزاب بالاعفاء عن ممتلكاتها كان من الواجب اعفاء ذوي الدخل المحدود من الاعفاءات الضريبية عن ضريبة السكن خصوصا للذين لا يتوفرون الا على منزل سكناهم وسيكون ذلك عدلا
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91
5 - المنتصر الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:00
حكومة فاشلة صبت كل اهتمامتها في مصالحهم الشخصية ولم يعود امر المواطن يهمهم لم يعود للمواطن المغربي اي حق في بلده سوى الزيادة في الاسعار واضافة ساعة رغم أنف الجميع
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95
6 - باحث عن الحقيقة الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:01
هذه تفكرون فيها وتتحافون لاجلها لانكم تعلمون مسبقا ان فيها زيت وسمن وعسل لكن ما يخص المواطن في معيشته وتعليمه ورفع راتبه وتخفيض الضريبة عنه ان كان موظفا ..وغيرها كل هذا تختلفون حوله وتمثلون مسرحية الاغلبية والمعارضة لتضييع حقوق الشعب
والله تحاسبون غدا يوم القيامة يتقدمكم كبيركم العثماني ويتبعه رهطه ممن زينوا له اعماله او سكتوا عن بطلانه
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70
7 - med الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:02
نعم انتم من يجب ان يستفيد من الامتيازات و الإعفاءات الضريبة التي تفرغ جيوب المواطنين البسطاء. أنتم شعب الله المختار و باقي المواطنين مجرد قطيع. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم . عجز اللسان عن الكلام. رفعت الاقلام و جفت الصحف.
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75
8 - vhytg الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:03
حيدوها على الأحزاب و زيدوها للموظفين
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52
9 - مواطن غيور. أجمل بلد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:03
ها لي ما بغيناش، هدا يسمى تضارب المصالح، كيفاش أحزاب تدير القوانين باش تعفي راسها من الضرائب و الواجبات ديال الدولة عوض ما تخلص الواجب، و المواطن البسيط يخلص الواجبات إلى آخر درهم.
كان على الأحزاب تتعفف من أموال الدولة باش تكون عندها المصداقية و الشفافية.
هادي كون وقعات في الدول الديمقراطية كون تحاسبوا و قدموا الاستقالة.
ياك فهمتي ولا لا.
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56
10 - ولد حميدو الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:03
اصلا هده الممتلكات بأموال الدعم أو الريع
الإعفاء من الضرائب كما لو أنها شركة تشغل الملايين
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43
11 - مغربية الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:03
يا سلام على حكومتنا و اختراعاتها التي لا تنتهي .اعفاء الاغنياء ، رجال الاعمال ، الاحزاب ، الوزراء و البرلمانيين من الضرائب و الشعب المزلوط هو الي ما يتعفاش و يخلص الضرائب على المرفحين .الفقير يخلص و الغني مايخلصش و هوما يزيد فلوس و احنا نزيدو الزلطة ما تكرهوش تديرو للشعب "ابادة جماعية " وترتاحو بمرة فعلا هده من عجائب الدنيا
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51
12 - سكران الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:04
نعم هو تقدم ملموس وتطور ملحوظ نحو دولة متطورة،إعفاء الاحزاب السياسية من الضرائب،وزيادتها على الشعب.رفع دعم الحزاب وخفض معيشة المواطن.تفهم شي حاجة؟واكواك مابقيت فاهم حتى لعبة
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31
13 - JAWAD الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:05
قررت وزارة الداخلية، بشكل 《مفاجئ》 اليوم الأحد،.....
و السبب هو سن التقاعد ؟!!!
