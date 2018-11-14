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الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" و"إيبيريا" يعززان رحلات البيضاء ومدريد

"لارام" و"إيبيريا" يعززان رحلات البيضاء ومدريد

"لارام" و"إيبيريا" يعززان رحلات البيضاء ومدريد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 23:55

أبرمت شركتا الطيران الخطوط الملكية المغربية وإيبيريا الإسبانية اتفاقا لتقاسم الرموز على الطريق الرابط ما بين الدار البيضاء ومدريد؛ سعيا منهما إلى توفير المزيد من الاختيارات وربط أحسن ما بين إسبانيا والمغرب.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وفق بلاغ للخطوط الملكية المغربية، توصلت به هسبريس، ابتداء من الثلاثاء، معتبرة أنه يشكل فرصة للشركتين معا لتعزيز برنامج الرحلات ما بين الدار البيضاء ومدريد، والمساهمة بالتالي في تعزيز التدفقات ما بين البلدين ومنح السياح، ورجال الأعمال والطلبة المزيد من الاختيارات للسفر في أحسن الظروف وفي أحسن الأوقات.

وسيستفيد زبناء الخطوط الملكية المغربية وإيبيريا من 80 ترددا مباشرا في الأسبوع ما بين الدار البيضاء ومدريد. كما سيتحول عدد الترددات إلى 82 ترددا في الأسبوع خلال فترات الذروة.

وقد تم إبرام اتفاق الرمز المشترك ما بين الخطوط الملكية المغربية وإيبيريا ضمن الأفق الساعي إلى تعزيز التعاون المشترك للأمد البعيد، وآمال أيضا منهما في توسيع هذه الشراكة لتشمل باقي المدن والجهات.

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1 - ولد حميدو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 01:04
الرحلات بين اسبانيا و فرنسا و المغرب مربحة للخطوط الجوية و خصوصا التابعة لتلك الدول اما شركات الطيران فحسب العرض و الطلب
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