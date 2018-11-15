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كُتّاب وآراء
الحكومة تحفز وحدات السكن في المناطق القروية
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه "سيتم التنصيص استثناء على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب".
وأكدت الوزارة أن "هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الانعاش العقاري، التي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية".
وسيتيح هذا المقترح، تقول الوزارة نفسها من خلال البيان، توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
les petits tacherons qui construisent de petits nombre de logement sont obligé de payer les impôts soyons égaux devant la récolte d'impôts et par conséquent les prix de revient de ces petits sont plus élevés et par conséquent ne vendent rien!!!!!