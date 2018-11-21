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الاتفاق الفلاحي مع المغرب ينال التأييد في بروكسيل
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 11:05
بأغلبية واسعة صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء في بروكسل،على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المنتظر أن تصادق على هذا القرار لجن برلمانية أخرى، خاصة لجنة الصيد البحري، والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي في جلسة عمومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Hassan الأربعاء 21 نونبر 2018 - 11:17
Victoires et gloire à notre cher pays. Puisse la haine et la jalousie étouffent les ennemis de notre intégrité territoriale et à leur tête les dirigeants du belliqueux voisin de l'est.
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