على حسب علمي سن التقاعد معروف ومحدد بيوم و شهر و سنة فلماذا هذا التغيير بشكل مفاجئ !؟؟ أكانوا منسيين !؟؟
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11
14 - المنتصر الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:05
لذي إقتراح هو إعفاء فيلاتكم وسيراتكم
وكل ما تملكون من الضريبة والتأمين
مدى الحياة
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28
15 - الدكالي الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:06
الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب


لا لاغنياء
نعم للفقراء
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19
16 - محمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:06
مساكين على اش عندهم باش يخلصوا الضرائب
لأن الاصل هذه الممتلكات من أموال الشعب المغربي المقهور لك الله ياوطني
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19
17 - Marocain d’Allemagne الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:07
مهزلة بكل المقاييس ، الشعب قتلوه بالزيادات مع النقص من الأجور و نتوما استافدو من الزياداد فالرواتب و حتى الإعفاء من الضرائب ، و الله ماكاتحشمو و لكن لقيتوها سايبة ، قسّموا بيناتكوم الثروة و غدا أمام الله أتحاسبو على كل سنتيم ، إن الله يُمهِلُ و لا يُهمِلْ.. هذا وقتكوم استغلّوه دابا من غير رقيب و لا حسيب. جحا و الأربعين حرامي
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22
18 - علاش لا ؟ الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:07
ولماذا لا , معاكوم جات , وأقترح أنا أيضا من جهتي أن يتم الإعفاء أيضا للأمناء العامين للأحزاب وأعضاء مكاتبهم المركزية والجهوية والاقليمية , ولما لا لكل حامل لبطاقة الحزب أو بطاقة النقابة التابعة له .وبذلك تكون الفائدة عامة . وتتضاعف جهودهم جميعا ليمثلوا على مصلحة الوطن والمواطنين .فبعد الزيادة في دعم الأحزاب , هاهم يطالبون بالمزيد ..! الله يزيد في صبرك أيها المواطن المطحون والمطعون .
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17
19 - youssef الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:07
ديرولهوم الاعفاء أزيدوها للمواطن والله مابقا عندكم علاش تحشمو مابقينا فاهمبن والو فهاد البلاد
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12
20 - ام ندى والبنون الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:10
نعم برافو عليكوم اعفيوهوم حيت مساكن معندهومش ونزلو بالثقل كولو على الموظفين الصغار لي تتقطعو لهم الضريبة من المنبع ..شغنقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ..لاحول ولاقوة الا بالله
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10
21 - غيور الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:10
هادشي بقوة ما كان تايبكينا ولا كايضحك.
استفيقوا يا أمة ضحكت عليها الامم.
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11
22 - فقير الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:10
هل من إعفاء غيلا الذي هم فيه الان ? ? و من هم المشمولين بالاعفاء الضريبي كلهم أغنياء و أكد رئيس الحكومة انه يطلب من الأغنياء مساعدة الفقراء اذن كيف ذالك ???? نقصو الضرائب على الفقراء و زيدوها على الأغنياء بدون استثناء عندكم لا يستوي الفقير و لا الغني فقط في التباهي و النفوذ اوا حتى في الضرائب لا يستوي الفقراء و الأغنياء و اصلحو صناديق الدولة من جيوب الأغنياء نحن مللنا و سئمنا العيش و مشاركة الهواء معكم انتم تدفعون عجلة الهلاك للوطن و ليس عجلة الإصلاح ، . ٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) 
صدق اللّٰه العظيم .. انشر جزاكم اللّٰه الجنة
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12
23 - wood الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:13
يجب مصادرة اموال و ممتلكات الأحزاب و كذلك مصادرة كل أموال المتحزبين و المسؤولين و ممتلكاتهم , و مصادرة كل أموال الوزراء و خدام الدولة و خدام الاستعمار و مصادرة ممتلكاتهم و قصورهم و فيلاتهم و فتح ملاحقة دولية لأموالهم المهربة في الخارج . و كل هذه الأموال توزع على المواطنين و الموظفين الصغار و بيع هذه الممتلكات في مزاد علني ، أما القصور فيجب تحويلها إلى فنادق متوسطة للذين بدون مأوى أو إقامات للطلبة . أما الاراضي الفلاحية فتوزع على الفلاحين الصغار أو اصحاب المشاريع العاطلين !!!
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12
24 - مواطن مغربي حر الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:14
اقسم لكم بالله عندى 3 مليون ديال الضرائب وكل شهر الزيادة الضرائب لا يرحمون المواطن لايهمهم مشاكلك الضرائب يخلصون غير المواطن العادى والفقير والباقى لا لا لا لا لا لا لا
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5
25 - rifi الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:14
خذوا المال وخذوا الكل ,واتركوا لنا الوطن !!!!!ايوا صافي ,هاد الشي اليبقا!!!
