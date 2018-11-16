حرفيو البيضاء يعرضون خدماتهم عبر حلول رقمية

هسبريس – محمد لديب

شرع مجموعة من الحرفيين المتخصصين في الأشغال المنزلية في تقديم خدماتهم عن طريق تطبيقات المنصات الرقمية بالهواتف الذكية.

وأطلق فريق من الشباب تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية يتيح للحرفيين الحصول على طلبيات إنجاز أشغال من الزبناء بشكل مباشر، دون الحاجة إلى اللجوء إلى وسيط.

وشرع عدد كبير من الحرفيين بالعمل بهذا التطبيق، الذي أطلق عليه اسم "Ajidaba"، في مدينة الدار البيضاء، قبل تعميمه على باقي المدن المغربية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال شكيب الريفي، متخصص في الهندسة المعلوماتية وتصميم الحلول الرقمية، إن هذا التطبيق المخصص للهواتف الذكية يستهدف شريحة من المقاولين الذاتيين العاملين في المجالات الحرفية المرتبطة بالصباغة والسباكة وأشغال صيانة الشبكات المنزلية الكهربائية، إلى جانب مجموعة من الحرف والمهن الحرة الأخرى.

وأوضح الريفي، في تصريح لهسبريس، أنه يهدف إلى استقطاب 5 في المائة من الحرفيين المغاربة المصنفين في إطار المقاولين الذاتيين، البالغ عددهم نحو 2.5 مليون حرفي منظم بشكل قانوني، خلال السنة القادمة.

وأكد المتحدث أن اختيار الحرفيين، الذين يستفيدون من خدمات هذه المنصة الرقمية الذكية، يتم وفق معايير صارمة تقوم على الثقة والكفاءة والحرفية، لضمان تقديم خدمات القرب بشكل آمن للزبناء الذين يستخدمون هذا التطبيق.

وأضاف الريفي: "هذا التطبيق تم إنجازه بشكل كامل من طرف فريق عمل مغربي شاب، ويمكن من رصد الحرفيين وأماكن تواجدهم الجغرافي في المدينة، ويتيح ربط الاتصال المباشر معهم والاتفاق على ثمن الخدمة 24/24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، بإشراف من مراقبين يشرفون على تتبع ومعالجة الجانب التقني للعمليات التي تتم عبر المنصة الرقمية".