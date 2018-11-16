الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار

هسبريس - و.م .ع

أفاد بنك المغرب أن سعر الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,8 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1,14 في المائة في يونيو 2018 .

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية حول الظرفية الاقتصادية الممتدة ما بين 08 و 14 نونبر2018 ، أنه لم يبرم خلال هذه الفترة، أي جلسة مناقصة في سوق صرف العملات.

والى غاية 9 من نونبر، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي الاحتياطات الدولية انخفض من أسبوع إلى آخر، ب0,3 في المائة إلى 223.3 مليار درهم، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 3,5 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 72,3 مليار درهم، منها 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2,28 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 2,9 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 14 نونبر (تاريخ الاستحقاق 15 نونبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل خلال الفترة من 08 الى 14 نونبر ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة في 10,3 في المائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعزى، أساسا، إلى التحسن المسجل في المؤشرات القطاعية "للمنشآت ومواد البناء" ب5,5 في المائة، و"التأمينات" ب 2,4 في المائة، و"الأبناك" ب 2 في المائة، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 291,8 مليون درهم مقابل 192,4 مليون درهم في الأسبوع المنصرم، أي بمعدل يومي بلغ 58,4 مليون درهم.