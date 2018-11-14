24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"
- اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس"
- اتهام ممرض بولندي في ألمانيا بقتل ستة مرضى مسنين
- مطلوب في ألمانيا .. 100 ألف مهندس كهربائي
"الدروس الحديثية" تُنعش آمال الداعين إلى تنقيح "صحيح البخاري" (5.00)
بنخضرة: مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مراحله الحاسمة (5.00)
- برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي - (158)
- الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين - (121)
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس" - (103)
- العثماني يعد الأفارقة بمحاربة حوادث السير وتحسين سلامتهم الطرقية - (93)
- حكومة العثماني تُخضع عقود الوعد بالبيع للضريبة ابتداءً من 2019 - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موزع جديد يتولى تسويق "كيا موتورز" بالمغرب
عهدت الشركة العالمية "KIA MOTORS" بتنسيق وتوزيع سيارات "Kia" في المغرب إلى"GBH"، عقب إبرام اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 29 أكتوبر المنصرم.
وبهذا تخلف "GBH" مجموعة "بن عمير" التي قررت التركيز على أنشطة أخرى، وفق بلاغ للشركة توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.
وأصبحت مؤسسة "GBH" إثر هذه الصفقة المستورد والموزع لجميع طرازات "كيا" للمغرب وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع للعلامة التجارية. وتأسست "GBH" في المغرب عام 2005، وتشمل أنشطة المجموعة تسويق المركبات الصناعية وتأجير السيارات وبيع الإطارات.
وباختيار "GBH" أضحت "KIA MOTORS" تعتمد على شريك يتمتع بخبرة قوية في قطاع السيارات ولكن أيضا معرفة عميقة بالسوق المغربي، وبثقة متبادلة تؤكد "KIA MOTORS" و"GBH" على رغبتهما المشتركة وتصميمهما على تطوير العلامة التجارية في السوق المغربي مع تقديم خدمة ذات جودة عالية.