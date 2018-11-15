وزارة الصناعة تمنح أولى علامات الثقة "سلامتنا"

هسبريس – يوسف لخضر

منحت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الخميس في الرباط، أولى علامات الثقة المميزة "سلامتنا" لـ17 مقاولة، تغطي حوالي 36 نقطة بيع في البلاد، مُتخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات.

ونظام علامات الثقة المميزة "سلامتنا" هو بمثابة علامة جماعية للإشهاد بالمطابقة، هدفه مكافحة التزوير من خلال التمييز بين المنتوجات الأصلية والمنتوجات المزيفة، من خلال منح هذه العلامة للمقاولات التي تحترم قواعد الاستخدام على مستوى نظام التتبع والمطابقة لمواصفات قطاع غيار السيارات المسوقة التي تدخل إلى مسار التوزيع.

وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الهدف من هذه العلامة هو محاربة قطع الغيار المزورة التي تستورد من الخارج ويُمكن أن تتسبب في حوادث سير في الطرق.

وأضاف العلمي، في ندوة صحافية بحضور المقاولات التي حظيت بهذه العلامات، أن قطاع الغيار المزورة تمثل 700 مليون درهم من أصل 15 مليار درهم كقيمة إجمالية للسوق الداخلية لقطع الغيار، وتُعتبر هذه السوق الثانية الأكثر تأثراً بالتزييف في المملكة بعد سوق النسيج.

وسيكون بإمكان المواطنين أن يقتنوا قطع غيار أصلية لدى هذه المقاولات، ومن المقرر أن يستمر مستقبلاً توزيع مزيد من علامات الثقة من أجل وضع حد لمسارات قطع الغيار غير الأصلية التي ما زالت تسوق عبر القطاع غير المهيكل.

وتنطبق هذه العلامة على المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات، لمراقبة مسار توزيع قطع الغيار من تسويقها إلى استهلاكها النهائي.

وجرى إطلاق علامة الثقة المميزة "سلامتنا" في أكتوبر من العام الماضي، وهي ثمرة تعاون في إطار اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزوير؛ وذلك بهدف محاربة التزوير بشكل أنجع وتعزيز عملية تنظيم وتوزيع قطاع الغيار وضمان حماية المستهلك من خلال تسويق الأصلية.

وقد وضعت الوزارة بوابةwww.salamatouna.ma من أجل نشر لائحة المقاولات التي حصلت على علامة "سلامتنا" في مختلف ربوع البلاد، وتوفر التحديد الجغرافي لنقط بيع قطع الغيار الأصلية الحاصلة على شهادة الوزارة.

والمقاولات الأولى التي حصلت على علاقة الثقة المميزة "سلامتنا" هي:

AFRIQUE CABLES, GLOBAL ENGINES, COPIMA, MAGHREB ACCESSOIRES, SIPROF, KAUFMANN SA, CARONWAY MAROC, GETCOMAR, AUTODISTRIBUTION MAROC, FORAMAG, TECHNOGLASS, SOMADECO, NTN-SNR MAROC, SAINT-GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC, STANDARD AUTO ACCESSOIRES, VOITURE STORE.MA, MISFAT MAROC.