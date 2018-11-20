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الرئيسية | مال وأعمال | أسعار عملة "بيتكوين" تواصل التراجع في العالم

أسعار عملة "بيتكوين" تواصل التراجع في العالم

أسعار عملة "بيتكوين" تواصل التراجع في العالم
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 18:10

استمرت أسعار عملة "بيتكوين" المشفرة في الانخفاض اليوم الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ أكتوبر 2017 .

وتم تداول العملة الرقمية بأقل من 4400 دولار بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي ،خسرت بيتكوين –و هي الأشهر بين العملات المشفرة - أكثر من ربع قيمتها ، وبدا الوصول إلى المستوى المرتفع الذي يقترب من 20 ألف دولار الذي تم تسجيله في 17 ديسمبر 2017 ، أمرا بعيد المنال.

ووصلت حمى التراجع أيضا لعملات مشفرة أخرى مثل "اكس.آر.بي" و"إيثر" و"بيتكوين كاش" .

وذكرت بوابة "كوين ماركت كاب" على الانترنت أن القيمة الإجمالية لجميع هذه العملات ،التي يبلغ عددها ألفي عملة، وصلت إلى 152 مليار دولار ،ما يقل بنحو 60 مليار دولار عن الأسبوع الماضي.

وفي ذروة الازدهار ،قبل عام تقريبا، بلغت القيمة الإجمالي للعملات المشفرة 830 مليار دولار.

ورأى المحللون أسبابا مختلفة وراء التراجع. ومن بين الأسباب الصراع حول انفصال "الشوكة الصعبة" الذي أدى إلى أن تصبح "بيتكوين كاش" وحدة جديدة منفصلة.

كما أنه من الأسباب الغرامة التي فرضتها "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية يوم الجمعة الماضي على اثنين من الشركات التي جمعت الأموال من خلال العملات المشفرة العام الماضي.

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