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5
26 - احمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:15
الله يعطيكم الصحة. هكذاك نبغيكم اللي كيشطح ما كايخبيش اللحية. خرجوا ليها كود جمافو على الشعب.
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7
27 - Adam الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:16
اعفاء ممتلكات الاحزاب من الضراءب وبالمقابل التضريب على السكن الاقتصادي و الدخل الفردي للاجراء ....ياله من فشل تدبيري وخبث سياسي من عصابة تسرق من جيوب المواطنين لتغني اصحاب الريع والفساد السياسي
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5
28 - مغربي مدوخ الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:16
واووو اتهلاو فيهم مزيان يستاهلو حيت احنا النهار الانتخابات كنجريو ابحال الحيوانات باش انطلعوهم اعل الظهونا نعم الحكومة اللي باقي يصوت راه ماشي راجل انشروها جزاكم الله خير
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29 - تبرعو مع روسكم!!! الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:16
التبرعو مع روسكم.اوزبد عليها الإعفاء من العقاب.
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5
30 - المذكوري الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:17
هذه هي المواطنة وإلا فلا ، اشك في أن هذه الأحزاب تعمل لمصلحة جهات خارجية تود المساس بأمن الشعب المغربي
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4
31 - غيور"ت" الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:18
السلام عليكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تستحيون؟ هل هذه حكومة تريد الخير للشعب؟ لا وألف لا. إعفاؤها من الضرائب الزيادة في الرواتب الزيادة في التقاعد التحفيزات التعويضات على السكن والأواني المنزلية إذا تكسرت. التعويضان عن السفر. التعويضات التعويضات التعويضاااااات... وكل مطلب من مطالبهم يمررونه في طرفة عين أما مطالب الشعب منذ مجيء هذه الحكومة وحزب اللاعدالة واللاتنمية لم يستجيبوا ولو لمطلب واحد للمواطن الذي أوصلهم لذلك الكرسي بل بالعكس أقدمت على الزيادات التي تضره حتى عندما لم يبق لها ما تزيد زادت في الساعة. أما مطالب الحكومة كلها وبذون استثناء نفذت،حيث حصلت على كل الإمتيازات التي لم تحصل عليها أية حكومة من قبل.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الفاشلين الفاسدين الذين يفظلون مصلحتهم على مصلحة الشعب.
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6
32 - خليلوفيتش الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:18
أقسم لكم بالله العلي العظيم إلى ما تلفت آش نكتب ولا نعلق وخا عندي ما يتقال و لكن أحسن ما يقال هو بدون تعليق
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7
33 - kata الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:18
السلام هههههه اتفقت الحكومة على الشعب نتوما تافقو باش تحيدو الضراءب على الممتلكات ديالكم والشعب يموت لي دار شي كروصة تحيدوهاليه الله الله الله لبلاد مشات
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7
34 - فرحات الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:18
لازالت حكومة التحكم والتهكم تتمادى في سطوها على الممتلكات و تصدير قوانين حسب مقاسها بإعفاء ممتلكات الاخراب ودكاكينها دون احترام للقانون والزيادة في مرئيات الوزراء و كبار الموظفين و كذلك معاشات البرلمانيين المتقاعسين .
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5
35 - نيشان الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:22
لماذا الإحتجاج ؟ و لماذا المعارضة ؟
ياك المواطن تيخلص !؟ إوا علاش يخلصو حتا هوما
؟؟
اللي مازال ما ولف بطش الحكومة و السياسة في المغرب ..راه غير حيث مازال ما قال "أح" .. مع الوقت دابا تولفو كاملين...!!
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3
36 - علاه المغرب عندو أحزاب ؟!؟ الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:23
لا يوجد لا حزب و لا نقابة ولا جمعية في المغرب ! ! !
