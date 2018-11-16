"صومافاكو" تحتفل بمرور 60 سنة على تأسيسها

هسبريس من الرباط

احتفلت الشركة المغربية للتصنيع والتعليب خلال العام الجاري بمرور ستين سنة على تأسيسها على يد الحاج حمزة العلج سنة 1958، وهي اليوم تعتبر من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، حيث تسوق مجموعةً واسعةً من المنتجات المعروفة باسم العلامة التجارية المشهورة "إديال" و"ضامتي". وبالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركة المعروفة اختصاراً بـSOMAFACO اللحوم ومشتقاتها تحت العلامات التجارية "دلباشا" و"أصيلة"، فضلاً عن التوابل تحت اسم "جفانا".

ووضعت الشركة منذ بداياتها الابتكار في صُلب إستراتيجيتها، معتمدة على خبرة راكمتها لمدة 60 عاماً لتقديم منتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية لفائدة المستهلكين، إذ تساعد على توفير الوقت والسهولة في إعداد مختلف الأطباق المفضلة لدى المغاربة.

وللاحتفال بعيد ميلادها الستين، اختارت شركة "صومافاكو"، كعادتها، أن تجعل المستهلك في قلب الحدث، إذ نظمت قافلة جالت أهم المدن المغربية من رابع مارس إلى 24 أبريل الماضي، ضمت ورشات طبخ لاكتشاف وصفات سهلة الإعداد، ولقاءات حول الصحة والتغذية "البيو"، إضافة إلى ورشات ترفيهية موجهة للأطفال.

كما نظمت الشركة حفلات موسيقية للجمهور، تخللتها مسابقة لمنح "مْضمة" بقيمة عشرة ملايين سنتيم، إضافة إلى هدايا أخرى تكريما للمرأة المغربية كعربون وفاء وامتنان لما تقدمه لأسرتها. وقد نالت "المضمة" الذهبية ثلاث نساء مغربيات إلى حد الساعة بعد إجراء ثلاث سحوبات للقرعة.

ونظم السحب الأول في ساحة كراج علال بالدار البيضاء في الثالث من مارس الماضي، حيث عادت "المضمة" إلى سارة المعلوم من مدينة بنجرير، وهي البالغة من العمر 11 سنة، وقررت بكل امتنان أن تمنح الهدية لأمها. أما الفائزة الثانية فكانت فتيحة خريسي، من مدينة مكناس، بعد سحب قرعة جرى في الثاني والعشرين من أبريل الماضي في كارفور بوسكورة.

وفي ثالث يونيو الماضي، كانت "المضمة" الذهبية الثالثة من نصيب فاطمة الزهراء بلعبار، من مدينة طنجة، من خلال سحب قرعة جرى في مرجان، وتم استقبالها بفرقة عيساوة في المكان لتنال جائزة تحلم بها كل امرأة مغربية وسط أجواء فرح شارك فيها عدد من المواطنين.

وقال نور الدين غالب، مستشار تواصل فيSOMAFACO : "إن الذكرى الستين لميلاد الشركة ستكون عاماً للاحتفال والهدايا والشكر لجميع مستهلكي منتجاتنا بشكل مستمر"، وأضاف أن "المسابقة للفوز بمضمة الذهب لازالت مستمرة إلى نهاية السنة الجارية، إذ يكفي إرسال غلافين من منتجات إديال وغلافين من منتجات ضامتي إلى صندوق البريد 50875".

حفل توزيع الهدايا كان مناسبةَ لعدد من المغربيات للإشادة بجودة منتجات الشركة، إذ أكدن في تصريحاتهن أن استعمالها في الأسرة المغربية يعود إلى مدة طويلة، إذ تضفي نكهة مميزة على مختلف الأطباق.