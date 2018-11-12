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كُتّاب وآراء
الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب
تقدّمت فرق ومجموعات الأغلبية الحكومية بمقترحات من أجل تعديل بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومن بين هذه التعديلات منح الأحزاب السياسية المغربية إعفاءات ضريبية.
واقترحت فرق كل من العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، إضافة "الاقتناءات والعقارات المحفظة وغير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الأحزاب السياسية"، ضمن خانة المعفيين من "أداء واجبات التسجيل" اعتبارا لنوعية الخدمات المعهودة إليهم وتفاعلا مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الماضية.
وكان الملك محمد السادس دعا، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأكد العاهل المغربي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
ويشمل مقترح الأغلبية أيضاً "العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الاجتماعي".
وعللت أحزاب الأغلبية الحكومة ذلك بـ"تشجيع الجمعيات على التملك ودعم القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والرياضية".
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب صادقت، ليلة الأحد الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019. ومرّر هذا الجزء من المشروع 24 نائبا في وقت عارضه 13 آخرون.
وقد تقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وهمت التعديلات، على الخصوص، الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.
وعلى مدى أسبوعين، ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون المالية 2019، كما حددت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
والله تحاسبون غدا يوم القيامة يتقدمكم كبيركم العثماني ويتبعه رهطه ممن زينوا له اعماله او سكتوا عن بطلانه
كان على الأحزاب تتعفف من أموال الدولة باش تكون عندها المصداقية و الشفافية.
هادي كون وقعات في الدول الديمقراطية كون تحاسبوا و قدموا الاستقالة.
ياك فهمتي ولا لا.
الإعفاء من الضرائب كما لو أنها شركة تشغل الملايين
و السبب هو سن التقاعد ؟!!!
على حسب علمي سن التقاعد معروف ومحدد بيوم و شهر و سنة فلماذا هذا التغيير بشكل مفاجئ !؟؟ أكانوا منسيين !؟؟
وكل ما تملكون من الضريبة والتأمين
مدى الحياة
لا لاغنياء
نعم للفقراء
لأن الاصل هذه الممتلكات من أموال الشعب المغربي المقهور لك الله ياوطني
استفيقوا يا أمة ضحكت عليها الامم.
صدق اللّٰه العظيم .. انشر جزاكم اللّٰه الجنة
لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تستحيون؟ هل هذه حكومة تريد الخير للشعب؟ لا وألف لا. إعفاؤها من الضرائب الزيادة في الرواتب الزيادة في التقاعد التحفيزات التعويضات على السكن والأواني المنزلية إذا تكسرت. التعويضان عن السفر. التعويضات التعويضات التعويضاااااات... وكل مطلب من مطالبهم يمررونه في طرفة عين أما مطالب الشعب منذ مجيء هذه الحكومة وحزب اللاعدالة واللاتنمية لم يستجيبوا ولو لمطلب واحد للمواطن الذي أوصلهم لذلك الكرسي بل بالعكس أقدمت على الزيادات التي تضره حتى عندما لم يبق لها ما تزيد زادت في الساعة. أما مطالب الحكومة كلها وبذون استثناء نفذت،حيث حصلت على كل الإمتيازات التي لم تحصل عليها أية حكومة من قبل.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الفاشلين الفاسدين الذين يفظلون مصلحتهم على مصلحة الشعب.
ياك المواطن تيخلص !؟ إوا علاش يخلصو حتا هوما
؟؟
اللي مازال ما ولف بطش الحكومة و السياسة في المغرب ..راه غير حيث مازال ما قال "أح" .. مع الوقت دابا تولفو كاملين...!!
سيدهم العثماني يطلب الاعانة من المواطنين التجار لفاءدة الفقراءوالاحزاب تطلب الاعفاء الضريبي فوق مرتبهم الضخم زاءد ما ينهبون من خيرات البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
حسبنا الله و نعم الوكيل.
تجتمعون من اجل قضاء مصالحكم . وتجتمعون في كل ماهو ضد مصلحة المواطن.
ولا تجتمعون من اجل مصالح المواطن .
لعنكم الله دنية واخرة .
سياتي يوم يهجر فيه المغاربة البلاد ويتركونها لكم . كما حدث في امريكا الوسطى.
اعتقادًا بأن معظم المعاناة البشرية يتم تحديدها أثناء نمو الطفولة ، ركز فرويد على المراحل الخمس للتنمية النفسية الجنسية. عندما يمر الطفل عبر هذه المراحل ، قد تنشأ نزاعات غير محسومة بين المحركات الفعلية والتوقعات الاجتماعية. رئيس الحكومة أصبح "يكوي ويبخ
طبيب النفسي الدكتور سي العثماني أصبح نبغت في الحلول الاقتصادية للبلاد فتحت صحيفة الكترونية هسبريس وجدت مقال إن رئيس الحكومة يطالب من أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش ومرت ساعة
على نداه حتى تفاجئنا بحلول عبقرية أنا أكيد مثل هذه الحلول ستنال جائزة نوبل في ألسنة المقبلة وهده الحلول العبقرية ستصبح تدرس في اشهار الجامعة في العالم الحل التي سيبهار العالم فهو
إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب حتى ينقذو البؤساء والفقراء من العتب شكراً لكم أيها البرلمنين والوزراء على هده الحلول السحرية التي ستصبح مراجع للجامعة في حلول أزمة الشعوب البائسة
هدا الموضوع سهل تطبيقه على كل رجال دولة من ﻷحزاب الوطنية والبرلمانين وكذلك على لوزارة وحتى على رجال الدين. كلهم خس هوم إتعفاو من ضرائب وحتى على المصاريف المنزلية عﻻش ﻻ يستحقون ذلك ﻷن هم الذين يوسير ون البلد.
اما اليوم عفى الله على الماظي والحاظر والمستقبل
اللهم بارك لهم وزدهم
اتبهتلة