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37 - وفاء 1 الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:25
اللهم هذا منكر
سيدهم العثماني يطلب الاعانة من المواطنين التجار لفاءدة الفقراءوالاحزاب تطلب الاعفاء الضريبي فوق مرتبهم الضخم زاءد ما ينهبون من خيرات البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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38 - جمال بدر الدين الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:26
في المغرب لاتستغرب تقول كل السلطات والجهات الحاكمة بأنها تحارب الفقر وتحارب الامتيازات ومختلف أنواع الريع والواقع شيء آخر فهي التي تستفيد حقيقة من هذا الريع وهذه الامتيازات والمعاملة التفضيلية حتى أضحينا نسمع بخدام الدولة...أين هي المواطنة؟؟؟ الأحزاب بالأمس أمر لها الملك نفسه بالزيادة في الدعم إضافة إلى ماتحظى به هي وصحافتها وانتخاباتها ومقراتها واليوم تتوحد الأحزاب للمطالبة ب الاستفادة من الإعفاء الضريبي!!! هل هذه هي الخدمة الوطنية والتضحيات الجمة التي تقدمها الحكومة وأحزابها للثقافة والبحث العلمي والتشغيل والتعليم والصحة؟؟؟ أم أن المغاربة تكفيهم الزيادة في الأسعار والساعة والضرائب والغلاء في كل شيء؟؟؟ هذه هي الحكومة وإنجازاتها وإلا فلا !!!!
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3
39 - لك الله يا وطني ! ! ! الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:29
الإقتطاعات للمتقاعدين و العفو للأحزاب !
حسبنا الله و نعم الوكيل.
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40 - المدرسة الوطنية الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:30
والمتقاعدين الذين ادوا الضرائب من رواتبهم خلال ايام العمل لا تعفوهم من آداء نفس الضرائب في تقاعدهم أيها الانتهازيون
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41 - لا عفو من الموت الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:33
معفيين من الضريبة...ما كيخلصوش الضو...ما كيخلصوش الما...التلفوف فابور...الانترنيت فابور...ليسانس بالبون...هذا علاش كضبرو على روسكم...هذا علاش كتهافتو على الكراسا...والشعب ليه الله...والحمد لله ما تقدروش تعفيوهم من الموت...
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42 - فاطمة الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:36
اللهم ان هدا لمنكر.حسبنا الله ونعم الوكيل.راكم كثرتو علىهاد الشعب .نستاهلو صوتنا على الاسلاميين اعداء الدين .لابد من يوم تظهر فيه الحقائق وكل واحد غتدي ياخد لي استحق.ربنا الكريم مايضيعش عبادو المخلصين
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1
43 - مهزلة الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:37
جاب الله الموت ما بيد أحد أما كون راه طالبوا بالإعفاء من الموت و يبقاو خالدين فيها أبدا
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1
44 - اخداد احمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:37
ياعجباه احزاب الاغلبية يطلبون اعفاء ممتلكات الاحزاب من الضريبة و نحن عامة الشعب نطلب كئلك اعفاؤنا منها و ادعوا الموظفين و الاجراء بطلب اعفاءهم من هذه الضريبة و بالاخص الضريبة على الدخل.
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45 - marocain الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:37
pourquoi leur accorder cette exonération ? ? nous savons tous que les partis politiques au maroc n'ont aucune valeur ajoutée sur le plan économique à part ces petits impôts.
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0
46 - حواصلي محمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:37
أقترح إعفاء أمناء الأحزاب واللجن المركزية والتنفيذية لكل الأحزاب من تأدية ثمن المحروقات،وثمن الأدوية والماء والكهرباء وتسعيرة الطريق السيار.وكذا ثمن كبش العيد. وحبذا لو أُعفوا من المهور إذا أرادوا الزواج
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3
47 - متقاعد يطالب الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:39
وماذا عن المتقاعدين الذين تأخد من معاشاتهم ضرائب لا تناسب لا صحتهم ولا أعمارهم وهم على أبواب مغادرة وطنهم العزيز .
