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الرئيسية | مال وأعمال | عمدة بورتو البرتغالية يشيد بالاقتصاد المغربي

عمدة بورتو البرتغالية يشيد بالاقتصاد المغربي

عمدة بورتو البرتغالية يشيد بالاقتصاد المغربي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 18 نونبر 2018 - 08:40

أشاد عمدة بورتو روي موريرا بأداء الاقتصاد المغربي، خاصة في مجالي السيارات والطاقة. وذكر خلال مباحثات أجراها مع سفير المغرب في لشبونة، عثمان باحنيني، بالعلاقات الممتازة القائمة بين البرتغال والمملكة، وبتطور التعاون بين بورتو وبعض المدن المغربية.

كما أشاد أيضا بالخط الجوي المباشر للخطوط الملكية المغربية بورتو - الدار البيضاء والخط الرابط بين بورتو و مراكش، و اللذان لقيا استحسانا قويا من قبل سكان المنطقة ، بحيث وفر عليهم عناء التنقل إلى غاية لشبونة من أجل السفر إلى المغرب.

من جهة أخرى، أعرب عن استعداده للعمل مع الجماعات الترابية للمملكة من أجل إبرام اتفاقيات لامركزية مبتكرة و تطوير مبادرات مشتركة ، مع الأخذ بعين الاعتبار القرب الجغرافي بين المغرب والبرتغال ، مؤكدا أن الرباط هي العاصمة الأكثر قربا من لشبونة.

وسجل موريرا أن البرتغال تتواجد في إفريقيا كمستثمر ضعيف، وبلاده يمكن أن تستفيد من المغرب لكونه يسجل تطورا مهما في هذا المجال، قادرا على خلق فرص سواء بالنسبة للمقاولات المغربية أو البرتغالية .

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