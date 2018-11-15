"ستوك براليم" المغربية تحصل على شهادة الجودة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "ستوك براليم"، الشركة العاملة في مجال توزيع المنتجات الغذائية، والتابعة لمجموعة أنور أنفيست القابضة، حصولها على شهادة الجودة إيزو 9001 نسخة 2015.

ويأتي تسليم هذه الشهادة، التي تعتبر مرجعا عالميا، عقب تدقيق شامل من قبل مكتب فيريتاس، الرائد العالمي في تقييم المطابقة والتصديق. ويغطي هذا التدقيق أنشطة ستوك براليم في مجال توزيع وتسويق البسكويت، الزبدة، عجينة الدهن، الجبن والشاي.

وشمل محيط هذه الشهادة مستودع التخزين المركزي، وجميع الوكالات التجارية للشركة، إلى جانب وحدتها لتلفيف وتعبئة الشاي الأخضر.

وقال عزيز بوفارس، المدير العام لشركة ستوك براليم: "نحن سعداء جدا بالحصول على شهادة إيزو 9001 نسخة 2015. إن الظفر بهذه العلامة المعروفة عالميا والمتطلبة يعد تحديا مهيكلا لمقاولتنا؛ فهو يجسد أساس النهج الذي نتبعه والهادف إلى جعل ستوك براليم نموذجا بالمغرب على صعيد تدبير الجودة".

وأضاف بوفارس: "نحن نركز جميع مبادراتنا وأعمالنا لخدمة زبائننا وتحقيق تطور مستمر لنتائجنا؛ وهذه الشهادة هي كذلك اعتراف بالعمل المنجز من قبل جميع مستخدمينا الذين يتقاسمون طموحا واحدا: توفير منتجات مبتكرة للمستهلكين تلبي أفضل المعايير".