24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مقبرة باب أغمات تستفيد من حملة تنظيف بمراكش (5.00)

  2. صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة (5.00)

  3. عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)

  4. الصحافي محمد صديق معنينو يصدر "خديم الملك"‎ (5.00)

  5. جامعة محمد الخامس تحضر في تصنيف دولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "الاتحاد" للطيران تحتفل بذكرى رحلتها الجوية الأولى‎

"الاتحاد" للطيران تحتفل بذكرى رحلتها الجوية الأولى‎

"الاتحاد" للطيران تحتفل بذكرى رحلتها الجوية الأولى‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:57

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بمرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها التجارية الأولى إلى بيروت في 12 نونبر 2003.

في هذه المناسبة، شارك المسافرون على متن الرحلة رقم EY535 المتجهة إلى العاصمة اللبنانية في حفل تقطيع حلوى عند بوابة الإقلاع هذا الصباح.

كما قدّمت شركة الطيران هدية إلى كل ضيف، وهي عبارة عن وشاح وربطة عنق صمّمتها مصمّمة الأزياء الشهيرة "ديان فون فيرستنبورغ" خصيصاً للاتحاد للطيران؛ فيما حصل المسافرون الصغار على ألعاب محشوة تحمل علامة الاتحاد للطيران وزعها عليهم أفراد طاقم الطائرة الذين ارتدوا أول بدلة رسمية اعتمدتها الشركة عام 2003، إضافة إلى الأوشحة وربطات العنق الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.