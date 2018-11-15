التجار المغاربة يستعينون بالحديد المسلح الروسي

هسبريس – محمد لديب

يواصل الوسطاء التجاريون المغاربة استيراد كميات كبيرة من الحديد المسلح الروسي عوض التركي، في محاولة منهم لتغطية الحاجيات المتزايدة للقطاعات الأكثر استهلاكا لهذا المنتوج الصناعي في الأسواق المغربية.

وتراجعت الكميات التي تستوردها الشركات المغربية والمقاولات العاملة في مجال السمسرة من منتجات قضبان الحديد المسلح التركي بنسبة 99 في المئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من السنتين الماضيتين.

وانخفضت الكميات التي استوردها الوسطاء من هذا النوع من القضبان غير القابلة للتأكسد لوحدها، التي كانت تستعمل بشكل واسع في القطاعات الصناعية، من 3700 طن في سنتي 2017 و2018، إلى أقل من 60 كيلوغرام فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي عبارة عن عينات فقط.

وتشير البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن المصالح الحكومية المغربية إلى أن حجم الواردات من المواد المعدنية من أصل الحديد المسلح بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب 720 ألف طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.2 مليار درهم.

وأوضحت المعطيات توجه المستوردين المغاربة نحو استيراد القضبان الحديدة في النصف الثاني من العام الجاري من روسيا، مباشرة بعد اشتداد الخناق على المنتجات التركية من النوع نفسه التي اكتسحت السوق المغربي، بسبب جودتها وانخفاض مصاريف استيرادها، وفق تأكيدات مصادر من المهنيين الذين اتصلت بهم هسبريس.

يشار إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا استطاعت أن تتجاوز حاجز 700 مليون دولار سنويا خلال العام الماضي، وقد عرفت تحسناً منذ سنة 2010، وزادت أكثر بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وعرفت توقيع اتفاقيات قوية همت مختلف القطاعات الحيوية.