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الرئيسية | مال وأعمال | موزع جديد يتولى تسويق "كيا موتورز" بالمغرب

موزع جديد يتولى تسويق "كيا موتورز" بالمغرب

موزع جديد يتولى تسويق "كيا موتورز" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 09:10

عهدت الشركة العالمية "KIA MOTORS" بتنسيق وتوزيع سيارات "Kia" في المغرب إلى"GBH"، عقب إبرام اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 29 أكتوبر المنصرم.

وبهذا تخلف "GBH" مجموعة "بن عمير" التي قررت التركيز على أنشطة أخرى، وفق بلاغ للشركة توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.

وأصبحت مؤسسة "GBH" إثر هذه الصفقة المستورد والموزع لجميع طرازات "كيا" للمغرب وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع للعلامة التجارية. وتأسست "GBH" في المغرب عام 2005، وتشمل أنشطة المجموعة تسويق المركبات الصناعية وتأجير السيارات وبيع الإطارات.

وباختيار "GBH" أضحت "KIA MOTORS" تعتمد على شريك يتمتع بخبرة قوية في قطاع السيارات ولكن أيضا معرفة عميقة بالسوق المغربي، وبثقة متبادلة تؤكد "KIA MOTORS" و"GBH" على رغبتهما المشتركة وتصميمهما على تطوير العلامة التجارية في السوق المغربي مع تقديم خدمة ذات جودة عالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جمال ابو ايوب _ الرباط الأربعاء 14 نونبر 2018 - 09:34
السلام عليكم تحية لهسبريس وقرائها الكرام جاء في الخبر (وبهذا تخلف "GBH" مجموعة "بن عمير" التي قررت التركيز على أنشطة أخرى، وفق بلاغ للشرطة توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.) هل هناك خطئ بدل الشركة جائت الشرطة مكانها ام الامر سليم وما دخل الشرطة بالموضوع ان كان خطئ ارجوا تصحيحه والله المستعان
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