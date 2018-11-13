طيران سلطنة عمان ينفتحُ على سوق المملكة بتسهيلات "جذابة"

عبد السلام الشامخ من مسقط

أكّد الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران، مصطفى بن محمد الهنائي، أن "الطيران العماني يُفكّر جديّاً في توسيع نطاق رحلاته الجوية إلى المغرب ليُصبحَ بوتيرة رحلة في كل يوم، وذلك ابتداء من صيف السنة المقبلة، في إطار ترحيب العاصمة العمانية بالربط التوسعي مع جميع عواصم بلدان العالم والمدن الكبيرة".

وقال الهنائي في حوار بالصوت والصورة يبُث لاحقا على جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الافتتاح الرسمي لمطار مسقط الدولي الجديد، برعاية فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء: "قرار إعادة فتح الخط بين مسقط والدار البيضاء كانَ محط إجماع كل المسؤولين العمانيين، على اعتبار أنَّ المغرب يشكل محطة ووجهة رئيسة للطيران العماني، خاصة أنّنا سجلنا أرقاماً قياسية خلال موسم الذروة".

رئيس المجموعة العمانية للطيران يضيف أن "سعة المقاعد تجاوزت الثمانين في المائة من الحجوزات، بينما بلغَتْ مُستويات الشحن الذي هو من أفضل الخطوط على مستوى شبكات الطيران العماني للشحن الجوي معدلات عالية، إذ يتم في أقل الأيام شحن 17 طناً في رحلة واحدة، بينما في أعلى الأيام يتم تجاوز 24 طنا من الشحن الجوي، والذي يشمل الخضروات والفواكه المغربية" .

وزاد المسؤول في الطيران العماني أن "الهدف الرئيس من الخط هو تسهيل سفر المواطنين المغاربة إلى مسقط وربطهم ببعض الدول الأسيوية الأخرى، خاصة الهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وفتح شبكة دائمة بشكل يومي"، مسجلاً في هذا الصدد أن "هناكَ توجها رسميا لجعل خط الدار البيضاء واجهة أساسية للشراكة القوية بين سلطنة عمان والمغرب".

ويرى المسؤول العماني أن "وجود ثلاث رحلات يومية من مسقط إلى الدار البيضاء في الأسبوع أفضل بكثير عن عدم وجود أي رحلة"، مؤكداً أن بلاده تطمحُ في الصيف المقبل إلى جعل هذه الرحلات يومية، "لاسيما أن جدوى الخط ستكون أفضل مع توسع الشبكة مع نهاية العام".

وعن دواعي اختيار طائرة بوينغ 800-787 دريملاينر لتأمين الخط الرابط بين السلطنة والمغرب، يفسّر الهنائي: "الرحلة بين مسقط والدار البيضاء تصلُ إلى 7 ساعات، وهناكَ نوعين من الطائرات؛ طائرات صغيرة وأخرى كبيرة، والأولى لا تصلُ إلا إلى 5 ساعات إلى 6 ساعات"، مشيراً إلى أن "المسافة دائما ما تتحكم في نوعية الطائرات".

وتابعَ المتحدث ذاته: "لمّا ندخلُ إلى سوق مهمة كالسوق المغربية فإنه لا بدَّ من مراعاة نوعية الخدمات الموجودة داخل الطائرات؛ وهكذا فمن المجدي تشغيل طائرات كبيرة. كما أننا نحتاج إلى عدد كراس مهم لتأمين الرحلة من سلطنة عُمان إلى المغرب؛ والطائرات الصغيرة تضمُّ 186 مقعداً فقط، بينما الطائرات الكبيرة تصل إلى 288"، مشيراً إلى أن "رحلات الدار البيضاء تصلُ في ذروتها إلى 209 ركاب".

في سياق آخر، كشف مدير العمانية للطيران أن "السلطنة ليست عبارة عن عمارات شاهقة وطرق مرصوفة وإنما هي عبارة عن تاريخ وحضارة ضاربة في القدم وعادات مترسخة وإرث غني، وتتوفر على عدة مواسم في السنة"، وزاد: "لما تكون ذروة الصيف تصلُ الحرارة إلى 48 درجة وسط عمان، وفي صلالة (الساحل الجنوبي) الجو استوائي بـ29 درجة. ولما تروح إلى الجبل الأخضر تجد 16 درجة، أمّا إذا غدوت إلى المناطق الساحلية فتجدُ الجو عليلا مفعما بالحيوية".

كما توقفَ المسؤول ذاته عند أهم المعالم السياحية في السلطنة، من بينها "قلعة نزوة الشهيرة الضاربة في التاريخ، والتي تسمى في الأساس "قلعة الشهباء"، بالإضافة إلى منطقة بهلا التي تتواجد فيها قلعة "بهلا"، وهي واحدة من القلاع المسجلة لدى منظمة اليونسكو الدولية؛ كما تُعرف بعدد من الحصون، أشهرها حصن جبرين، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1670، وقدْ أشرف الإمام بلعرب بن سلطان اليعربي على تشييده قبل أن ينظم بشأنه شعراً: "أتعبتُ نفسي في عمارة منزلي زخرفتهُ وجعلتهُ لي مسكنا حتى وقفت على القبور فقال لي عقلي ستنقل من هناك إلى هنا"".

وأكمل المتحدث ذاته: "في عمان مناطق سياحية في منتهى الروعة والبهاء، يمكن للسائح أن يزورها، مثل مدينة النزوة التاريخية التي تشتهرُ بقلاعها الساحرة ومحلاتها التجارية القديمة، حيث يمكنك أن تعيش حياة الطبيعة وشغف المدينة"، مضيفاً: "يمكن لأي شخص دخله متدن لا يزيد عن 300 دولار أن يسكن في فندق جيد وأن يعيش في مسقط في جوّ جميل ومبهر".