24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:55
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجيلاني: هكذا ساهمت "الجزيرة" في نشر التطرف ودعم البوليساريو
- باحثون يتتبعون تاريخ استيطان أمريكا عبر تحليل موروثات السكان
- مقبرة باب أغمات تستفيد من حملة تنظيف بمراكش
- في فائض قيمة الوقت المغربي
- زياش يبلغ "المثالية" ويحصل على العلامة الكاملة
صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة (5.00)
عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)
- أمزازي يبرئ التلاميذ من مسؤولية إحراق العلم الوطني أمام البرلمان - (161)
- صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة - (68)
- الحكومة ترفع ضريبة مشروبات السكر وترفض المس بالمحروقات - (66)
- قصة ملاكم مغربي شاب أخطأ البوصلة من بدر هاري إلى جثة في البحر - (58)
- الجيلاني: هكذا ساهمت "الجزيرة" في نشر التطرف ودعم البوليساريو - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الاتحاد" للطيران تحتفل بذكرى رحلتها الجوية الأولى
احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بمرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها التجارية الأولى إلى بيروت في 12 نونبر 2003.
في هذه المناسبة، شارك المسافرون على متن الرحلة رقم EY535 المتجهة إلى العاصمة اللبنانية في حفل تقطيع حلوى عند بوابة الإقلاع هذا الصباح.
كما قدّمت شركة الطيران هدية إلى كل ضيف، وهي عبارة عن وشاح وربطة عنق صمّمتها مصمّمة الأزياء الشهيرة "ديان فون فيرستنبورغ" خصيصاً للاتحاد للطيران؛ فيما حصل المسافرون الصغار على ألعاب محشوة تحمل علامة الاتحاد للطيران وزعها عليهم أفراد طاقم الطائرة الذين ارتدوا أول بدلة رسمية اعتمدتها الشركة عام 2003، إضافة إلى الأوشحة وربطات العنق الجديدة.