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2
48 - واحسرتاه واعدلاه الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:39
ارى ان هذه الحكومه والبرلمانين وكل المسوولين عن هذا الوطن المفقر شغلهم الشاغل هو تفقير الفقير واغناء الغني ولكن الى متى هذه الحكره وهذا التسلط وهذا النهب المتواصل ليلا ونهارا سرا وجهرا ؟ والله اني ارى مستقبلا مظلما واشد اسودادا ارى الانتقام ارى الحقد ارى الكره في عيون مقهوري هذا الوطن الجريح والمنهوب ارى قصورا وفيلات وضيعات ووو تنهب من طرف جوعى هذا الوطن .. اوقفوا هذا المسخ .. والا فانه ات يوم لن يقدر احدا على وقف زحف جوعى ومظلومي ومنبوذي هذا الوطن على كل ما كنزتموه بفضل عرق جبينهم ... الويل لمن لا يسمع صراخهم وانينهم .. الساعه قادمه لا شك فيها
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2
49 - اليزيد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:43
زيدك هادي أشعيبية . لك الله يا وطني . حلبوك حلبوك
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50 - MOUTAKAF الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:43
on a oublie que le travail politique est un travail volontaire pour lequel on devrait donner aucune contre partie et voila mainteneant en cherche a autoriser d autre avantage sous cette merde de politique et de politicien de la fin des temps reveillez vous ce n est pas comme ca qu on traite les traites ...wa aiiiikkk a labriiik
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51 - DOSS الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:43
تفرضون الضرائب على المواطن البسيط . وتعفون انفسكم منها . قمة الاحتيال والعبث .
تجتمعون من اجل قضاء مصالحكم . وتجتمعون في كل ماهو ضد مصلحة المواطن.
ولا تجتمعون من اجل مصالح المواطن .
لعنكم الله دنية واخرة .
سياتي يوم يهجر فيه المغاربة البلاد ويتركونها لكم . كما حدث في امريكا الوسطى.
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52 - abde الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:46
لك الله يا وطني ،اكبر غلط هو تصويتي في الانتخابات.
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53 - عبدو الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:47
يتضح من السياسات المتبعة في المغرب والتي تسير ضد مصلحة الشعب المغلوب على أمره بأن تضع المواطنين أمام الأمر الواقع لتبين لهم بأنهم أصبحوا غير مرغوب فيهم على أرض المغرب ولذلك جاري استبدالهم بمواطنين أفارقة عن طريق التعاقد ...
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54 - يونس العمراني الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:48
طبيب علم النفس ياإلهي إنه يجرب في الشعب المغربي نظرية فرويدية الشخصية

اعتقادًا بأن معظم المعاناة البشرية يتم تحديدها أثناء نمو الطفولة ، ركز فرويد على المراحل الخمس للتنمية النفسية الجنسية. عندما يمر الطفل عبر هذه المراحل ، قد تنشأ نزاعات غير محسومة بين المحركات الفعلية والتوقعات الاجتماعية. رئيس الحكومة أصبح "يكوي ويبخ
طبيب النفسي الدكتور سي العثماني أصبح نبغت في الحلول الاقتصادية للبلاد فتحت صحيفة الكترونية هسبريس وجدت مقال إن رئيس الحكومة يطالب من أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش ومرت ساعة
على نداه حتى تفاجئنا بحلول عبقرية أنا أكيد مثل هذه الحلول ستنال جائزة نوبل في ألسنة المقبلة وهده الحلول العبقرية ستصبح تدرس في اشهار الجامعة في العالم الحل التي سيبهار العالم فهو

إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب حتى ينقذو البؤساء والفقراء من العتب شكراً لكم أيها البرلمنين والوزراء على هده الحلول السحرية التي ستصبح مراجع للجامعة في حلول أزمة الشعوب البائسة
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55 - عنتر الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:48
كولشي ديالهم علش نسضعوا رؤوسنا.
هدا الموضوع سهل تطبيقه على كل رجال دولة من ﻷحزاب الوطنية والبرلمانين وكذلك على لوزارة وحتى على رجال الدين. كلهم خس هوم إتعفاو من ضرائب وحتى على المصاريف المنزلية عﻻش ﻻ يستحقون ذلك ﻷن هم الذين يوسير ون البلد.
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56 - عفى الله عما سلف الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:51
ربما اخطء بن كيران عندما قال عفى الله عما سلف
اما اليوم عفى الله على الماظي والحاظر والمستقبل
اللهم بارك لهم وزدهم
اتبهتلة
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57 - زوزو الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:54
منطقيا كل مملوك لغير الدولة يجب فرض الضرائب عليه حتى وان كانت مقرات للاحزاب مادامت الاحزاب المغربية تشتغل بمقابل مالى تؤديه الدولة فى كل مناسبة .
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58 - م ن الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:00
هادوهوما علامن كتصوتو تستهلو اكثر في وقت التصويت يبعون صوتهم بي 100درهم ولان هاهوما تايتكلوكم عليكم بلصبر
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