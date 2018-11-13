"الاتحاد" للطيران تحتفل بذكرى رحلتها الجوية الأولى‎

هسبريس من الرباط

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بمرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها التجارية الأولى إلى بيروت في 12 نونبر 2003.

في هذه المناسبة، شارك المسافرون على متن الرحلة رقم EY535 المتجهة إلى العاصمة اللبنانية في حفل تقطيع حلوى عند بوابة الإقلاع هذا الصباح.

كما قدّمت شركة الطيران هدية إلى كل ضيف، وهي عبارة عن وشاح وربطة عنق صمّمتها مصمّمة الأزياء الشهيرة "ديان فون فيرستنبورغ" خصيصاً للاتحاد للطيران؛ فيما حصل المسافرون الصغار على ألعاب محشوة تحمل علامة الاتحاد للطيران وزعها عليهم أفراد طاقم الطائرة الذين ارتدوا أول بدلة رسمية اعتمدتها الشركة عام 2003، إضافة إلى الأوشحة وربطات العنق الجديدة.