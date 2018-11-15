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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة: ضريبة "الوعد بالبيع" بأيدي البرلمانيين

الحكومة: ضريبة "الوعد بالبيع" بأيدي البرلمانيين

الحكومة: ضريبة "الوعد بالبيع" بأيدي البرلمانيين
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 13:05

قالت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الخميس، إن "قيمة الضريبة على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل محددة في 200 درهم، وليس 1000 درهم، ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن "الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم".

كما شدد المصدر نفسه على أن "الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية، التي تتضمن التعديل المذكور، ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hicham الخميس 15 نونبر 2018 - 13:14
الحمد لله الذي وهبنا حكومة لم تفرض ضريبة النية على السفر و ضريبة النية على العمل و ضريبة النية على انتقادها.
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2 - ديوجين الخميس 15 نونبر 2018 - 13:22
الكريساج عاين باين عوض فرض ضريبة الثروة على الاغنياء وعلى الخمور والمحروقات تلتجؤون الى جيوب المواطن المهلوك...الشعب سروا اللي صوت على حكومة الذئاب الملتحية حكومة الصيد الجائر
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3 - rachid الخميس 15 نونبر 2018 - 13:23
عﻻش ماديروش ضريبة على الهواء اللي كنشموا وعلى المشي في الشارع العام والجلوس في المقاهي والدخول إلى الحمامات العمومية ، اوهنوا ريوسكم وهنونا
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