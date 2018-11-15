24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. طريق المنتخب المغربي إلى كأس إفريقيا تمرّ عبر الفوز على الكاميرون (5.00)

  4. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  5. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تحفز وحدات السكن في المناطق القروية

الحكومة تحفز وحدات السكن في المناطق القروية

الحكومة تحفز وحدات السكن في المناطق القروية
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 09:16

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه "سيتم التنصيص استثناء على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب".

وأكدت الوزارة أن "هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الانعاش العقاري، التي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية".

وسيتيح هذا المقترح، تقول الوزارة نفسها من خلال البيان، توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan Sima الخميس 15 نونبر 2018 - 09:32
المناطق القروية يريدون رخص قانونية وهـم من يبنون منازلهـم گون عرفو مايديرو إلزموا على أصحاب الشرگات الگبرى إربحوا %60 عوض %150 ولا گثر باش گلشي إسگن وتگون تسهـيلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ilyass الخميس 15 نونبر 2018 - 09:49
Les promoteurs n'ont pas respecté leurs engagements et pourquoi des conventions ont été conclus avec eux avant que les terrains achetés, les autorisations de construire obtenues, l'accord des banques pour le financement obtenu,...etc ont été reçues pour construire les dits logement objet des conventions d'exonération d'impôts.
les petits tacherons qui construisent de petits nombre de logement sont obligé de payer les impôts soyons égaux devant la récolte d'impôts et par conséquent les prix de revient de ces petits sont plus élevés et par conséquent ne vendent rien!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - mafhamtch الخميس 15 نونبر 2018 - 10:04
بغيت نعرف فين غادي يمشيو الفضلات ل ف قنوات الصرف الصحي.......المناطق القروية معندهاش البنية التحتية.......الحل يا اما تلويث اقرب واد....او استعمال حفر هههههه.....او تلوث الهواء و الرائحة الكريهة و الفرشة المائية عن طريق استعمال الفضاء الفسيح (الضاية)...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.